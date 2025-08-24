Nhận cuộc gọi từ người lạ, nam thanh niên bị đòi tiền chuộc hàng trăm triệu đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nhận cuộc gọi từ người lạ, nam thanh niên bị đòi tiền chuộc hàng trăm triệu đồng

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- P. bị đối tượng tự xưng là cán bộ công an, đe dọa thông tin cá nhân bị bán trên mạng và yêu cầu phối hợp để điều tra, nếu tiết lộ sẽ bị đi tù 5-7 năm

Ngày 24-8, Công an xã Phú Lâm phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai giải cứu thành công một nạn nhân trẻ tuổi, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Giải cứu nạn nhân bắt cóc online ở Đồng Nai: Thủ đoạn lừa đảo tinh vi - Ảnh 1.

Nạn nhân trình bày sự việc với cơ quan công an

Tối 20-8, V.H.P. (SN 2007, ngụ ấp Phương Mai) nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ công an cấp cao. Đối tượng này cho biết thông tin cá nhân của P. đã bị bán trên mạng với giá 216 triệu đồng và yêu cầu P. phối hợp điều tra, đồng thời đe dọa nếu tiết lộ vụ án sẽ phải đi tù 5 đến 7 năm.

Các đối tượng lừa đảo đã gửi giấy báo trúng tuyển giả của Trường Đại học Quốc tế tại TP HCM và thông báo đi du học ngắn hạn tại Trường Đại học University Coleege London (UCL) về cho gia đình và yêu cầu chuyển tiền 200 triệu đồng. Nếu gia đình không chuyển, P. sẽ đi qua cửa khẩu Campuchia.

Đến chiều 22-8, chúng yêu cầu P. cắt liên lạc với gia đình và bạn bè, tự cách ly tại nhiều vị trí thuộc xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai cách nhà 3 km. Đến tối cùng ngày, Công an xã Phú Lâm phát hiện sự việc và nhận định đây là hành vi lừa đảo qua không gian mạng nên đã tiến hành yêu cầu người nhà nạn nhân ngừng chuyển tiền, đồng thời huy động tối đa lực lượng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

1 ngày sau đó, làm theo hướng dẫn của các đối tượng, P. bắt xe đến phường Tân Bình, TP HCM để làm định danh tài khoản ngân hàng Mbbank và chuyển 49 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng.

Lúc này, Công an xã Phú Lâm đã triển khai các lực lượng xác định hướng di chuyển của P., đồng thời chủ động phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP HCM tiến hành xác minh các vị trí của nạn nhân. Đến tối 23-8, Công an xã Phú Lâm đã xác định vị trí của P. tại một nhà nghỉ ở phường Tân Phú, TP HCM và tiến hành đưa nạn nhân về với gia đình.

Để tránh rơi vào cạm bẫy lừa đảo nói chung, thủ đoạn "bắt cóc online" nói riêng, Công an xã Phú Lâm khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Gia đình, nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân, học sinh, sinh viên cần tỉnh táo, báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.


Tin liên quan

Cô gái ở Cần Thơ hoảng loạn tinh thần vì bị "bắt cóc online"

Cô gái ở Cần Thơ hoảng loạn tinh thần vì bị "bắt cóc online"

(NLĐO)- Cô gái 18 tuổi ở Cần Thơ bị "bắt cóc online", đối tượng lừa đảo giả danh công an đe doạ và yêu cầu nạn nhân chuyển hàng trăm triệu đồng.

Công an giải cứu 1 thanh niên ở miền Tây bị “bắt cóc online”

(NLĐO) - Sau khi bắt cóc nam thanh niên, các đối tượng yêu cầu gia đình chuyển 50 triệu đồng để chuộc về

Giải cứu thành công thanh niên 18 tuổi bị “bắt cóc online” tống tiền, đe dọa tính mạng

(NLĐO)- Các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại, liên tục gọi điện và đe doạ cứ 1 giờ chưa chuyển tiền là chúng chặt 1 ngón tay của nạn nhân.

thông tin cá nhân công an tỉnh đồng nai lừa đảo chiếm đoạt tài sản không gian mạng bắt cóc online
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo