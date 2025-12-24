Nhận 4,5 tỉ đồng là quà biếu, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị không bị xử lý hình sự

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nhận 4,5 tỉ đồng là quà biếu, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị không bị xử lý hình sự

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Trong vụ án làm đường tránh, VKSND tối cao xác định ông Phạm Ngọc Nghị, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, có hành vi nhận 4,5 tỉ đồng là quà biếu.

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Hạ, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án (BQLDA) tỉnh Đắk Lắk; và Bùi Văn Từ, cựu Phó Giám đốc BQLDA tỉnh Đắk Lắk, cùng về tội "Nhận hối lộ".

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhận hối lộ 4 , 5 tỉ đồng không bị xử lý hình sự - Ảnh 1.

Dự án đường tránh Buôn Ma Thuột. Ảnh: CAND

Cùng vụ án, bị can Lê Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn, và Hoàng Đình Chương, Giám đốc Công ty An Nguyên, cùng bị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, trong quá trình tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột, các bị can Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương cùng ông Dương Chế Quang, Giám đốc Công ty Phương Đông (đã mất) đến gặp ông Phạm Ngọc Nghị, lúc đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Nhóm doanh nhân nêu trên đã báo cáo ông Nghị về việc lãnh đạo Tỉnh ủy đã đồng ý cho họ được thực hiện dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý ủng hộ, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Cuối năm 2020, Phạm Văn Hạ, Giám đốc BQLDA tỉnh Đắk Lắk, báo cáo ông Phạm Ngọc Nghị về việc lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk đồng ý, chỉ đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp của ông Đặng Sỹ Hồng thực hiện khoảng 1/3 khối lượng xây lắp dự án; nhóm Hải, Chương, ông Quang thực hiện 2/3 khối lượng còn lại. Ông Nghị cũng đồng ý, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Sau đó, bị can Bùi Văn Từ gặp, đề nghị và thống nhất với Hải, Chương và ông Quang về việc cho doanh nghiệp do Từ giới thiệu tham gia 25% khối lượng của Hải, Chương và Quang tại Gói thầu số 03 và số 04.

Để tham gia dự án, ông Đặng Sỹ Hồng thống nhất đưa Công ty Licogi 16.6 và Công ty Hồng Hà tham gia Gói thầu số 03, 04; Đặng Sỹ Hồng thu phí 6% giá trị hợp đồng trước thuế.

Tuy nhiên, do Công ty Hồng Hà không đủ năng lực nên ông Hồng gặp và nhờ Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, cho mượn pháp nhân của Thuận An tham gia đấu thầu để Công ty Hồng Hà thực hiện thi công Gói thầu số 03. Đổi lại, phía Thuận An thu 2% phí quản lý theo khối lượng thi công.

Trước khi đấu thầu, Hải, Chương và ông Quang thống nhất về việc sau khi trúng thầu và giải ngân tạm ứng, sẽ chi 9 tỉ đồng cho Bùi Văn Từ (mỗi người 3 tỉ đồng) và chi 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng cho Phạm Văn Hạ.

Trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ chỉ đạo chỉnh sửa nội dung Hồ sơ mời thầu tại mục tiêu chí "Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp" mời thầu theo từng hạng mục chính trong công trình để các nhà thầu dễ liên danh và dễ đáp ứng năng lực của từng thành viên trong liên danh.

Theo cáo trạng, sau khi được BQLDA tỉnh Đắk Lắk giúp đỡ, tạo điều kiện để trúng thầu và ký Hợp đồng thi công xây dựng, bị can Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương đã gặp, đưa tiền cho bị can Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ. Trong đó, Lê Đình Hải đưa cho bị can Phạm Văn Hạ 2 lần, tổng số tiền là 3,2 tỉ đồng từ nguồn quỹ của Công ty Sài Gòn; cho Bùi Văn Từ một lần, số tiền 3 tỉ đồng.

Bị can Hoàng Đình Chương đã đưa cho Phạm Văn Hạ 1 lần số tiền 1,9 tỉ đồng; đưa Bùi Văn Từ 1 lần số tiền 3 tỉ đồng vào khoảng tháng 12-2021.

Theo VKSND tối cao, đủ căn cứ xác định sau khi giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Sài Gòn, Công ty An Nguyên, Công ty Phương Đông trúng thầu, thi công dự án đường tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, bị can Phạm Văn Hạ đã nhận hối lộ 5,1 tỉ đồng; bị can Bùi Văn Từ đã nhận 6 tỉ đồng.

Trong vụ án, ông Phạm Ngọc Nghị, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, có hành vi nhận 4,5 tỉ đồng là quà biếu, không có thỏa thuận từ trước, đã nộp lại số tiền đã nhận, không có căn cứ xác định hậu quả thiệt hại về đấu thầu. Do đó cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự. Ngày 4-4-2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Nghị.

Ngoài ra, ông Đặng Sỹ Hồng từng đưa 200 triệu đồng tiền bồi dưỡng cho Phạm Văn Hạ. Tuy nhiên, việc này là tự nguyện, Hạ không yêu cầu, đòi hỏi; việc lựa chọn thầu phụ không theo đề nghị của Hồng; Hạ đã nộp lại số tiền trên… nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự liên quan số tiền này.

Tin liên quan

Bộ Công an đang điều tra, xác minh 3 dự án gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng

Bộ Công an đang điều tra, xác minh 3 dự án gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng

(NLĐO)- Cơ quan điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, cùng với dự án trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao.

Bán "sang tay" dự án 39-39B Bến Vân Đồn, Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi hơn 297 tỉ đồng

(NLĐO)- Giúp chuyển nhượng đất 39-39B Bến Vân Đồn, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Trần Ngọc Thuận được doanh nghiệp kéo 2 vali tiền đến nhà hối lộ.

Thanh tra chỉ ra hàng loạt tồn tại ở dự án Đồi Hòn Rơm

(NLĐO) - Dự án Đồi Hòn Rơm - Mũi Né (Lâm Đồng) từng được Báo Người Lao Động nhiều lần phản ánh các sai sót trong quá trình triển khai

Dự án nhận hối lộ đưa hối lộ Phạm Ngọc Nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo