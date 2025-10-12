Nhà ở xã hội phải phù hợp túi tiền người dân

Sáng 11-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo. Phiên họp tập trung thảo luận về phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Nhiều vướng mắc

Mới đây, ngày 10-10, Chính phủ đã ban hành Nghị định 261 sửa đổi, bổ sung các nghị định về nhà ở xã hội, trong đó nâng mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với trường hợp cá nhân độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, cả nước đang đầu tư xây dựng 132.616 căn nhà ở xã hội, khởi công mới 73 dự án với quy mô 57.815 căn. Dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành 89.007 căn nhà ở xã hội, đạt 89% mục tiêu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025.

Dự án nhà ở xã hội - chung cư Phú Mỹ C2 (phường Bình Dương, TP HCM), quy mô 561 căn hộ. Ảnh: QUỐC ANH

Các đại biểu cho rằng việc quản lý, phát triển thị trường bất động sản nói chung, phát triển nhà ở xã hội nói riêng còn nhiều vướng mắc, hạn chế. Cụ thể, một số quy định pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế. Quỹ đất các địa phương dành cho phát triển nhà ở xã hội hạn chế. Giá nhà ở xã hội tại đô thị lớn vượt quá khả năng chi trả của đa số người dân.

Không giới hạn doanh nghiệp làm nhà ở xã hội

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần xác định nhà ở xã hội không chỉ là nhà cao tầng mà còn có thể là nhà thấp tầng; nhiều phân khúc gồm cao cấp, trung bình, thu nhập thấp. Nhà ở xã hội cũng không phải nằm ở nơi "khỉ ho cò gáy", đất "đầu thừa đuôi thẹo" mà phải đầy đủ hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục. "Không có tỉnh nào không có nhu cầu nhà ở xã hội, vấn đề là phải có cách làm nhà ở phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng địa phương, từng vùng và cân đối cung - cầu" - Thủ tướng nhận định.

Về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan để tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế theo định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thủ tướng chỉ đạo: Nếu vướng mắc ở luật thì trình Quốc hội ban hành văn bản phù hợp ngay tại kỳ họp sắp tới; nếu ở nghị định thì Chính phủ giải quyết; các bộ, ngành ban hành thông tư hướng dẫn phù hợp. Quy hoạch phải ổn định, lâu dài, không phá vỡ các quy hoạch đã làm. Các địa phương phải chủ động trong giao đất, thực hiện thủ tục về đất đai, tháo gỡ các vướng mắc theo thẩm quyền; nếu vượt thẩm quyền, thiếu chính sách thì tiếp tục đề xuất.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh phải đa dạng hóa nguồn lực, gồm: Hỗ trợ của Nhà nước, nguồn vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, nguồn lực tư nhân… Tiếp tục hoàn thiện về công nghệ, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, quy định liên quan quản lý, giám sát hoạt động môi giới. Vận hành sàn giao dịch bất động sản, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý theo hướng công khai, minh bạch, phù hợp, hiệu quả, đúng thẩm quyền.

Chính phủ sẽ ban hành văn bản với tiêu chí, nguyên tắc, tinh thần là không giới hạn tỉnh nào, doanh nghiệp nào trong phát triển nhà ở xã hội. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp chủ động, xung phong nhận nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm trước nhân dân, nhất là những người có thu nhập thấp, những đối tượng yếu thế, cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần tiết giảm chi phí, giảm chi tiêu không cần thiết để giá thành nhà ở xã hội phù hợp hơn; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp, nếu có rủi ro thì cùng nhau chia sẻ.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương trình ban hành nghị định quy định chi tiết về quỹ nhà ở quốc gia. Trong đó, cần nghiên cứu chính sách toàn diện, bao trùm hơn; mở rộng đối tượng và linh hoạt hơn, gồm đối tượng cán bộ bị tác động bởi sắp xếp bộ máy; có chính sách ưu tiên thuê và thuê mua thuận lợi, linh hoạt; có cơ chế giám sát chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách.

Đốc thúc giải ngân gói tín dụng 145.000 tỉ đồng Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đôn đốc thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 145.000 tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, theo hướng thuận lợi hơn, dễ tiếp cận hơn nhưng quản lý được; đồng thời kiểm soát tín dụng vào bất động sản mang tính đầu cơ, gây ra bong bóng bất động sản. Các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ để giảm lãi suất cho vay cho cả nhà đầu tư và người mua nhà.



