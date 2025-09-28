VIDEO: Bão số 10 Bualoi chưa tới, nước đã dâng ngập nhà dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

VIDEO: Bão số 10 Bualoi chưa tới, nước đã dâng ngập nhà dân

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 10 khiến nhiều khu dân cư ở phường Đồng Hới (Quảng Trị) ngập sâu, người dân kê cao tài sản để tránh hư hỏng

VIDEO: Nước dâng ngập nhà, người dân Quảng Trị kê cao tài sản tránh lũ

Theo ghi nhận, từ trưa đến chiều 28-9, mưa lớn liên tục trút xuống nhiều địa phương ở Quảng Trị, đặc biệt tại phường Đồng Hới, gây ngập lụt cục bộ ở các khu dân cư trũng thấp. Nước trên các tuyến đường nhanh chóng dâng lên, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Lúc 17 giờ, nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà. Nhiều người hối hả kê cao bàn ghế, giường tủ, chuyển các thiết bị điện tử và đồ dùng sinh hoạt lên tầng trên để tránh hư hỏng. Một số tuyến đường chính và các điểm dân cư thấp trũng ghi nhận mức ngập từ 20-30 cm, có nơi gần 1 m.

Nhiều xe máy, ôtô khi đi qua khu vực ngập đã bị chết máy, phải nhờ lực lượng hỗ trợ.

Anh Nguyễn Văn Hiệp, tổ dân phố Phú Thượng (phường Đồng Hới), cho biết: "Từ khoảng 13 giờ mưa to liên tục, nước bắt đầu tràn vào sân, chỉ trong chưa đầy một tiếng đã lên đến bậc thềm. Cả gia đình phải khẩn trương kê cao đồ đạc, chuyển tài sản lên tầng trên, không kịp trở tay".

Nước dâng ngập nhà ở Quảng Trị: Người dân khẩn trương kê cao tài sản tránh lũ - Ảnh 1.

Nước ngập ở nhiều khu vực của phường Phú Hải (cũ), nay là phường Đồng Hới

Nước dâng ngập nhà ở Quảng Trị: Người dân khẩn trương kê cao tài sản tránh lũ - Ảnh 2.

Mưa vẫn nặng hạt, nước lũ tràn vào sân vườn, cuốn theo lá cây và rác thải.

Nước dâng ngập nhà ở Quảng Trị: Người dân khẩn trương kê cao tài sản tránh lũ - Ảnh 3.

Nước dâng ngập nhà ở Quảng Trị: Người dân khẩn trương kê cao tài sản tránh lũ - Ảnh 4.

Nước dâng ngập nhà ở Quảng Trị: Người dân khẩn trương kê cao tài sản tránh lũ - Ảnh 5.

Không chỉ gia đình anh Hiệp, nhiều hộ dân sống ven sông Nhật Lệ, sông Gianh hay trong các khu vực trũng thấp ở quanh khu vực sông Kiến Giang đều đang chạy đua với nước, di chuyển xe cộ, tài sản ra những vị trí cao ráo hơn.

Chính quyền địa phương liên tục phát thông báo khuyến cáo người dân sẵn sàng phương án sơ tán, di dời tài sản đến nơi an toàn nếu mưa tiếp tục kéo dài.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị cảnh báo trong những giờ tới, bão số 10 tiếp tục gây mưa rất to trên diện rộng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở miền núi, và ngập úng cục bộ tại vùng trũng, ven sông, khu đô thị. Các lực lượng chức năng đang túc trực tại nhiều điểm để hỗ trợ người dân ứng phó kịp thời.

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã sơ tán 742 hộ và 2.318 người. Mưa lớn khiến 3 người mất tích, trong đó có 2 ngư dân trên tàu cá TP HCM bị chìm tại xã Cửa Việt và một nam sinh 16 tuổi bị nước lũ cuốn ở xã Kim Phú.

Mưa lũ cũng khiến 8 nhà (7 nhà ở xã Mỹ Thuỷ, 1 nhà ở xã Vĩnh Định) tốc mái.


Tin liên quan

Vụ học sinh ngộ độc ở Quảng Trị: Phụ huynh từ chối "tấm lòng" của phó hiệu trưởng

Vụ học sinh ngộ độc ở Quảng Trị: Phụ huynh từ chối "tấm lòng" của phó hiệu trưởng

(NLĐO) - Trước đó, dư luận xôn xao về clip ghi lại cảnh bà Đỗ Thị Hồng Huế ngăn học sinh đi viện mặc dù nhiều em có dấu hiệu nghi ngộ độc

VIDEO: Bão số 10 Bualoi áp sát, gió quật, sóng biển dâng cao ở Quảng Trị

(NLĐO) - Bão số 10 Bualoi áp sát khiến sóng biển ở Hòn La (Quảng Trị) dâng cao dữ dội, chính quyền địa phương khẩn cấp sơ tán dân sống gần cảng.

VIDEO: Quảng Trị kêu gọi gần 23.000 ngư dân tránh bão số 10 Bualoi

(NLĐO) - Hơn 8.000 tàu cá với gần 23.000 ngư dân Quảng Trị đã được kêu gọi vào neo đậu an toàn khi bão số 10 Bualoi - tiến nhanh vào Biển Đông.

Quảng Trị ngập lụt bão số 10 mưa lũ phường đồng hới nước ngập vào nhà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo