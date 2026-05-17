Thời sự

Nhân dân phường Đông Hưng Thuận trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

Tin, ảnh, clip: MAI CHI

(NLĐO)- Phường Đông Hưng Thuận, TPHCM hướng tới mục tiêu mỗi người dân tự giác trồng và chăm sóc 1 cây xanh

Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.05.1890- 19.5.2026), sáng 17-5, Đảng ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ phường Đông Hưng Thuận, TPHCM đã tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và trồng cây phân tán trên địa bàn phường năm 2026.

Một số hình ảnh tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" phường Đông Hưng Thuận

Phát biểu phát động, ông Nguyễn Duy Hưng- Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường, chia sẻ sinh thời Bác Hồ luôn căn dặn "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người".

Thực hiện lời dạy của Bác, phong trào trồng cây vào dịp sinh nhật Người được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1959 đến nay đã lan tỏa khắp các địa phương trong cả nước, trở thành một truyền thống tốt đẹp, mang lại lợi ích to lớn, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Ông Nguyễn Duy Hưng- Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận phát động lễ trồng cây

Các đại biểu tham dự Lễ phát động Tết trồng cây

Lời dạy của Bác lại càng trở nên thấm thía và mang tính thời sự hơn bao giờ hết trong bối cảnh hiện nay khi nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ, dẫn đến tình trạng ô nhiễm, hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu toàn cầu… gây tổn hại đến sức khỏe con người cũng như làm thiên nhiên thay đổi. 

"Hơn lúc nào hết, việc phát triển cây xanh để giúp môi trường sinh thái cân bằng là điều vô cùng quan trọng và cấp thiết. Việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước, mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội"- ông Hưng nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận (thứ hai từ phải sang), tham gia trồng cây tại công viên

Với ý nghĩa thiết thực đó, đại diện phường Đông Hưng Thuận kêu gọi toàn thể nhân dân trên địa bàn phường tích cực hưởng ứng phong trào, trực tiếp tham gia trồng cây xanh tại các tuyến hẻm, khu dân cư, sân vườn, nhà ở. Hướng tới mục tiêu thiết thực mỗi khu phố trồng mới và duy trì sống ít nhất 2 cây xanh; mỗi người dân tự giác trồng và chăm sóc 1 cây xanh.

Lãnh đạo và nhân dân phường Đông Hưng Thuận, TPHCM tham gia trồng cây tại công viên

Đối với các tuyến hẻm, tuyến đường không có vỉa hè hoặc không đủ điều kiện trồng cây thân gỗ thì nghiên cứu, phát triển mô hình "mảng tường xanh" mỹ thuật trên tường rào hoặc trồng cây kiểng trong khuôn viên; khuyến khích các tổ chức, cá nhân ưu tiên trồng các loại cây có tán rộng, phù hợp với không gian đô thị.

Hưởng ứng lễ phát động, sáng cùng ngày lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ phường, thành viên các tổ chức chính trị- xã hội và đông đảo quần chúng nhân dân đã tham gia trồng cây xanh tại Công viên dự án Khu dân cư An Sương.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

