Nha Trang: Nhiều người dân gặp khó khi nhận quà 100.000 đồng

Theo đó, toàn tỉnh Khánh Hòa có 2.218.713 công dân được nhận quà từ Chính phủ với tổng kinh phí hơn 221 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi triển khai việc chi trả cũng gặp khó khăn.

Tại phường Nha Trang, từ 11 giờ 30 ngày 31-8, phường bắt đầu tiến hành chi trả quà nhân Quốc khánh. Phường này bố trí 5 điểm để chi trả cho người dân. Phường này hướng dẫn mỗi hộ gia đình chỉ cần một đại diện đi nhận, trường hợp chủ hộ không đi nhận được cử thành viên khác đi thay phải có ủy quyền theo quy định.

Riêng công dân đang đăng ký tạm trú tại phường Nha Trang thì liên hệ về địa phương đang đăng ký thường trú để nhận quà.

Người dân tập trung đông nhưng khó khăn khi nhận 100.000 đồng tiền quà chi lễ Quốc khánh

Tuy nhiên, khi đến đúng thời gian theo quy định, nhiều người dân ở các phường, cho biết do không phải chủ hộ nên họ phải quay trở về đợi làm giấy ủy quyền.

Nhiều người dân nhất là các chủ hộ già yếu, không rành công nghệ thông tin, không biết cách làm giấy ủy quyền. Nhiều người cho biết chủ hộ lại vắng nhà thời gian dài thì không thể làm giấy ủy quyền được.

Tại phường Bắc Nha Trang, dù đến đúng thời gian nhưng cán bộ phường này khi rà soát đối chiếu trên phần mềm tốc độ truy cập rất chậm nên việc chi trả rất lâu.

Tương tự, tại phường Nam Nha Trang, Phường này bố trí 10 điểm chi tiền quà cho người dân. Người dân tập trung rất đông nhưng từ đầu giờ chiều 31-8, nhiều người dân vẫn chưa nhận được tiền theo đúng thời gian quy định.

Nhiều người dân ở phường Nam Nha Trang chưa nhận được tiền theo đúng thời gian quy định

Theo lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang, lý do là truy cập hệ thống an sinh xã hội rất chậm. Việc phân tách hộ nhận tiền từ tài khoản đăng ký theo VNeID, hộ nhận trực tiếp không hiệu quả. Do đó phường chủ trương cho người dân đi nhận trực tiếp, chi trả thủ công, cán bộ cũng căng mình nhưng số lượng người dân quá đông dẫn đến chậm trễ.

Còn tại phường Tây Nha Trang, phường bố trí 6 điểm chi trả cho người dân. Tuy nhiên, phản ánh từ người dân tại điểm Phòng Văn hóa - Xã hội (trụ sở UBND xã Vĩnh Thạnh cũ), thông báo 14 - 18g người dân đến trụ sở để nhận tiền.

Tuy nhiên, rất đông người dân đến đúng giờ nhưng gần 2 giờ chờ đợi vẫn chưa nhận được tiền. Cán bộ cho biết vì trục trặc nên phường chưa có tiền để chi trả cho dân. Cán bộ cũng thông báo chỉ chủ hộ mới được nhận tiền, việc nhận thay phải có giấy ủy quyền công chứng mới hợp lệ.

Rất nhiều người dân phường Tây Nha Trang háo hức đến nhận quà 100.000 đồng nhưng ra về vì chờ đợi quá lâu và không phải chủ hộ

Đến 15 giờ 30 phút ngày 31-8, cán bộ phường Tây Nha Trang vẫn chỉ ngồi đợi vì tiền chưa có.







