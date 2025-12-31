Nhạc Tết hút triệu view

Nhạc Modern Talking, Boney M được AI Việt hóa

Âm nhạc bằng AI đã quá quen thuộc trong thời đại công nghệ số ngày một thăng cấp, những bản nhạc dưới bàn tay trí tuệ nhân tạo mỗi ngày lại thêm tân tiến, giống người thật hơn cả.

Tận dụng mọi thời điểm trong năm, từ Giáng sinh cho tới Tết, những bản nhạc AI mừng năm mới lại “nô nức” ra đời với muôn hình vạn trạng. Có khi đó lại là một ca khúc hoàn toàn mới, nhưng cũng có thể là bản nhạc disco Modern Talking được Việt hóa, phổ lại nhạc và lời.Cheri Cheri Lady được AI làm lại thành list nhạc Tết.





Những bản hit đi cùng năm tháng như No face, no name, no number hay Daddy cool được chuyển ngữ sang tiếng Việt, nhóm nhạc thập niên 1980 Bad Boys Blue hát tiếng Việt bài You’re a woman một cách mượt mà…

Với phong cách Smooth Jazz, Chill Jazz… các kênh này tạo ra danh sách nhạc gồm những ca khúc xuân quen thuộc được phối lại hiện đại. Tất nhiên đây đều là tác phẩm của AI như Một năm mới bình an, Câu chuyện đầu năm, Chuyện cũ bỏ qua, Lắng nghe mùa xuân về, Nắng có còn xuân, Ngày tết quê em, Ngày xuân long phụng sum vầy, Thì thầm mùa xuân, Xuân phát tài…

Một kênh có 17.000 lượt đăng ký lại tạo Tết được phối lại theo phong cách giao hưởng tân thời với piano, violin, cello và dàn dây. Để kích thích người dùng bấm vào, họ tiếp tục tận dụng AI biến người nổi tiếng mặc áo dài truyền thống Việt Nam, cầm cành mai, đào tạo không khí Tết làm ảnh bìa.

Disco và ký ức Tết một thời

Liên khúc nhạc Tết disco do chủ kênh giới thiệu là phiên bản lời Việt chuyển thể từ các ca khúc Euro-dance, disco nổi tiếng từ thập niên 1980 đến nay. Sau một tháng đăng tải, video thu hút hơn 1,1 triệu lượt nghe trên YouTube, 4,2 triệu lượt xem trên TikTok và tiếp tục tăng nhanh khi bước vào cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Cuối thập niên 1980, âm nhạc quốc tế bắt đầu len lỏi vào đời sống qua những cuốn băng cassette, băng video... Những giai điệu của Boney M như Daddy cool, Ma baker, Rivers of Babylon , bộ đôi Modern Talking với You’re my heart, you’re my soul, Cheri Cheri Lady, Brother Louie hay Lambada của Kaoma từng được xem là dòng nhạc thời thượng lúc bấy giờ.

Những bản nhạc Tết triệu view làm bằng AI. Không chỉ xuất hiện trong dịp Tết, disco châu Âu còn phủ sóng rộng rãi tại các đám cưới suốt nhiều năm, trở thành dòng nhạc quen thuộc của một giai đoạn.

Với nhiều thế hệ, không khí Xuân gắn liền với những tiết tấu disco sôi động. Âm nhạc của Modern Talking từng có thời vang lên trong các đám cưới và ngày Tết.

Phiên bản lời Việt hóa bằng công nghệ AI của liên khúc này gợi lại ký ức một thời nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại. Nhiều người nghe để lại bình luận bày tỏ sự thích thú. Có người cho rằng AI được vận dụng đúng thời điểm viral, có người nhớ lại những cái Tết khó khăn thập niên 1980, 1990 khi được nghe những bản nhạc này đã là “oách lắm”, người khác đánh giá lời Việt “không bị phô”, “nghe sến mà cuốn” hay “hoài niệm nhưng vẫn rất mới”.

Hình AI của Sơn Tùng M-TP được sử dụng làm hình minh họa nhạc Tết.

Một số khán giả từng nghe bản gốc của các ca khúc cho biết dù lời Việt khác nguyên tác nhưng tổng thể vẫn dễ nghe, bắt tai.

Trái lại, không ít người nghe tinh ý nhận ra các video nhạc AI này chỉ có 1-2 nhạc cụ đệm, các bản nhạc na ná nhau. Ngoài ra vấn đề tác quyền cũng là điều họ quan tâm. Chủ kênh nhạc AI Nhạc cho biết chưa thể đăng tải một số bài hát của Boney M như Ma baker, Rivers of Babylon do dính bản quyền giai điệu.