HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nhà hát Kịch TP HCM mở lớp sân khấu học đường miễn phí

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Nhà hát Kịch TP HCM sẽ tuyển sinh từ ngày 30-5, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia giảng dạy


Nhà hát Kịch TP HCM mở lớp sân khấu học đường miễn phí, gieo hạt cho khán giả tương lai - Ảnh 1.

Những chương trình, vở kịch phục vụ thiếu nhi của Nhà hát Kịch TP HCM được đầu tư chất lượng

Không chỉ là lớp học hè

Giữa rất nhiều lựa chọn mùa hè dành cho trẻ em, việc Nhà hát Kịch TP HCM mở lớp kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường miễn phí cho học sinh từ 8 đến 15 tuổi mang đến một lựa chọn khác: học nghệ thuật bằng trải nghiệm.

Dự kiến diễn ra từ ngày 16-6 đến 31-7 tại rạp Công Nhân (phường Bến Thành), Nhà hát sẽ tổ chức tuyển sinh ngày 30-5 tại rạp Công Nhân. Lớp học không đơn thuần là hoạt động ngoại khóa.

Ông Hà Quốc Cường – Giám đốc Nhà hát Kịch TP HCM - cho biết trong nhiều năm, câu chuyện thiếu khán giả trẻ luôn là nỗi trăn trở của sân khấu thành phố. Khi trẻ em ít tiếp xúc nghệ thuật trực tiếp, khoảng cách giữa sân khấu và thế hệ mới ngày càng lớn. Bởi vậy, đưa các em đến gần sân khấu từ trải nghiệm thực hành được xem là cách xây dựng mối quan hệ bền vững hơn việc chỉ tạo ra những buổi biểu diễn ngắn hạn.

Từ chủ trương đến hành động cụ thể

Lớp học được triển khai trong bối cảnh TP HCM thúc đẩy mạnh hơn các chính sách phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo định hướng từ kết luận của Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tại buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan được giao nghiên cứu đề án "Sân khấu học đường" theo hướng hiệu quả, dài hơi, góp phần hình thành thế hệ khán giả tương lai.

Nhà hát Kịch TP HCM mở lớp sân khấu học đường miễn phí, gieo hạt cho khán giả tương lai - Ảnh 2.

Khán giả học sinh yêu thích diễn viên của Nhà hát Kịch TP HCM

Điểm đáng chú ý là chương trình không dừng ở việc dạy diễn xuất. Các em sẽ được tiếp cận nhiều kỹ năng nền tảng như tiếng nói sân khấu, hình thể, kể chuyện sáng tạo, xử lý tình huống, làm việc nhóm, hóa trang nhân vật và thực hành xây dựng tiểu phẩm.

Nhà hát Kịch TP HCM mở lớp sân khấu học đường miễn phí, gieo hạt cho khán giả tương lai - Ảnh 3.

Các diễn viên Nhà hát Kịch TP HCM trong vở "Rừng xanh có biển"

Theo ông Hà Quốc Cường, việc tổ chức lớp học miễn phí cũng là cách đơn vị nghệ thuật công lập thực hiện trách nhiệm xã hội, mở rộng không gian tiếp cận nghệ thuật cho thiếu nhi và từng bước đưa sân khấu học đường trở thành hoạt động thường xuyên thay vì chỉ diễn ra theo từng đợt ngắn hạn.

Sân khấu học đường cần đi xa hơn mô hình phong trào

Đây cũng có thể trở thành mô hình thử nghiệm để xây dựng hệ sinh thái sân khấu học đường đúng nghĩa. Khi một đứa trẻ được đứng trên sân khấu, học cách lắng nghe bạn diễn, cảm nhận nhân vật và kể một câu chuyện, điều nhận lại không chỉ là kỹ năng biểu diễn.

Nếu được duy trì liên tục, kết nối với trường học và có cơ chế nhân rộng, những lớp học như thế này có thể tạo ra nguồn khán giả mới, lực lượng cộng tác viên trẻ cho hoạt động nghệ thuật thiếu nhi và xa hơn là nguồn nhân lực cho lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Nhà hát Kịch TP HCM mở lớp sân khấu học đường miễn phí, gieo hạt cho khán giả tương lai - Ảnh 4.

Những tiết mục được dàn dựng sinh động phục vụ khán giả thiếu nhi của Nhà hát Kịch TP HCM

Nghệ sĩ đồng hành cùng thế hệ mới

Tham gia giảng dạy lớp học là những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm của Nhà hát Kịch TP HCM gồm nghệ sĩ ưu tú Việt Hà, đạo diễn – diễn viên Tuyết Mai và đạo diễn – diễn viên Hoàng Tấn. Tham gia còn có một số đạo diễn, diễn viên đã từng gắn với Đội kịch Tuổi Ngọc như: NSƯT Lê Cường, diễn viên Hoàng Phi….

Với các em nhỏ, đây có thể là lần đầu tiên được tiếp xúc gần với thế giới hậu trường sân khấu. Nhưng cũng có thể, từ chính lớp học này, những mầm non nghệ thuật đầu tiên sẽ được phát hiện.

Bởi xây dựng sân khấu không chỉ là dựng nên những vở diễn mới, mà còn là tạo ra những khán giả mới – từ khi các em còn nhỏ.

Tin liên quan

Dàn nghệ sĩ trẻ mang đến hơi thở mới trong concert về thiên nhiên

Dàn nghệ sĩ trẻ mang đến hơi thở mới trong concert về thiên nhiên

(NLĐO)- Thông qua âm nhạc, múa đương đại cùng các yếu tố sân khấu, khán giả có thêm những suy nghĩ, sự đồng cảm với thiên nhiên và môi trường sống quanh mình.

Ca sĩ - NSƯT Hồng Vân nhớ những đồng nghiệp xưa

(NLĐO) – Ôn lại kỷ niệm cuộc đời âm nhạc và nghệ thuật, ca sĩ - NSƯT Hồng Vân tâm sự nhiều về những tên tuổi đã gắn liền ký ức người yêu nhạc

Nhà hát kịch TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo