Thời sự

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành cao độ, có nguồn nguyên liệu nhập từ 2 tập đoàn Mỹ

T.Trực

(NLĐO) – Nhà máy lọc dầu Dung Quất chủ động kích hoạt các phương án quản trị rủi ro, duy trì vận hành ổn định.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR – đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất) cho biết doanh nghiệp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất liên tục, an toàn và hiệu quả đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, trước bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động.

Hiện Nhà máy lọc dầu Dung Quất sử dụng khoảng 30-35% dầu thô nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Nguồn dầu thô này chủ yếu được nhập từ khu vực Tây Phi, Địa Trung Hải, Mỹ và một phần từ Trung Đông.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành cao độ, có nguồn nguyên liệu nhập từ 2 tập đoàn Mỹ - Ảnh 1.

Nhập dầu thô của nhà máy lọc dầu Dung Quất

Trong trường hợp xung đột tại Trung Đông kéo dài, giá dầu thế giới có thể tiếp tục biến động mạnh. Cùng với đó, các chi phí liên quan như phụ phí vận chuyển, cước tàu và phí bảo hiểm hàng hải có thể gia tăng đáng kể, kéo theo chi phí đầu vào của nhà máy tăng cao.

Trước nguy cơ này, BSR đã chủ động nâng mức tồn kho nguyên liệu, đồng thời điều hành sản xuất linh hoạt theo nhu cầu thị trường. Doanh nghiệp cũng đa dạng hóa nguồn cung dầu thô nhằm giảm phụ thuộc vào một số khu vực nhất định.

Đáng chú ý, BSR đã ký thỏa thuận cung cấp dầu thô với hai tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ là ExxonMobil và Chevron để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho nhà máy.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5-2026, BSR dự kiến nhập khoảng 3 triệu thùng dầu thô từ các nguồn này. Song song với việc đảm bảo nguồn nguyên liệu dầu thô, BSR cũng đã phối hợp Nhà máy nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung - đơn vị sản xuất ethanol nhiên liệu - nhằm duy trì hoạt động sản xuất ổn định và đảm bảo nguồn cung ethanol phục vụ pha chế xăng sinh học E5 và E10.

Thủ tướng: Xung đột quân sự ở Trung Đông tác động nguồn cung và giá dầu, vận tải biển

Thủ tướng: Xung đột quân sự ở Trung Đông tác động nguồn cung và giá dầu, vận tải biển

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ thảo luận tình hình quốc tế thời gian tới để có phương án, kịch bản điều hành kịp thời, không bị động.

Giá dầu và kinh tế Việt Nam

Lần đầu tiên trong lịch sử, Iran treo "cờ đỏ hủy diệt" trên mái vòm nhà thờ Hồi giáo như lời kêu gọi trả thù sau vụ sát hại tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh Lực lượng Quds tinh nhuệ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, từ cuộc không kích của Mỹ.

Lo lắng về giá dầu

Với giá dầu còn dưới 35 USD/thùng, thu ngân sách có thể giảm 10.000 tỉ đồng. Trong khi hiện tại, giá dầu đã xuống mức trên dưới 30 USD/thùng và chưa có dấu hiệu dừng “lao dốc”

hoạt động sản xuất Công ty cổ phần giá dầu thế giới nhà máy lọc dầu nguồn cung xăng dầu lọc hóa dầu quản trị rủi ro
