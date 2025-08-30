NSND Mỹ Uyên tham gia kịch lịch sử trên sân khấu Hàn Quốc





NSND Mỹ Uyên trên quảng cáo của vở kịch "Tướng Jang Han Sang"

NSND Mỹ Uyên cho biết cô sẽ tham gia vở nhạc kịch lịch sử "Tướng Jang Han Sang". Đây được xem một dự án nghệ thuật thực cảnh hoành tráng, được báo chí xứ sở Kim Chi đánh giá là "hùng sử tuyệt đẹp trên sân khấu và mặt nước".

Mỹ Uyên với dấu ấn hợp tác quốc tế đặc biệt

Trong vở diễn, NSND Mỹ Uyên đảm nhận vai phu nhân Jang Han Sang, người vợ tiễn chồng lên đường bảo vệ biên cương đất nước. Vai tướng quân do nghệ sĩ, ca sĩ nhạc kịch hàn lâm Kim Jun Hyun, thủ vai. Phần trình diễn của NSND Mỹ Uyên sẽ xuất hiện nổi bật trong chương 7, với thoại kịch, vũ đạo và hát đòi hỏi đầy cảm xúc chia ly, nơi mà đạo diễn sẽ đẩy tuyến kịch đến cao trào.

Nhạc sĩ Văn Tứ Quý (TP HCM) hiện đang hỗ trợ phần chuyển âm Hàn – Việt để NSND Mỹ Uyên hoàn thiện tốt nhất những lớp diễn của mình trong vở kịch.

Chia sẻ về cơ duyên hợp tác, NSND Mỹ Uyên cho biết: "Xuất phát từ thỏa thuận giao lưu văn hóa giữa Hiệp hội Sân khấu Busan và Hội Sân khấu TP HCM ký kết từ năm 2024, đến nay hai bên đã có nhiều hoạt động sôi nổi. Tháng 4-2025, đoàn kịch TP HCM đã sang Busan biểu diễn giao lưu, để lại ấn tượng sâu sắc. Chính trong những lần tiếp xúc, đạo diễn – biên kịch Lee Jung Nam (Chủ tịch Hiệp hội Sân khấu Busan, đồng thời là tác giả và tổng đạo diễn vở "Tướng Jang Han Sang") đã chú ý đến sự cống hiến của NSND Mỹ Uyên.

Ông từng trực tiếp xem năm vở kịch có chị tham gia và thừa nhận "dù ngôn ngữ khác biệt, cảm xúc của NSND Mỹ Uyên vẫn truyền đến khán giả".

Mỹ Uyên, từ ấn tượng đến niềm tin

Trước khi nhận lời mời tham gia dự án lần này, NSND Mỹ Uyên từng góp mặt trong một số chương trình giao lưu tại Liên hoan Sân khấu Busan cùng ê kíp vở kịch "Đồng chí" (tác giả Lê Thu Hạnh, đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu, phó đạo diễn Quốc Thịnh).

Với đạo diễn Lee Jung Nam, việc chọn NSND Mỹ Uyên vào vai phu nhân Jang Han Sang là sự nối dài một mối duyên nghệ thuật, đồng thời là sự tin tưởng dành cho một nghệ sĩ Việt Nam có nội lực diễn xuất và khả năng làm chủ nhiều loại hình trình diễn.

Theo lịch trình, Mỹ Uyên sẽ tham gia 4 suất diễn vào các ngày 11, 12, 13 và 14-9 tại Công viên Gubong, sông Namdaecheon, Uiseong, tỉnh Gyeongbuk (Hàn Quốc). Đây là nơi thiết kế sân khấu đặc biệt trên mặt nước, kết hợp công nghệ trình chiếu 3D cùng ê-kíp La Maison Productions (Pháp).

NSND Mỹ Uyên cho biết tác phẩm cô sắp được tham gia là câu chuyện có thật về tướng quân Jang Han Sang thế kỷ 17, người góp công bảo vệ đất nước trong thời kỳ phát triển đầy biến động. Vở diễn kết hợp nhiều thủ pháp sân khấu hiện đại, âm nhạc dân gian vùng Uiseong và nghệ thuật nhạc kịch hàn lâm.

Đặc biệt, nhân vật phu nhân do NSND Mỹ Uyên đảm nhiệm sẽ hát một ca khúc dân gian truyền thống, khắc họa nỗi lòng người vợ tiễn biệt chồng, gợi nên chiều sâu nhân văn của tác phẩm.

Mỹ Uyên bền bỉ giữ lửa

Với hơn 30 năm gắn bó sân khấu, NSND Mỹ Uyên được giới chuyên môn đánh giá là diễn viên đa năng, cô vừa quản lý, vừa diễn xuất và đạo diễn một số vở kịch để sàn diễn "5B" sáng đèn.

Từ khi tốt nghiệp Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP HCM năm 1995, cô dành gần như trọn sự nghiệp cho Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM.

Tại Nhà hát 5B, chị luôn tạo điều kiện để các diễn viên trẻ thử sức, từ sân khấu đến điện ảnh, nhiều gương mặt đã trưởng thành và gặt hái thành công nhờ sự dìu dắt của chị.

Việc hóa thân phu nhân Jang Han Sang hứa hẹn là bước tiến trong giao lưu nghệ thuật Việt – Hàn của NSND Mỹ Uyên, cô xem đây là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật khi được giao lưu biểu diễn tại Hàn.

"Đây là cơ hội để tôi nỗ lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, hòa mình vào dòng chảy của sân khấu thế giới" – NSND Mỹ Uyên nói.



