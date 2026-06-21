Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh tái đắc cử Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM

Kết quả này phản ánh sự ghi nhận đối với những nỗ lực đổi mới hoạt động hội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới của đời sống âm nhạc thành phố trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Dấu ấn một nhiệm kỳ nhiều chuyển động

Sáng 21-6, tại Nhà Thiếu nhi TP HCM, Hội Âm nhạc TP HCM tổ chức phiên chính thức Đại hội toàn thể lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sự kiện quy tụ đông đảo nhạc sĩ, ca sĩ, nhà nghiên cứu lý luận phê bình âm nhạc, đánh dấu bước phát triển mới của một trong những tổ chức nghề nghiệp có lực lượng hội viên đông đảo nhất cả nước.

Quang cảnh đại hội âm nhạc TP HCM

Theo báo cáo tại đại hội, Hội Âm nhạc TP.HCM hiện có 12 chi hội trực thuộc với 572 hội viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hội đã kết nạp thêm 88 hội viên mới, tiếp tục mở rộng đội ngũ sáng tạo âm nhạc của thành phố.

Một trong những điểm sáng đáng chú ý là thành quả sáng tác của hội viên. Trong 5 năm qua, các nhạc sĩ đã cho ra đời 546 tác phẩm thuộc nhiều thể loại và đề tài khác nhau. Trong đó có 95 tác phẩm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 180 tác phẩm dành cho thiếu nhi; 245 tác phẩm ca ngợi quê hương, đất nước và TP.HCM; cùng nhiều công trình nghiên cứu, lý luận phê bình và sách chuyên khảo.

Một trong những thành tựu nổi bật được nhắc đến tại đại hội là việc Hội Âm nhạc TP.HCM sớm tiếp cận xu hướng chuyển đổi số.

Các chương trình "Âm nhạc tỏa sáng", "Âm nhạc xuống phố" và "Nhạc sĩ hát" đã được đăng ký thương hiệu độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ. Đây là bước đi quan trọng trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ và xây dựng thương hiệu cho các hoạt động nghệ thuật của hội.

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội

Theo Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, nguồn thu từ kênh YouTube của Hội Âm nhạc TP.HCM dành cho các nhạc sĩ đã tăng hơn 70%. Kết quả này cho thấy chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện quảng bá tác phẩm mà còn góp phần cải thiện đời sống nghề nghiệp của người sáng tác.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh tái đắc cử Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM

Trong nhiệm kỳ mới, hội tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng kênh YouTube chuyên nghiệp hơn, đồng thời hình thành thư viện âm nhạc thiếu nhi trực tuyến, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và thưởng thức miễn phí của cộng đồng.

Giữ gìn chuẩn mực văn hóa trong hoạt động âm nhạc

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Hội Âm nhạc TP HCM cũng dành sự quan tâm đến trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ qua, hội đã ban hành nhiều văn bản định hướng hoạt động nghề nghiệp, chấn chỉnh các biểu hiện lệch chuẩn văn hóa trong hoạt động âm nhạc và trên không gian mạng. Các buổi tọa đàm về vai trò, trách nhiệm của người hoạt động âm nhạc tại TP HCM được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức nghề nghiệp, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Trong bối cảnh mạng xã hội tác động ngày càng mạnh đến đời sống nghệ thuật, việc giữ gìn chuẩn mực phát ngôn, ứng xử và trách nhiệm công dân của nghệ sĩ được xem là yêu cầu cấp thiết đối với các hội nghề nghiệp.

Xây dựng bốn trụ cột phát triển

Trình bày phương hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh mục tiêu xây dựng nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, mang tính nhân văn, dân chủ và khoa học.

Trọng tâm của nhiệm kỳ mới là phát triển đồng thời bốn trụ cột:

* Sáng tác, biểu diễn và quảng bá tác phẩm;

* Lý luận, phê bình, nghiên cứu và đào tạo;

* Tổ chức, xây dựng và phát triển hội;

* Đầu tư sáng tác cho thanh nhạc, khí nhạc, âm nhạc thiếu nhi và tuổi trẻ học đường.

Sau hai ngày làm việc, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Âm nhạc TP HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 thành viên. Thạc sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM. Ba Phó Chủ tịch gồm: Đinh Trung Cẩn, Nguyễn Thị Mỹ Liêm và Trần Đinh Lăng. Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cũng trao bằng khen cho hai tập thể và ba cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào của hội giai đoạn 2020 - 2025.



