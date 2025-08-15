HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nhân giống, thả hàng trăm gà lôi trắng về tự nhiên

Tuấn Minh

(NLĐO)- Từ những cá thể gà lôi trắng được cứu hộ, Vườn quốc gia Cúc Phương đã nhân giống thành công hàng trăm cá thể, trong đó 77 cá thể đã được thả về tự nhiên

Ngày 15-8, thông tin từ Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) cho biết từ đầu năm 2025, đơn vị đã tái thả 77 cá thể gà lôi trắng về tự nhiên. Đây là những cá thể gà lôi trắng được sinh sản và chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật của vườn.

Nhân giống, thả hàng trăm gà lôi trắng về tự nhiên- Ảnh 1.

Những cá thể gà lôi trắng được tái thả về tự nhiên. Ảnh: VQG Cúc Phương

Theo đại diện của Vườn quốc gia Cúc Phương, trước đó, trung tâm cứu hộ đã tiếp nhận và cứu hộ 214 con gà lôi trắng (là loài động vật hoang dã được liệt kê trong sách Đỏ Việt Nam) về đơn vị chăm sóc, nuôi.

Tại đây, đàn gà lôi quý hiếm đã được nhân giống thành công thêm 215 con. Trong số này, có 77 cá thể đủ điều kiện để tái thả về với thiên nhiên. Đây là số lượng gà lôi được thả về tự nhiên lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam.

Nhân giống, thả hàng trăm gà lôi trắng về tự nhiên- Ảnh 2.
Nhân giống, thả hàng trăm gà lôi trắng về tự nhiên- Ảnh 3.

Những cá thể gà lôi được nuôi bảo tồn tại Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh: VQG Cúc Phương

"Hoạt động tái thả gà lôi trắng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ là hành động bảo tồn thiết thực mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về giáo dục môi trường, lan tỏa tình yêu và trách nhiệm đối với động vật hoang dã"- đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương chia sẻ.

Được biết, ngoài Vườn quốc gia Cúc Phương, tại Việt Nam, Vườn quốc gia Bạch Mã (Huế) cũng được bảo tồn và nhân giống gà lôi trắng. Từ năm 2022 đến nay, Vườn quốc gia Bạch Mã đã nhân giống thành công 24 cá thể gà lôi trắng với nguồn giống do Vườn quốc gia Cúc Phương chuyển giao.

Gà lôi trắng thuộc nhóm IIB

Gà lôi trắng, tên khoa học là Lophura nycthemera, là một loài chim thuộc họ trĩ phân bố chủ yếu ở Đông Nam Á và miền nam Trung Quốc. Đây là loài chim nổi bật với bộ lông trắng muốt đặc trưng ở con trống, cùng da mặt và chân màu đỏ tươi. Trong khi đó, gà mái có bộ lông màu nâu hoặc xám với nhiều vằn đen, kích thước nhỏ hơn.

Nhân giống, thả hàng trăm gà lôi trắng về tự nhiên- Ảnh 4.

Gà lôi trắng được thả về tự nhiên. Ảnh: VQG Cúc Phương

Loài chim này thường sống ở các khu rừng rậm, kiếm ăn trên mặt đất với thức ăn chủ yếu là hạt, quả, côn trùng và động vật nhỏ. Mùa sinh sản của chúng thường diễn ra vào mùa xuân và mùa hè.

Từ ngày 1-7-2025, gà lôi trắng đã chính thức được liệt kê vào mhóm IIB trong Danh mục động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT.

Khác với động vật trong nhóm IB (cấm hoàn toàn khai thác thương mại), các loài trong nhóm IIB được phép khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại nhưng phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt, bao gồm việc xin giấy phép từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Chi cục Kiểm lâm hoặc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bị tuyên 6 năm tù vì nuôi 13 con gà lôi trắng

Như Báo Người Lao Động thông tin, bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, ngụ xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị Tòa án nhân dân Khu vực 5 - Hưng Yên tuyên án 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ Luật Hình sự, gây xôn xao dư luận.

Nhân giống, thả hàng trăm gà lôi trắng về tự nhiên- Ảnh 5.

Anh Thái Khắc Thành được thay đổi biện pháp ngăn chặn, trở về trong vòng tay người thân

Đến ngày 13-8, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm tuyên phạt anh Thành 6 năm tù theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày 13-8, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên cùng đại diện viện kiểm sát đã vào trại tạm giam trao quyết định kháng nghị và thay đổi biện pháp ngăn chặn cho anh Thành.

Sau 4 tháng bị tạm giam, trưa 13-8, anh Thái Khắc Thành đã được ra khỏi nơi giam trở về nhà ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, trong niềm vui của gia đình và người thân.

Vườn Quốc Gia Cúc Phương bán gà lôi trắng tái thả về tự nhiên cá thể gà lôi Thái Khắc Thành động vật hoang dã
    Thông báo