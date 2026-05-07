Nhà nước và người dân hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân trong vụ thảm án ở Tây Ninh

Liên quan vụ thảm án ở Tây Ninh, ngày 7-5, ông Trần Ngọc Minh, Bí thư Chi bộ ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết ấp và người dân địa phương đã hỗ trợ gạo cùng một số nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình bà Ninh Thị Mười Sáu lo đám tang con gái là chị Đ.T.T. (32 tuổi) với cháu ngoại 2 tháng tuổi.

"Không chỉ xuống thăm, xin lỗi gia đình thông gia, cha chồng của chị T. cũng đã gửi một phần kinh phí cho gia đình bà Sáu lo hậu sự" – ông Minh thông tin thêm.

Chị T. và con trai 2 tháng tuổi đã được gia đình an táng vào chiều 6-5

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị T. phải rời xa Cà Mau đi làm công nhân kiếm tiền phụ giúp cha mẹ lo cho anh trai bị tật nguyền và đứa em trai khi mới 17 tuổi. Đến năm 30 tuổi, T. kết hôn với Nguyễn Tấn Phú (ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh).

Khoảng 12 giờ ngày 3-5, người dân ở ấp Kỳ Châu bàng hoàng khi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà của đối tượng Phú. Mọi người chạy đến nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng là Phú đang cầm dao tấn công những người thân trong gia đình.

Trong cơn cuồng sát, Phú đã dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ là chị T. và con nhỏ mới chỉ 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Cha mẹ Phú vào can ngăn cũng bị đối tượng tấn công làm bị thương. Nghi phạm Phú đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Sau khi nhận được hung tin, ông Đoàn Văn Long tức tốc thuê xe lên tỉnh Tây Ninh để đưa thi thể T. và cháu ngoại về quê lo hậu sự. Chị T. và con trai đã được an táng tại phần đất gia đình vào chiều 6-5.