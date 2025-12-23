Võ Việt Chung – 30 năm đi con đường không dựa vào may mắn





Các nghệ sĩ chúc mừng NTK Võ Việt Chung (người thứ ba từ trái sang)

Không ồn ào, không phô trương, anh lặng lẽ tạo dựng vị trí riêng trong làng thời trang Việt Nam bằng lao động sáng tạo không ngơi nghỉ và một lựa chọn nhất quán: giữ hồn Việt trong từng thiết kế. Điều đặc biệt, Võ Việt Chung là nhà thiết kế duy nhất 5 năm liền được bạn đọc Báo Người Lao Động bình chọn Giải Mai Vàng – một sự ghi nhận hiếm hoi, đến từ công chúng chứ không chỉ giới chuyên môn. Với anh, đó không đơn thuần là giải thưởng, mà là sự xác nhận cho một con đường dài nhiều thăng trầm.

Võ Việt Chung - 30 năm hành trình đam mê đáng quý

Tối 22-12, NTK Võ Việt Chung tổ chức sự kiện kỷ niệm 30 năm làm nghề mang tên "Lãnh Mỹ A – Hành trình di sản 30 năm Võ Việt Chung". Trên sàn diễn, những bộ sưu tập như Huê khôi xứ Nam kỳ, Hoa khổng tước… lần lượt xuất hiện, không chỉ như những tác phẩm thời trang, mà còn là các "cột mốc ký ức" đánh dấu hành trình sáng tạo của anh.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Võ Việt Chung thẳng thắn chia sẻ: "Tôi cảm ơn tất cả những gian nan, để 30 năm không phải là điểm kết, mà là tổng kết lại những gì đã làm và những điều chưa làm được, để nhìn lại con đường đó, dù 50 hay 70 tuổi, tôi nghĩ mỗi ngày vẫn nên học hỏi và nỗ lực không ngừng. Cảm ơn bạn đọc Báo Người Lao Động đã bầu chọn cho tôi 5 năm liền đoạt giải Mai Vàng".

NSƯT Hữu Châu phát biểu về Võ Việt Chung

NS Tú Trinh đến tham dự và nói: "Võ Việt Chung là nhà thiết kế không né tránh những giai đoạn khó khăn, những lúc không thành công, thậm chí bị chèn ép. Có thời điểm, anh phải đối diện với sự áp đặt cái tôi từ những người nổi tiếng hơn. Nhưng thay vì phản ứng hay tranh giành, Võ Việt Chung chọn cách kiên trì làm nghề và 30 năm qua anh đã đạt nhiều thành tựu, trong đó được Thủ tướng chính phủ trao tặng Huân chương lao động hạng ba là niềm vinh dự rất lớn".

Không nhận mình là "hàng đầu", nhưng có điều nhiều người mong muốn Võ Việt Chung không bao giờ tự nhận là nhà thiết kế hàng đầu của thời trang Việt Nam.

Sinh ra từ một vùng quê, để tạo dựng tên tuổi, để chạm đến các giải thưởng lớn, các huân chương lao động… với anh là cả một hành trình vượt khó. Võ Việt Chung nhìn nhận: "Dù ngành nghề nào cũng cần có sự phấn đấu và tôi đã lao động nghiêm túc để có được những thành quả từ mồ hôi, nước mắt".

Chính sự nghiêm túc với niềm đam mê và xem thời trang hướng đến vẻ đẹp thuần Việt là trọng trách, anh đứng vững giữa những biến động của thời trang Việt Nam suốt ba thập kỷ qua.

NS Tú Trinh và NSND Trịnh Kim Chi

Võ Việt Chung - Giữ truyền thống, nhưng không để mình già đi

Một trong những điều khiến Võ Việt Chung luôn mới trong sáng tạo, theo chính anh, đến từ đời sống rất giản dị: chơi cùng con. "Khi chơi với con, tôi thấy mình thoải mái, trẻ trung. Từ đó, tôi đưa cảm xúc ấy vào thời trang. Vẫn giữ nét truyền thống nhưng phóng khoáng hơn, không bị bó buộc". Sự trẻ trung ấy thể hiện rõ trong những bộ sưu tập gần đây – nơi áo dài, chất liệu truyền thống vẫn hiện diện, nhưng được kể bằng "những câu chuyện nhẹ nhàng", có tính ứng dụng cao hơn.

