Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn học

Theo Nghị định 350/2025, nhà nước tạo điều kiện, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ hoạt động sáng tác văn học, tham gia phát triển văn học trong và ngoài nước. Nhà nước sẽ hỗ trợ về nguồn lực khi văn học tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp có thẩm quyền giao. Việc tổ chức trại viết, trại sáng tác văn học và cuộc thi viết, thi sáng tác tác phẩm văn học, đặc biệt là dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng, được khuyến khích.

Nhà nước tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động sáng tác văn học. (Ảnh: LAN ANH)

Nhà nước tôn vinh các tác giả, tác phẩm văn học có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật; bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan. Nhà nước tạo điều kiện, hỗ trợ, giới thiệu, quảng bá, xuất bản, phổ biến tác phẩm văn học có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, phát triển không gian sáng tạo, đổi mới tư duy về văn học.

Nhà nước cũng hỗ trợ tác giả có tác phẩm văn học được viết, sáng tác, dịch theo các chủ đề, đề tài quy định, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; phong phú, đa dạng về thể loại và ngôn ngữ thể hiện; có giá trị định hướng thẩm mỹ, hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện…