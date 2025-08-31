Thanh Hóa duyệt chi 430 tỉ đồng chi trả 100.000 đồng tặng quà nhân dân

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký Quyết định số 2940 về việc phê duyệt bổ sung có mục tiêu dự toán kinh phí 100.000 đồng tặng quà nhân dân trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Toàn dân sẽ được tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2-9

Trong văn bản, số tiền được Thanh Hóa duyệt chi bổ sung để tặng quà cho nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 với tổng dự toán kinh phí là 430,524 tỉ đồng.

Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu tại Quyết định số 1867/QĐ-TTg ngày 29-8-2025 của Thủ tướng Chính phủ là 427,139 tỉ đồng; từ nguồn chi khác trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2025 là 3,385 tỉ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Công an tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, trình tự, thủ tục, thẩm quyền đề nghị phê duyệt của nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định.

Sở Tài chính khẩn trương phổ biến Quyết định này và hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; đồng thời, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XI có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát và thực hiện các thủ tục nghiệp vụ cấp kinh phí cho các xã, phường đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Người dân háo hức xem lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9

Công an tỉnh cung cấp danh sách dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến hết ngày 30-8-2025 trên địa bàn tỉnh chi tiết theo từng xã, phường cho UBND cấp xã để làm căn cứ lập danh sách tặng quà; phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã để thực hiện tặng quà đúng đối tượng, kịp thời, không xảy ra thất thoát.

Kho bạc Nhà nước khu vực XI, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 7 chỉ đạo đơn vị liên quan kịp thời mở tài khoản để thực hiện tặng quà cho nhân dân đảm bảo thông suốt, kịp thời.

Về thời gian tặng quà, quy trình tặng quà, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 13578/BTC-NSNN ngày 29-8-2025 của Bộ Tài chính. Trong đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực, khẩn trương, quyết tâm hoàn thành việc tặng quà nhân dân trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh chậm nhất trong ngày 1-9.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 149 ngày 28-8 về việc tặng quà người dân cả nước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.