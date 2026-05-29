



Những chương trình, vở kịch phục vụ thiếu nhi của Nhà hát Kịch TP HCM được đầu tư chất lượng

Không chỉ là lớp học hè

Giữa rất nhiều lựa chọn mùa hè dành cho trẻ em, việc Nhà hát Kịch TP HCM mở lớp kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường miễn phí cho học sinh từ 8 đến 15 tuổi mang đến một lựa chọn khác: học nghệ thuật bằng trải nghiệm.

Dự kiến diễn ra từ ngày 16-6 đến 31-7 tại rạp Công Nhân (phường Bến Thành), Nhà hát sẽ tổ chức tuyển sinh ngày 30-5 tại rạp Công Nhân. Lớp học không đơn thuần là hoạt động ngoại khóa.

Ông Hà Quốc Cường – Giám đốc Nhà hát Kịch TP HCM - cho biết trong nhiều năm, câu chuyện thiếu khán giả trẻ luôn là nỗi trăn trở của sân khấu thành phố. Khi trẻ em ít tiếp xúc nghệ thuật trực tiếp, khoảng cách giữa sân khấu và thế hệ mới ngày càng lớn. Bởi vậy, đưa các em đến gần sân khấu từ trải nghiệm thực hành được xem là cách xây dựng mối quan hệ bền vững hơn việc chỉ tạo ra những buổi biểu diễn ngắn hạn.

Từ chủ trương đến hành động cụ thể

Lớp học được triển khai trong bối cảnh TP HCM thúc đẩy mạnh hơn các chính sách phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo định hướng từ kết luận của Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tại buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan được giao nghiên cứu đề án "Sân khấu học đường" theo hướng hiệu quả, dài hơi, góp phần hình thành thế hệ khán giả tương lai.

Khán giả học sinh yêu thích diễn viên của Nhà hát Kịch TP HCM

Điểm đáng chú ý là chương trình không dừng ở việc dạy diễn xuất. Các em sẽ được tiếp cận nhiều kỹ năng nền tảng như tiếng nói sân khấu, hình thể, kể chuyện sáng tạo, xử lý tình huống, làm việc nhóm, hóa trang nhân vật và thực hành xây dựng tiểu phẩm.

Các diễn viên Nhà hát Kịch TP HCM trong vở "Rừng xanh có biển"

Theo ông Hà Quốc Cường, việc tổ chức lớp học miễn phí cũng là cách đơn vị nghệ thuật công lập thực hiện trách nhiệm xã hội, mở rộng không gian tiếp cận nghệ thuật cho thiếu nhi và từng bước đưa sân khấu học đường trở thành hoạt động thường xuyên thay vì chỉ diễn ra theo từng đợt ngắn hạn.

Sân khấu học đường cần đi xa hơn mô hình phong trào

Đây cũng có thể trở thành mô hình thử nghiệm để xây dựng hệ sinh thái sân khấu học đường đúng nghĩa. Khi một đứa trẻ được đứng trên sân khấu, học cách lắng nghe bạn diễn, cảm nhận nhân vật và kể một câu chuyện, điều nhận lại không chỉ là kỹ năng biểu diễn.

Nếu được duy trì liên tục, kết nối với trường học và có cơ chế nhân rộng, những lớp học như thế này có thể tạo ra nguồn khán giả mới, lực lượng cộng tác viên trẻ cho hoạt động nghệ thuật thiếu nhi và xa hơn là nguồn nhân lực cho lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Những tiết mục được dàn dựng sinh động phục vụ khán giả thiếu nhi của Nhà hát Kịch TP HCM

Nghệ sĩ đồng hành cùng thế hệ mới

Tham gia giảng dạy lớp học là những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm của Nhà hát Kịch TP HCM gồm nghệ sĩ ưu tú Việt Hà, đạo diễn – diễn viên Tuyết Mai và đạo diễn – diễn viên Hoàng Tấn. Tham gia còn có một số đạo diễn, diễn viên đã từng gắn với Đội kịch Tuổi Ngọc như: NSƯT Lê Cường, diễn viên Hoàng Phi….

Với các em nhỏ, đây có thể là lần đầu tiên được tiếp xúc gần với thế giới hậu trường sân khấu. Nhưng cũng có thể, từ chính lớp học này, những mầm non nghệ thuật đầu tiên sẽ được phát hiện.

Bởi xây dựng sân khấu không chỉ là dựng nên những vở diễn mới, mà còn là tạo ra những khán giả mới – từ khi các em còn nhỏ.