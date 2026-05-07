Nhà nước và người dân hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân trong vụ thảm án ở Tây Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhà nước và người dân hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân trong vụ thảm án ở Tây Ninh

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Thương cho hoàn cảnh khó khăn, nhà nước và người dân ở Cà Mau đã hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân tử vong trong vụ thảm án ở Tây Ninh.

Liên quan vụ thảm án ở Tây Ninh, ngày 7-5, ông Trần Ngọc Minh, Bí thư Chi bộ ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết ấp và người dân địa phương đã hỗ trợ gạo cùng một số nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình bà Ninh Thị Mười Sáu lo đám tang con gái là chị Đ.T.T. (32 tuổi) với cháu ngoại 2 tháng tuổi.

"Không chỉ xuống thăm, xin lỗi gia đình thông gia, cha chồng của chị T. cũng đã gửi một phần kinh phí cho gia đình bà Sáu lo hậu sự" – ông Minh thông tin thêm.

Chính quyền và người dân hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân trong vụ thảm án ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Chị T. và con trai 2 tháng tuổi đã được gia đình an táng vào chiều 6-5

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị T. phải rời xa Cà Mau đi làm công nhân kiếm tiền phụ giúp cha mẹ lo cho anh trai bị tật nguyền và đứa em trai khi mới 17 tuổi. Đến năm 30 tuổi, T. kết hôn với Nguyễn Tấn Phú (ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh).

Khoảng 12 giờ ngày 3-5, người dân ở ấp Kỳ Châu bàng hoàng khi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà của đối tượng Phú. Mọi người chạy đến nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng là Phú đang cầm dao tấn công những người thân trong gia đình.

Trong cơn cuồng sát, Phú đã dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ là chị T. và con nhỏ mới chỉ 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Cha mẹ Phú vào can ngăn cũng bị đối tượng tấn công làm bị thương. Nghi phạm Phú đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Sau khi nhận được hung tin, ông Đoàn Văn Long tức tốc thuê xe lên tỉnh Tây Ninh để đưa thi thể T. và cháu ngoại về quê lo hậu sự. Chị T. và con trai đã được an táng tại phần đất gia đình vào chiều 6-5.

Tin liên quan

Đẫm nước mắt lễ tiễn đưa 2 nạn nhân trong vụ thảm án ở Tây Ninh

(NLĐO) – Hai nạn nhân trong vụ thảm án ở Tây Ninh đã được an táng tại phần đất của người thân ở Cà Mau.

Vụ thảm án ở Tây Ninh: Nhiều người rơi nước mắt trước khi gia đình đưa 2 nạn nhân đi an táng

(NLĐO) – Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nghe hoàn cảnh thương tâm của 2 nạn nhân trong vụ thảm án ở Tây Ninh.

Vụ thảm án ở Tây Ninh: Thi thể 2 nạn nhân được đưa về Cà Mau

(NLĐO) – Nghi phạm gây ra thảm án ở tỉnh Tây Ninh có biểu hiện hoang tưởng khi nhìn tàu lá dừa ra con rắn hổ.

Cà Mau thảm án ở Tây Ninh chồng giết vợ và con nhỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo