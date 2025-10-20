HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ Âm nhạc

Nhạc sĩ Nhuận Phú gợi lại ký ức "những tội đồ làm nát trái tim nhau"

Yến Anh, ảnh Mạnh Nguyễn

(NLĐO)- Nhà thơ Hồng Thanh Quang nói ngoài ánh nến của nhạc sĩ Phú Quang sưởi ấm cho ông, còn có ngọn đèn là nhạc sĩ Nhuận Phú đưa thơ ông đến chân trời nào đó.

Đúng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, nhạc sĩ Nhuận Phú ra mắt bộ đôi sản phẩm âm nhạc mới - MV "Hà Nội đêm giao mùa" và MV "Mẹ hiền dấu yêu".

img

Nhạc sĩ Nhuận Phú

"Hà Nội đêm giao mùa" giống như một cuốn phim tua chậm, đưa người ta trở lại với Hà Nội của những năm tháng cũ, trở về với miền ký ức đã trôi xa trong đời. Ở đó có "những nhân chứng của huy hoàng một thuở" và cả "những tội đồ làm nát trái tim nhau". Xuyên suốt MV, có thể bắt gặp những hình ảnh thân quen về Hà Nội như Cầu Long Biên, ga Hà Nội, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ngôi biệt thự lưu giữ dấu ấn kiến trúc Pháp cổ, những bức tường loang lổ rêu phong…

Ca sĩ Tùng Dương, người thể hiện ca khúc bày tỏ "Hà Nội đêm giao mùa" là một trong những ca khúc đẹp về Hà Nội, đưa màu sắc "Phố Phái" vào âm nhạc rõ nét.

img

Nhà thơ Hồng Thanh Quang và ca sĩ Đỗ Tố Hoa

Chia sẻ về ca khúc được phổ thơ Hồng Thanh Quang, nhạc sĩ Nhuận Phú bày tỏ cô vô tình đọc được bài thơ trên trang facebook của ông. Bài thơ quá hay nên cô đọc đi đọc lại và giai điệu bài hát vang lên trong đầu từ chính khoảnh khắc đó.

Có mặt trong buổi ra mắt MV, nhà thơ Hồng Thanh Quang cho hay thơ ông được biết đến tương đối nhiều một phần nhờ các nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc, trong đó có Phú Quang.

img

Ê kíp thực hiện hai MV tại buổi ra mắt ngày 20-10

"Nhạc sĩ Phú Quang là một nhạc sĩ lớn, để lại cho âm nhạc Việt Nam và cả Hà Nội nhiều tác phẩm ấn tượng, rất sâu sắc. Tôi thấy không có gì đáng ngạc nhiên khi một người hâm mộ nhạc sĩ Phú Quang như Nhuận Phú lại viết về Hà Nội như vậy. Ca khúc gợi chúng ta nhắc nhớ đến nhạc sĩ Phú Quang nhưng tôi lại thấy đó không phải là sự lặp lại.

Tôi hi vọng Nhuận Phú dẫn dắt thơ tôi đi theo một con đường mới. Mà có lẽ chỉ thơ tôi, chỉ có một trái tim phụ nữ mới thấu hiểu được hết tình yêu mà tôi dành cho Hà Nội, tình yêu của người Hà Nội dành cho nhau. Tôi hy vọng các tác phẩm của mình, từ hôm nay ngoài ánh nến của nhạc sĩ Phú Quang, còn có ngọn đèn trước mặt là nhạc sĩ Nhuận Phú sẽ dẫn dắt thơ tôi đến một chân trời nào đó" – nhà thơ Hồng Thanh Quang bày tỏ.

img

Ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nhuận Phú là hai chị em họ

ở MV "Mẹ hiền dấu yêu", nhạc sĩ Nhuận Phú gửi gắm phần trình bày cho ca sĩ Đỗ Tố Hoa - một trong những giọng Soprano cao vút với âm sắc đẹp trong làng nhạc Việt hiện nay. Ca khúc có ca từ mộc mạc, giản dị nhưng vẫn tinh tế đậm chất thơ - điều thường thấy ở các sáng tác của Nhuận Phú.

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa tâm sự, bài hát đã chạm đến trái tim của mình bằng sự chân thành và mộc mạc. Trong từng giai điệu, cô thấy bóng dáng người mẹ Việt Nam tảo tần, hi sinh lặng lẽ nhưng vô cùng cao quý. Khi cất giọng hát, cô như được sống lại trong ký ức tuổi thơ, được nghe lời ru êm dịu, được cảm nhận bàn tay ấm áp che chở từ người mẹ của mình.

"Ca khúc này không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà là lời nhắc nhở để biết ơn và yêu thương. Nó khiến tôi thêm trân trọng tình mẫu tử thiêng liêng, thứ tình cảm mà chỉ cần nghĩ tới, trái tim đã ngập tràn xúc động." - ca sĩ Đỗ Tố Hoa trải lòng.

Với nhạc sĩ Nhuận Phú, tình cảm mẹ con luôn ấm áp và thiêng liêng nhất. Và cảm xúc để chị viết nên "Mẹ hiền dấu yêu" chính là hình ảnh của bà ngoại và mẹ mình.

Nhạc sĩ Nhuận Phú sinh năm 1981 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cùng với những người anh em họ hàng ở hai bên nội, ngoại như: NSƯT Trọng Thủy, NSƯT Minh Quang, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ - nhạc sĩ Tăng Duy Tân… chị đã tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình dòng họ 2 bên.

