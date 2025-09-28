HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, hỏa tốc cấm đường

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Trong thời gian bão Bualoi giật cấp 15 đổ bộ, yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường nhằm bảo đảm an toàn.

Tối 28-9, thông tin UBND tỉnh Nghệ An cho biết mới có Thông báo hỏa tốc số 10253 chỉ đạo thực hiện cấm đường tạm thời từ 23 giờ ngày 28-9. 

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, hỏa tốc cấm đường- Ảnh 1.

Mưa lớn do bão số 10 gây ra khiến nhiều tuyến đường ở Nghệ An bị ngập sâu

Theo đó, để tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường xác định các tuyến đường xung yếu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10. Xác định thời gian bão đi qua địa bàn để tổ chức giao thông, cấm đường tạm thời các phương tiện (trừ các phương tiện, lực lượng phòng, chống bão, lũ, làm nhiệm vụ), bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe nhân dân.

Đối với các tuyến đường bị sạt lở, ngập úng, nhất là tại các địa bàn miền núi, UBND các xã, phường tổ chức cảnh báo, cử lực lượng để cấm người, phương tiện qua lại, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền (dự kiến từ 23 giờ ngày 28-9 đến 4 giờ ngày 29-9), yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe.

Thời gian thực hiện cấm đường tạm thời bắt đầu từ 23 giờ ngày 28-9 (đến khi bão đi qua địa bàn hoặc tình hình an toàn sẽ có thông báo sau).

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, hỏa tốc cấm đường- Ảnh 2.

Bão số 10 gây sóng lớn tại biển Cửa Lò chiều 28-9

UBND tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các xã, phường triển khai phương án tạm thời cấm đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các cá nhân cố tình không thực hiện; căn cứ thực tiễn để linh hoạt, cơ động trong tổ chức cấm đường.

Được biết, do ảnh hưởng số 10 Bualoi từ ngày 27-9 trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập úng, sạt lở, chia cắt. Các lực lượng chức năng đã di dời hàng chục ngàn người dân đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

