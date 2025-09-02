Nhân đôi niềm vui

Hơn 100 công nhân (CN) của Công ty TNHH Cơ Điện Minh Khoa (phường Phú Thọ Hòa, TP HCM) có một kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 trọn vẹn, ấm áp. Toàn bộ người lao động (NLĐ) được nghỉ 2 ngày (hưởng nguyên lương) cùng sự chăm sóc đặc biệt của doanh nghiệp (DN)

Trọn vẹn, ấm áp

Niềm vui của NLĐ tại công ty còn được nhân đôi khi ngoài được nghỉ có hưởng lương, mỗi CN còn được nhận 1 triệu đồng tiền mặt cùng một phần quà trị giá 500.000 đồng gồm bánh chưng, chả lụa và gạo, đường, bột ngọt, dầu ăn… Tất cả được ban giám đốc và Công đoàn công ty chuẩn bị chu đáo, phân phát đầy đủ trước lễ, giúp CN an tâm đón kỳ nghỉ trong không khí sum vầy.

Bà Khổng Thị Minh, Giám đốc công ty, cho biết phần lớn CN đến từ các tỉnh phía Bắc. Do thời gian nghỉ ngắn và chi phí di chuyển tốn kém, nhiều người không có điều kiện về quê. "Ngoài tiền thưởng, công ty tặng thêm bánh trái để anh chị em có thể quây quần bên gia đình, phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà. Đa số CN thường chọn ở lại TP HCM trong dịp lễ, sum họp tại phòng trọ, cùng nhau nấu nướng hoặc rủ nhau đi dã ngoại, tham quan các điểm vui chơi ở TP HCM và các tỉnh lân cận… để thư giãn, nạp lại năng lượng" - bà Minh nói.

Không chỉ chăm lo vật chất, ban giám đốc và Công đoàn công ty luôn khuyến khích NLĐ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, giữ gìn sức khỏe và chú ý an toàn khi đi lại. Sự quan tâm đến đời sống tinh thần đã trở thành nét văn hóa đặc trưng tại Công ty TNHH Cơ Điện Minh Khoa. Ngoài các dịp lễ, công ty còn duy trì mức thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/người/tháng, bảo đảm đời sống ổn định. Chính sách lương thưởng kịp thời cùng những phúc lợi thiết thực đã giúp DN giữ chân đội ngũ lao động gắn bó lâu dài, hầu như không xảy ra biến động nhân sự.

Còn tại Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Sơn Kim (KCN Cát Lái, TP HCM), hàng trăm CN cũng đã bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày kể từ ngày 30-8. Không chỉ nghỉ hưởng nguyên lương, ban giám đốc công ty còn tạo thêm niềm vui cho NLĐ khi quyết định thưởng lễ cho mỗi trường hợp 200.000 đồng và một phần quà là sản phẩm của công ty.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tráng, Chủ tịch Công đoàn công ty, việc cho CN nghỉ lễ dài ngày nhằm tạo điều kiện cho họ được nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Với 4 ngày nghỉ liên tiếp, CN có thể thoải mái cùng gia đình, bạn bè đi du lịch hay về quê sum họp cùng gia đình.

Công nhân Công ty TNHH Cơ Điện Minh Khoa nhận quà Tết Độc lập trước kỳ nghỉ lễ Ảnh: HUỲNH NHƯ

Nhiều chương trình ý nghĩa

Dịp Quốc khánh năm nay, hơn 30.000 lao động tại Công ty CP TKG Taekwang Vina (tỉnh Đồng Nai), đã có được kỳ nghỉ với nhiều niềm vui. Cụ thể, DN cho NLĐ được nghỉ lễ 3 ngày liên tục từ 31-8 đến 2-9, trong đó có 1 ngày nghỉ hằng tuần. Đồng thời, thưởng lễ cho mỗi NLĐ một ngày lương (tính theo mức lương cơ bản và phụ cấp sản xuất)

Trước kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày, Công đoàn công ty đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Như việc Công đoàn phối hợp với ban giám đốc tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" dành cho toàn thể NLĐ với giá 50.000 đồng/suất, gồm đùi gà chiên, sườn cốt lết, rau, canh trứng hoặc chọn món nước (bún bò giò heo và bún bò chay), tráng miệng có bánh và nước yến.

Tại bữa cơm đặc biệt này, ban tổ chức đã trao hỗ trợ cho 10 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (10 triệu đồng/người); giúp đỡ cho 40 đoàn viên có người thân bị bệnh nặng, mỗi suất 3 triệu đồng; tặng 100 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho con đoàn viên vượt khó vươn lên; quay số may mắn với 1.000 giải thưởng là voucher 200.000 đồng/giải. Đặc biệt Quỹ Vòng tay yêu thương đã hỗ trợ 4 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo (70 triệu đồng/trường hợp)

Hay chương trình tặng quà tại Trung tâm Phúc lợi Công đoàn kéo dài suốt 7 ngày với nhiều hình thức như mua sữa, các sản phẩm tại trung tâm phúc lợi sẽ được nhận nước ngọt, một số loại thực phẩm, mặt nạ dưỡng da…; chương trình rút thăm trúng thưởng hằng ngày dành cho CN đến mua hàng với hóa đơn từ 100.000 đồng gồm các phần quà như dầu ăn, bình giữ nhiệt, máy tính bảng.

Công đoàn công ty cũng tổ chức hội thi tìm hiểu "Các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam" bằng hình thức trực tuyến vừa bổ sung kiến thức vừa có cơ hội nhận các giải thưởng từ 500.000 - 2 triệu đồng. "Dịp lễ năm nay, chúng tôi liên tục được tham gia, hưởng thụ nhiều phúc lợi. Sau các hoạt động chăm lo, chúng tôi còn được nghỉ lễ 3 ngày cùng với khoản thưởng nên ai nấy đều vui và cảm kích" - chị Tạ Thị Hà, CN công ty, bộc bạch.

Tại Công ty CP Đồng Phú Cường (tỉnh Đồng Nai), dịp lễ 2-9, không khí rộn ràng lan tỏa khắp nhà máy. Những ngày làm việc trước kỳ nghỉ lễ, tập thể lao động công ty đều mặc áo đỏ hoặc áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc được treo khắp nhà xưởng nhằm thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần phấn khởi chào đón ngày lễ trọng đại của đất nước.

Ngoài hoạt động chào mừng, DN cũng chi thưởng lễ cho mỗi lao động 200.000 đồng và cho NLĐ nghỉ lễ vào ngày 1 và 2-9.

Mong muốn lớn nhất là sau kỳ nghỉ, CN có thể trở lại làm việc với tinh thần thoải mái, hiệu quả hơn" - bà Khổng Thị Minh bày tỏ.



