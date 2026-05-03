Núi Bà Đen rực sáng đêm dâng đăng, hút hàng ngàn du khách dịp Lễ 30-4 và 1-5

NGUYỄN TIẾN

(NLĐO)- Dịp Lễ 30-4 và 1-5, Núi Bà Đen rực rỡ cờ hoa, đêm dâng đăng lung linh, thu hút đông đảo du khách

Dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, Núi Bà Đen khoác lên mình diện mạo rực rỡ cờ hoa, trở thành điểm đến sôi động bậc nhất khu vực Đông Nam Bộ.

Không gian rực rỡ cờ hoa tại tại Núi Bà Đen dịp Lễ 30-4.

Không gian rực rỡ cờ đỏ sao vàng, du khách thích thú check-in lưu giữ khoảnh khắc dịp lễ.

Ngay từ chiều tối 30-4, dòng người từ khắp nơi, đặc biệt là TPHCM và các tỉnh lân cận đổ về khu du lịch, tạo nên không khí nhộn nhịp kéo dài đến tận đỉnh núi.

Khi màn đêm buông xuống, không gian nơi “nóc nhà Nam Bộ” bừng sáng bởi hàng ngàn ánh đèn, mở ra khung cảnh huyền ảo giữa trời đêm.

Điểm nhấn của đêm lễ là nghi thức dâng đăng – hoạt động tâm linh thu hút đông đảo du khách tham dự. Trong không gian linh thiêng, từng ngọn đăng được thắp sáng, lan tỏa ánh vàng ấm áp. Dòng người chậm rãi tiến về khu vực hành lễ, tay nâng đèn, gửi gắm ước nguyện bình an, tưởng nhớ các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

“Lần đầu tiên tôi tham gia lễ dâng đăng trên núi, cảm giác rất xúc động. Khi nhìn hàng ngàn ngọn đèn cùng thắp sáng, tôi thấy lòng mình lắng lại, như được kết nối với quá khứ và thêm trân trọng cuộc sống hiện tại” - chị Nguyễn Thị Thu Hà (ngụ TPHCM) chia sẻ.

Không khí lễ hội càng trở nên đặc biệt khi tiếng nhạc thiền ngân vang giữa không gian núi rừng, hòa cùng làn gió mát đặc trưng ở độ cao gần 1.000 m. Nhiều du khách nán lại khá lâu để ghi lại những khoảnh khắc lung linh của “biển ánh sáng” giữa đêm.

“Gia đình tôi lên núi từ chiều, nhưng đợi đến tối để tham dự dâng đăng. Khung cảnh rất đẹp, vừa trang nghiêm vừa gần gũi. Các con tôi cũng rất thích vì lần đầu được trải nghiệm một hoạt động ý nghĩa như vậy” - anh Trần Minh Tuấn (du khách đến từ Bình Dương cũ) cho biết.

Trước đó, từ ban ngày, khu vực Sun World Ba Den Mountain đã rộn ràng với nhiều hoạt động lễ hội.

Quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian như múa trống Chhay-dăm, múa Khmer, nhạc ngũ âm… thu hút đông đảo du khách theo dõi.

Đặc biệt, phiên “chợ lá” độc đáo tiếp tục là điểm nhấn khi du khách sử dụng lá bồ đề thay tiền để thưởng thức ẩm thực. Không gian chợ quê được tái hiện mộc mạc, gần gũi, xen lẫn sắc đỏ rực rỡ của ngày hội non sông, tạo nên trải nghiệm vừa lạ vừa đậm chất truyền thống.

Du khách thích thú check-in, chiêm bái tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni với sắc vàng nổi bật giữa không gian núi Bà Đen.

Với khí hậu mát mẻ hơn khu vực đồng bằng từ 8-10 độ C, cùng cảnh quan mây trời kỳ ảo, Núi Bà Đen không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn mang đến những trải nghiệm lễ hội đáng nhớ cho du khách trong dịp nghỉ lễ dài ngày.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, trong kỳ nghỉ lễ năm nay, Tây Ninh đón hơn 300.000 lượt khách đến tham quan, trong đó Núi Bà Đen tiếp tục là điểm đến chủ lực, thu hút phần lớn du khách. Con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch địa phương, đặc biệt trong các dịp lễ lớn.

Tây Ninh đón hơn 300.000 lượt khách dịp lễ, Núi Bà Đen tiếp tục "hút khách"

