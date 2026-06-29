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Thể thao

Nha Trang Dolphins giữ vững top 4

Quốc An

(NLĐO) - Khép lại trận đấu tối 28-6, Nha Trang Dolphins đã đánh bại Cantho Catfish với tỉ số 84-69.

Nha Trang Dolphins tiếp tục giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau chiến thắng 84-69 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Cantho Catfish, qua đó hoàn tất cú đúp thắng đội bóng miền Tây mùa này.

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Ngay từ hiệp 1, đoàn quân HLV Todd Purves sớm tạo cách biệt nhờ khả năng kiểm soát khu vực cận rổ và phong độ nổi bật của Chris Bryant cùng bộ đôi ngoại binh Mông Cổ, dẫn 26-17.

Nha Trang Dolphins giữ vững top 4 - Ảnh 1.

Chris Bryant tấn công dũng mãnh vào khu vực cận rổ

Cantho Catfish có những điều chỉnh nhân sự khi Corey Raley-Ross trở lại đội hình xuất phát và đảm nhận nhiều hơn vai trò điều phối. Đội chủ nhà rút ngắn cách biệt xuống còn 36-43 sau hiệp 2 nhờ sự khởi sắc của Aula Maarufu Sumbry.

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Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, Nha Trang Dolphins nhanh chóng lấy lại thế trận. Azzaya Batkhuyag cùng dàn dự bị thi đấu hiệu quả giúp đội khách nới rộng khoảng cách lên 69-56 trước hiệp cuối.

Ở hiệp 4, Chris Bryant hoàn toàn thống trị khu vực dưới rổ với liên tiếp những pha bắt bóng bật bảng tấn công, khiến Cantho Catfish không còn cơ hội lật ngược tình thế và chấp nhận thất bại 69-84.

Nha Trang Dolphins giữ vững top 4 - Ảnh 2.

Trung phong Aula Maarufu Sumbry của Cantho Catfish thi đấu khởi sắc ở hiệp 2

Bryant được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận (POTG) với 21 điểm và 17 rebounds, trong đó có tới 10 rebounds tấn công. Trung phong cao 2,03 m chia sẻ chiến thắng sẽ là động lực để Nha Trang Dolphins hướng đến mục tiêu cạnh tranh chức vô địch.

Dù Corey Raley-Ross có 6 kiến tạo và chia sẻ nhiệm vụ tổ chức lối chơi với Huỳnh Thanh Tâm, Cantho Catfish vẫn không thể hóa giải sức mạnh của Bryant. Sau trận đấu, Nha Trang Dolphins (4 thắng, 4 thua) tiếp tục đứng thứ 4, còn Cantho Catfish (2 thắng, 6 thua) xếp thứ 5.

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