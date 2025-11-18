Xây dựng xã Bình Chánh, TP HCM phát triển từ sức mạnh đoàn kết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xây dựng xã Bình Chánh, TP HCM phát triển từ sức mạnh đoàn kết

Huỳnh Như - Duy Phú - Thanh Nga

(NLĐO) - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại xã Bình Chánh, TP HCM khơi dậy tinh thần tương thân tương ái và gắn kết người dân các ấp 18, 19, 20, 21

Ngày 18-11, Ban Công tác Mặt trận các ấp 18, 19, 20, 21, xã Bình Chánh, TP HCM tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 với chủ đề "Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn", nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2025), đồng thời tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - đã tham dự ngày hội.

Xây dựng xã Bình Chánh, TP HCM phát triển từ sức mạnh đoàn kết - Ảnh 1.
Xây dựng xã Bình Chánh, TP HCM phát triển từ sức mạnh đoàn kết - Ảnh 2.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại xã Bình Chánh, TP HCM

Bà Phan Ngọc Ánh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp 19, thay mặt Ban Công tác Mặt trận các ấp báo cáo kết quả hoạt động năm 2025. Bà cho biết cùng với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh đã diễn ra thành công, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân. Đại hội đề ra nhiều giải pháp thiết thực, góp phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận; phát huy sức mạnh đại đoàn kết; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Năm qua, người dân các ấp tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đặc biệt là "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cùng nhiều cuộc vận động như "Vì người nghèo", "Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và "Đảm bảo an toàn giao thông"...

Xây dựng xã Bình Chánh, TP HCM phát triển từ sức mạnh đoàn kết - Ảnh 3.
Xây dựng xã Bình Chánh, TP HCM phát triển từ sức mạnh đoàn kết - Ảnh 4.

Lãnh đạo xã Bình Chánh trao quà tặng người dân

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả nổi bật của địa phương, đồng thời biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh, Ban Công tác Mặt trận và người dân các ấp 18, 19, 20, 21. 

"Địa phương tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới và nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026; phát huy vai trò làm chủ và tinh thần tự quản của nhân dân; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với chính sách an sinh xã hội" – ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị.

Xây dựng xã Bình Chánh, TP HCM phát triển từ sức mạnh đoàn kết - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - tham quan các gian hàng được tổ chức trong khuôn khổ ngày hội

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, địa phương cần tiếp tục chăm lo đời sống người dân, đổi mới tư duy và khơi dậy nội lực cộng đồng. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cần ngày càng thiết thực, ý nghĩa và trở thành hoạt động gắn kết cộng đồng sâu sắc hơn. 

Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực như: ra quân trồng cây chuông vàng trên tuyến đường Giao Thông Hào; khánh thành tuyến hẻm bê tông hóa trị giá 100 triệu đồng từ nguồn vận động; trao tặng cây xanh, hạt giống hoa kiểng; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi; khen thưởng 12 gia đình văn hóa tiêu biểu, 8 cá nhân "Người tốt – việc tốt", 2 cá nhân "Người con hiếu thảo"...

Xây dựng xã Bình Chánh, TP HCM phát triển từ sức mạnh đoàn kết - Ảnh 6.

Khánh thành công trình bê tông hóa tuyến hẻm tổ 13, ấp 19 trị giá 100 triệu đồng

Dịp này, thành phố và địa phương trao 40 phần quà tặng 3 hộ cận nghèo và 37 hộ khó khăn, đồng thời trao biển số nhà cho 20 hộ dân.

Trong khuôn khổ ngày hội, các ấp đăng ký thực hiện 4 công trình thuộc phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" và xây dựng 4 khu dân cư "Đoàn kết nghĩa tình – tự quản". Bên cạnh đó, nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa cũng được tổ chức.

Ngày 18-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận, TP HCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam trong không khí trang trọng, ấm áp, thấm đượm tinh thần "Đoàn kết – Đoàn kết – Đại đoàn kết".

Tôn vinh tinh thần đoàn kết trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 1.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận biểu dương 6 tập thể với 6 công trình thi đua tiêu biểu

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận cho biết đến nay, Ban Công tác Mặt trận của 63/63 khu phố trên địa bàn đã tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tại chương trình, Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND phường Tân Thuận đã tặng quà chúc mừng, gửi lời tri ân và định hướng công tác mặt trận trong giai đoạn mới nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng phường ngày càng phát triển bền vững.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận đã biểu dương 6 tập thể với 6 công trình thi đua tiêu biểu và tặng quà tri ân các cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phường trước sáp nhập.

Tôn vinh tinh thần đoàn kết trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 2.

Lãnh đạo phường Phú Lâm, TP HCM tặng quà an sinh cho các hộ gia đình khó khăn

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Lâm, TP HCM cũng đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ đề "Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn".

Ngày hội đã diễn ra với nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng. Dịp này, ban tổ chức cũng trao quà an sinh cho 29 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.


Tin liên quan

Báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc tại Ngày hội Đại đoàn kết Khu phố 9 phường Tân Sơn Hòa

Báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc tại Ngày hội Đại đoàn kết Khu phố 9 phường Tân Sơn Hòa

(NLĐO) - Sáng 16-11, Khu phố 9 phường Tân Sơn Hòa (TP HCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2025 với sự tham dự đông đảo của lãnh đạo và người dân.

Bí thư Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Bình Thạnh

(NLĐO)- Mỗi khu phố đều đoàn kết, mỗi người dân đều chủ động, sáng tạo, nghĩa tình thì cả TP HCM sẽ trở nên mạnh mẽ, năng động và hạnh phúc hơn bao giờ hết

Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại TP HCM ngày 9-11, Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ An, xã Phước Hải đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Xã Bình Chánh chính quyền địa phương 2 cấp Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo