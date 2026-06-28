Nhạc sĩ Trần Tiến và cháu gái Hà Trần đứng chung sân khấu

Chương trình diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm với sự tham gia của nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca sĩ - nhạc sĩ Vũ Đinh Trọng Thắng và Marzuz.

Nhạc sĩ Trần Tiến

Chương trình do nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc, tiếp tục hành trình kết nối các thế hệ bằng ngôn ngữ đẹp đẽ và kỳ diệu nhất: âm nhạc.

"Phòng khách 3 thế hệ" số 2 quy tụ năm nghệ sĩ thuộc ba thế hệ khác nhau của âm nhạc Việt Nam. Họ không chỉ đại diện cho những giai đoạn phát triển khác nhau của đời sống âm nhạc mà còn mang theo những thế giới nghệ thuật rất riêng, những triết lý sáng tạo khác biệt và những cách đối thoại với cuộc sống bằng âm nhạc hoàn toàn không giống nhau.

Ở thế hệ tiền bối là nhạc sĩ Trần Tiến - một biểu tượng đặc biệt của âm nhạc Việt Nam đương đại.

Ca sĩ Hà Trần

Trong suốt nhiều thập kỷ, âm nhạc của ông luôn mang tinh thần tự do, phóng khoáng, đầy khát vọng sống, khát vọng yêu thương và khát vọng được đi tới những chân trời mới. Người ta gọi ông là "gã du ca" của nền âm nhạc Việt Nam bởi trong từng ca khúc luôn thấp thoáng hình ảnh của những chuyến đi, những trải nghiệm sống mãnh liệt và những suy tư sâu sắc về con người. Âm nhạc Trần Tiến vừa hồn nhiên vừa từng trải, vừa dữ dội vừa bao dung. Ông có thể kể những câu chuyện rất đời thường nhưng luôn mở ra những tầng ý nghĩa lớn lao về tự do, tình yêu và thân phận con người.

Nếu Trần Tiến là dấu ấn của thời gian thì Hà Trần chính là hiện thân của tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ.

Ca sĩ Hà Trần

Được mệnh danh là "tắc kè hoa" của nhạc Việt, Hà Trần là một trong số ít nghệ sĩ có khả năng biến hóa liên tục qua nhiều giai đoạn âm nhạc mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Ở chị là sự kết hợp hiếm có giữa kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, tư duy âm nhạc hiện đại và bản lĩnh nghệ thuật của một người luôn dám thử nghiệm.

Hà Trần có thể hát nhạc Trần Tiến đầy ngẫu hứng và bản năng, nhưng cũng có thể bước vào những không gian âm nhạc đương đại với tinh thần cởi mở của một nghệ sĩ luôn muốn khám phá những giới hạn mới của chính mình.

Nhạc sĩ - ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trưởng thành trong thời kỳ đổi mới của âm nhạc Việt Nam là ca - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

Không ồn ào, không phô diễn kỹ thuật, Phan Mạnh Quỳnh chinh phục công chúng bằng sự chân thật. Những ca khúc của anh giống như những trang nhật ký được viết bằng âm nhạc, nơi những câu chuyện đời thường, những nỗi cô đơn, những khát khao yêu thương và cả những triết lý nhân sinh được kể lại bằng ngôn ngữ giản dị nhưng đầy sức nặng cảm xúc.

Phan Mạnh Quỳnh là kiểu nghệ sĩ viết nhạc bằng chính những rung động thật của tâm hồn mình. Càng thành công, âm nhạc của anh càng trở nên sâu lắng và chiêm nghiệm hơn. Trong thế giới âm nhạc ấy luôn tồn tại một sự nhạy cảm đặc biệt trước những niềm vui, nỗi buồn và những đổi thay của con người.

Ca sĩ Marzuz

Ở phía bên kia của thế hệ trẻ là Vũ Đinh Trọng Thắng - người từng được biết đến như linh hồn sáng tạo của ban nhạc Ngọt. Thắng không chỉ là một nhạc sĩ, ca sĩ mà còn là một người kể chuyện bằng những suy tư rất riêng về cuộc sống.

Nếu Thắng đại diện cho những suy tư của tuổi trẻ thì Marzuz lại là tiếng nói đầy cảm xúc của một thế hệ đang học cách chữa lành chính mình.

Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nhưng Marzuz lựa chọn con đường riêng để khẳng định bản sắc cá nhân. Âm nhạc của cô không ồn ào, không cố tạo ra những tuyên ngôn lớn lao. Đó là những lời tự sự chân thành về tuổi trẻ, về những chông chênh của quá trình trưởng thành, về những tổn thương, những khát vọng được yêu thương và được thấu hiểu.