Thời sự Chính trị

Nhân lên những ước mơ

Huỳnh Như

(NLĐO) - Từ sự chung tay của chính quyền và các nhà hảo tâm, hàng trăm suất học bổng đã được trao, tiếp sức cho những ước mơ học tập không bị dang dở

Ngày 13-12, trong không khí ấm áp của những ngày cuối năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh, TP HCM đã tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2025, đồng thời trao nhiều suất học bổng ý nghĩa đến học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhân lên những ước mơ - Ảnh 1.

Tại buổi lễ 153 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ được trao cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Chánh, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Kim Phượng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Chánh, nhấn mạnh Tháng cao điểm "Vì người nghèo" được triển khai từ ngày 17-10 đến 30-12-2025, hưởng ứng Ngày Thế giới chống đói nghèo, với phương châm "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau". Dịp này, ban tổ chức đã tiếp nhận sự ủng hộ của các mạnh thường quân cho Quỹ "Vì người nghèo" xã Bình Chánh với tổng số tiền 73 triệu đồng.

Trong năm 2025, từ nguồn lực xã hội hóa và sự chung tay của chính quyền địa phương, xã Bình Chánh đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, địa phương đã xây dựng và sửa chữa 15 căn nhà cho hộ nghèo; trao 277 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ với tổng kinh phí 581 triệu đồng; hỗ trợ 120 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều mô hình nhân văn như "Bữa cơm trao tay", "Suất ăn 0 đồng" tiếp tục được duy trì, trao tặng hơn 13.000 suất ăn cho người lao động nghèo, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Tiếp nối những hoạt động ý nghĩa đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh đã trao 153 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ (đợt 2, năm học 2025–2026) cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 350 triệu đồng. Mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước trên con đường học tập.

Trong hàng ghế nhận học bổng, em Đặng Trần Khánh Ngọc, học sinh lớp 10 Trường THPT Bình Chánh, lặng lẽ ôm phần quà trên tay. Cha mất sớm, mẹ bán quán ăn nhỏ để nuôi các con; Ngọc có em gái song sinh học cùng lớp và hai anh trai, trong đó một người mắc bệnh hiểm nghèo. Dù hoàn cảnh chồng chất khó khăn, hai chị em Ngọc nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. "Học bổng này giúp em yên tâm hơn để phụ mẹ trang trải học phí và tiếp tục đến trường" - Ngọc xúc động chia sẻ.

Nhân lên những ước mơ - Ảnh 3.

Các em học sinh, sinh viên không giấu được xúc động khi nhận được các xuất học bổng ý nghĩa từ chương trình

Cũng trong buổi lễ, em Nguyễn Phụng Anh Tú, sinh viên năm nhất Trường Đại học Sư phạm TP HCM, cho biết ngoài giờ học, em phải đi bốc xếp hàng hóa tại xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh để có tiền đóng học phí. "Em rất biết ơn sự quan tâm của các cô chú. Em sẽ dành học bổng này để đóng học phí cho học kỳ tới" - em Tú bày tỏ.

Gửi gắm đến các em học sinh, sinh viên, bà Chung Mỹ Duyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh, Trưởng Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo", mong muốn các em xem những suất học bổng hôm nay là động lực để vượt qua khó khăn, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Nhân lên những ước mơ - Ảnh 4.
Nhân lên những ước mơ - Ảnh 5.

Mạnh thường quân xã Bình Chánh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tại lễ phát động Tháng cao điểm năm 2025

"Tính đến tháng 10-2025, Quỹ "Vì người nghèo" xã Bình Chánh đã vận động được hơn 615 triệu đồng. Tấm lòng của các nhà hảo tâm là nguồn động viên to lớn, giúp những người kém may mắn có thêm nghị lực vươn lên. Chăm lo cho người nghèo không chỉ là trao đi những phần quà, mà quan trọng hơn là gieo niềm tin để không ai cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau" - bà Chung Mỹ Duyên nhấn mạnh.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh tiếp tục kêu gọi người dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay chia sẻ, chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, nhất là khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, để mùa xuân thêm trọn vẹn và ấm áp nghĩa tình.