Điều khiến Võ Việt Chung trăn trở nhất hiện nay là làm sao để thời trang của mình gần gũi hơn với công chúng. "Tôi sợ khi nhắc đến tên mình, mọi người mặc định là quá đắt đỏ, không dám chạm vào. Tôi vẫn hướng đến sự cao cấp, nhưng tránh dùng từ đó, để mang lại cảm giác thân thiện hơn".

Lãnh Mỹ A – một tình yêu đủ lớn để hồi sinh di sản

Văn nghệ sĩ, giới chuyên môn và công chúng tối qua đã có cơ hội chiêm ngưỡng bộ sưu tập mới của Võ Việt Chung, đồng thời xem triển lãm ảnh nghệ thuật do Nhà nhiếp ánh Trịnh Quốc Huy thực hiện với những bộ trang phục tuyệt đẹp được thiết kế trên chất liệu Lãnh Mỹ A. Và tất cả đều thích thú, trầm trồ và khen ngợi.

NS Lý Hương

Bởi, nhắc đến Võ Việt Chung, không thể không nhắc đến Lãnh Mỹ A – chất liệu từng đứng bên bờ quên lãng. Với anh, đó không chỉ là vải vóc, mà là ký ức, là văn hóa, là linh hồn của miền đất Nam Bộ.

NSƯT Thành Lộc – người theo dõi hành trình của Võ Việt Chung từ rất sớm – chia sẻ đầy xúc động: "Có một giai đoạn, Lãnh Mỹ A gần như bị đặt ra bên lề đời sống đương đại. Khi người ta đã quên, Chung lại chọn quay về. Chung phục hồi Lãnh Mỹ A, nâng niu từng thước lụa, thổi cho nó một đời sống mới. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để tôi hiểu rằng Chung phải thương Lãnh Mỹ A rất nhiều".

Từ những ngày đầu bị cho là Võ Việt Chung đã "phá nát áo dài" vì những thử nghiệm táo bạo, đến hôm nay – khi quay về với sự dung dị, bền bỉ, anh cho thấy một vòng tròn sáng tạo khép kín: đi xa để trở về sâu hơn với cội nguồn.

NS Tú Trinh chúc mừng NTK Võ Việt Chung

Nghệ sĩ Hữu Châu cũng bày tỏ sự trân trọng: "Khi về nhà ông Tám Lăng – gia đình làm Lãnh Mỹ A nổi tiếng ở An Giang trong chuyến đi làm phim "Mắt lụa" – tôi đã nghe nhiều người làm nghề nhắc đến Võ Việt Chung. Điều đó cho thấy nỗ lực của Chung trong hành trình mang Lãnh Mỹ A trở lại với thời trang đương đại".

Và trong đêm kỷ niệm, NSƯT Hữu Châu nói với Võ Việt Chung bằng tất cả sự chân thành: "Đây là một đêm hạnh phúc của Chung. Hạnh phúc vì hành trình dài đã được ghi nhận, và vì những giá trị tưởng chừng đã mất nay được hồi sinh. Anh chỉ mong em ngày càng sáng tạo được nhiều cái đẹp hơn nữa, bền vững hơn nữa cho áo dài, cho di sản Việt".

Các nghệ sĩ chúc mừng Võ Việt Chung

30 năm qua, Võ Việt Chung không chọn con đường dễ đi. Chính vì thế, con đường ấy đủ sâu để người khác phải nhìn lại bằng sự trân trọng. "Bạn có thể khiến ai đó không thích mình. Nhưng phải có con đường riêng để họ nể mình" – lời chia sẻ ấy như một tuyên ngôn nghề nghiệp. Đó cũng là lý do vì sao 30 năm qua Võ Việt Chung đã đứng trên sàn diễn thời trang vững vàng và nhận được tình cảm của bạn đọc Báo Người Lao Động, đông đảo công chúng yêu mến thời trang Việt.



