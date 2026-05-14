Nhà máy nào ở Tây Ninh liên quan bà Trương Mỹ Lan vừa bị rao bán đấu giá ngàn tỉ?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nhà máy nào ở Tây Ninh liên quan bà Trương Mỹ Lan vừa bị rao bán đấu giá ngàn tỉ?

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Nhà máy Tanifood Tây Ninh liên quan bà Trương Mỹ Lan bị VietinBank rao bán đấu giá hơn 1.200 tỉ đồng để thu hồi nợ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Tây Ninh vừa thông báo phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty CP Lavifood nhằm thu hồi nợ vay.

Nhà máy Tanifood Tây Ninh liên quan bà Trương Mỹ Lan bị đấu giá ngàn tỉ đồng - Ảnh 1.

Nhà máy Tanifood Tây Ninh từng được xem là dự án chế biến nông sản công nghệ cao quy mô lớn tại Tây Ninh.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này được xác định có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB.

Theo thông báo, khối tài sản được đưa ra đấu giá gồm toàn bộ Nhà máy chế biến nông sản Tanifood Tây Ninh cùng hệ thống dây chuyền máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất với tổng giá khởi điểm hơn 1.216 tỉ đồng.

Nhà máy Tanifood Tây Ninh liên quan bà Trương Mỹ Lan bị đấu giá ngàn tỉ đồng - Ảnh 2.

Tài sản liên quan bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị rao bán đấu giá. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trong đó, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh có diện tích hơn 142.914 m² được xác định giá trị hơn 461,7 tỉ đồng. Phần công trình xây dựng trên đất được định giá hơn 321 tỉ đồng. Khu đất này được sử dụng để xây dựng nhà máy Tanifood Tây Ninh với thời hạn đến năm 2067.

Ngoài ra, toàn bộ hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị thuộc dự án "Nhà máy chế biến nông sản Tanifood Tây Ninh" cũng được đưa ra đấu giá, với giá trị hơn 433,5 tỉ đồng.

Nhà máy Tanifood Tây Ninh liên quan bà Trương Mỹ Lan bị đấu giá ngàn tỉ đồng - Ảnh 3.

Toàn bộ khu đất, nhà xưởng và dây chuyền sản xuất của Tanifood Tây Ninh được định giá hơn 1.216 tỉ đồng. Ảnh: D.N

Theo VietinBank, các tài sản trên được thế chấp để bảo đảm cho các khoản vay theo hợp đồng tín dụng ký từ năm 2018 giữa ngân hàng và Lavifood cùng các hợp đồng bảo đảm liên quan.

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 4-6 tại trụ sở VietinBank Tây Ninh theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên. Người tham gia đấu giá phải nộp trước số tiền hơn 60,8 tỉ đồng, tương đương 5% giá khởi điểm.

Nhà máy Tanifood được khánh thành năm 2019, có quy mô khoảng 15 ha với tổng vốn đầu tư 1.780 tỉ đồng, công suất chế biến lên tới 150.000 tấn nguyên liệu mỗi năm. Dự án từng được xem là một trong những nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu quy mô lớn tại khu vực phía Nam.

Theo kết quả điều tra giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã mua lại cổ phần của Lavifood từ ông Lê Thành để tham gia lĩnh vực chế biến nông sản. Sau đó, Lavifood được giao cho Trương Huệ Vân quản lý thông qua Tổng Giám đốc Nguyễn Phi Long, người đứng tên sở hữu 31% cổ phần.

Hội đồng xét xử xác định Lavifood thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan nên cần thu hồi để khắc phục hậu quả vụ án. Tòa cũng đề nghị giải tỏa phong tỏa giao dịch đối với tài sản này, giao VietinBank phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự xử lý, thu hồi nợ. Phần giá trị còn lại của tài sản sau xử lý sẽ được dùng để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Lan.


Tin liên quan

SCB gia hạn thời gian nhận hồ sơ đấu giá tài sản của bà Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát

SCB gia hạn thời gian nhận hồ sơ đấu giá tài sản của bà Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát

(NLĐO) – SCB đã hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý cho 12 tài sản bảo đảm từ vụ án Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác để sẵn sàng định giá, đấu giá.

Chi tiết những tài sản của bà Trương Mỹ Lan sắp được ngân hàng SCB bán đấu giá

(NLĐO) – Danh mục tài sản sẽ được rao bán rất đa dạng từ bất động sản, ô tô, hàng ngàn sản phẩm quần áo, túi xách, phụ kiện thời trang…

Sắp rao bán loạt tài sản từ vụ án Trương Mỹ Lan

(NLĐO) - SCB công bố kế hoạch xử lý 8 mã tài sản - tương ứng 12 tài sản bảo đảm của vụ án Trương Mỹ Lan, với danh mục rất đa dạng

Tây Ninh SCB Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đấu giá tài sản nhà máy tanifood tây ninh đấu giá tài sản bà trương mỹ lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo