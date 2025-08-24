Nhận cuộc gọi từ người lạ, nam thanh niên bị đòi tiền chuộc hàng trăm triệu đồng

Ngày 24-8, Công an xã Phú Lâm phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai giải cứu thành công một nạn nhân trẻ tuổi, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Nạn nhân trình bày sự việc với cơ quan công an

Tối 20-8, V.H.P. (SN 2007, ngụ ấp Phương Mai) nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ công an cấp cao. Đối tượng này cho biết thông tin cá nhân của P. đã bị bán trên mạng với giá 216 triệu đồng và yêu cầu P. phối hợp điều tra, đồng thời đe dọa nếu tiết lộ vụ án sẽ phải đi tù 5 đến 7 năm.

Các đối tượng lừa đảo đã gửi giấy báo trúng tuyển giả của Trường Đại học Quốc tế tại TP HCM và thông báo đi du học ngắn hạn tại Trường Đại học University Coleege London (UCL) về cho gia đình và yêu cầu chuyển tiền 200 triệu đồng. Nếu gia đình không chuyển, P. sẽ đi qua cửa khẩu Campuchia.

Đến chiều 22-8, chúng yêu cầu P. cắt liên lạc với gia đình và bạn bè, tự cách ly tại nhiều vị trí thuộc xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai cách nhà 3 km. Đến tối cùng ngày, Công an xã Phú Lâm phát hiện sự việc và nhận định đây là hành vi lừa đảo qua không gian mạng nên đã tiến hành yêu cầu người nhà nạn nhân ngừng chuyển tiền, đồng thời huy động tối đa lực lượng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

1 ngày sau đó, làm theo hướng dẫn của các đối tượng, P. bắt xe đến phường Tân Bình, TP HCM để làm định danh tài khoản ngân hàng Mbbank và chuyển 49 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng.

Lúc này, Công an xã Phú Lâm đã triển khai các lực lượng xác định hướng di chuyển của P., đồng thời chủ động phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP HCM tiến hành xác minh các vị trí của nạn nhân. Đến tối 23-8, Công an xã Phú Lâm đã xác định vị trí của P. tại một nhà nghỉ ở phường Tân Phú, TP HCM và tiến hành đưa nạn nhân về với gia đình.

Để tránh rơi vào cạm bẫy lừa đảo nói chung, thủ đoạn "bắt cóc online" nói riêng, Công an xã Phú Lâm khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Gia đình, nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân, học sinh, sinh viên cần tỉnh táo, báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.