Nữ nhạc sĩ thừa nhận "gen" nghệ thuật lúc nào cũng có sẵn trong máu của mình, lại được cộng thêm sự động viên, cổ vũ và đồng hành của gia đình, đặc biệt là người em họ - ca sĩ Tùng Dương.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang nói ngoài ánh nến của nhạc sĩ Phú Quang sưởi ấm cho ông, thì còn có ngọn đèn trước mặt là nhạc sĩ Nhuận Phú đưa thơ ông đến chân trời nào đó

Chọn đúng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, nhạc sĩ Nhuận Phú ra mắt bộ đôi sản phẩm âm nhạc mới - MV "Hà Nội đêm giao mùa" và MV "Mẹ hiền dấu yêu".

"Hà Nội đêm giao mùa" giống như một cuốn phim tua chậm, đưa người ta trở lại với Hà Nội của những năm tháng cũ, trở về với miền ký ức đã trôi xa trong đời. Ở đó có "những nhân chứng của huy hoàng một thuở" và cả "những tội đồ làm nát trái tim nhau". Xuyên suốt MV, có thể bắt gặp những hình ảnh thân quen về Hà Nội như: Cầu Long Biên, ga Hà Nội, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ngôi biệt thự lưu giữ dấu ấn kiến trúc Pháp cổ, những bức tường loang lổ rêu phong…

Ca sĩ Tùng Dương, người thể hiện ca khúc bày tỏ "Hà Nội đêm giao mùa" là một trong những ca khúc đẹp về Hà Nội, đưa màu sắc "Phố Phái" vào âm nhạc rõ nét.

Chia sẻ về ca khúc được phổ thơ Hồng Thanh Quang, nhạc sĩ Nhuận Phú bày tỏ cô vô tình đọc được bài thơ trên trang facebook của ông. Bài thơ quá hay nên cô đọc đi đọc lại và giai điệu bài hát vang lên trong đầu từ chính khoảnh khắc đó.

Có mặt trong buổi ra mắt MV, nhà thơ Hồng Thanh Quang cho hay thơ ông được biết đến tương đối nhiều một phần nhờ các nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc, trong đó có Phú Quang.

"Nhạc sĩ Phú Quang là một nhạc sĩ lớn, để lại cho âm nhạc Việt Nam và cả Hà Nội nhiều tác phẩm ấn tượng, rất sâu sắc.

Tôi thấy không có gì đáng ngạc nhiên khi một người hâm mộ nhạc sĩ Phú Quang như Nhuận Phú lại viết về Hà Nội như vậy. Ca khúc gợi chúng ta nhắc nhớ đến nhạc sĩ Phú Quang nhưng tôi lại thấy đó không phải là sự lặp lại.

Tôi hy vọng Nhuận Phú dẫn dắt thơ tôi đi theo một con đường mới. Mà có lẽ chỉ thơ tôi, chỉ có một trái tim phụ nữ mới thấu hiểu được hết tình yêu mà tôi dành cho Hà Nội, tình yêu của người Hà Nội dành cho nhau. Tôi hy vọng các tác phẩm của mình, từ hôm nay ngoài ánh nến của nhạc sĩ Phú Quang, còn có ngọn đèn trước mặt là nhạc sĩ Nhuận Phú sẽ dẫn dắt thơ tôi đến một chân trời nào đó" – nhà thơ Hồng Thanh Quang bày tỏ.

ở MV "Mẹ hiền dấu yêu", nhạc sĩ Nhuận Phú gửi gắm phần trình bày cho ca sĩ Đỗ Tố Hoa - một trong những giọng Soprano cao vút với âm sắc đẹp trong làng nhạc Việt hiện nay. Ca khúc có ca từ mộc mạc, giản dị nhưng vẫn tinh tế đậm chất thơ - điều thường thấy ở các sáng tác của Nhuận Phú.

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa tâm sự, bài hát đã chạm đến trái tim của mình bằng sự chân thành và mộc mạc. Trong từng giai điệu, cô thấy bóng dáng người mẹ Việt Nam tảo tần, hi sinh lặng lẽ nhưng vô cùng cao quý. Khi cất giọng hát, cô như được sống lại trong ký ức tuổi thơ, được nghe lời ru êm dịu, được cảm nhận bàn tay ấm áp che chở từ người mẹ của mình.

"Ca khúc này không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà là lời nhắc nhở để biết ơn và yêu thương. Nó khiến tôi thêm trân trọng tình mẫu tử thiêng liêng, thứ tình cảm mà chỉ cần nghĩ tới, trái tim đã ngập tràn xúc động." - ca sĩ Đỗ Tố Hoa trải lòng.

Với nhạc sĩ Nhuận Phú, tình cảm mẹ con luôn ấm áp và thiêng liêng nhất. Và cảm xúc để chị viết nên "Mẹ hiền dấu yêu" chính là hình ảnh của bà ngoại và mẹ mình.

Nhạc sĩ Nhuận Phú sinh năm 1981 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cùng với những người anh em họ hàng ở hai bên nội, ngoại như: NSƯT Trọng Thủy, NSƯT Minh Quang, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ - nhạc sĩ Tăng Duy Tân… chị đã tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình dòng họ 2 bên. Nữ nhạc sĩ thừa nhận "gen" nghệ thuật lúc nào cũng có sẵn trong máu của mình, lại được cộng thêm sự động viên, cổ vũ và đồng hành của gia đình, đặc biệt là người em họ - ca sĩ Tùng Dương.

Hà Nội Tùng Dương nhà thơ Hồng Thanh Quang Nhuận Phú
