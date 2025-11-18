Xây dựng xã Bình Chánh, TP HCM phát triển từ sức mạnh đoàn kết

Ngày 18-11, Ban Công tác Mặt trận các ấp 18, 19, 20, 21, xã Bình Chánh, TP HCM tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 với chủ đề "Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn", nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2025), đồng thời tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - đã tham dự ngày hội.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại xã Bình Chánh, TP HCM

Bà Phan Ngọc Ánh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp 19, thay mặt Ban Công tác Mặt trận các ấp báo cáo kết quả hoạt động năm 2025. Bà cho biết cùng với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh đã diễn ra thành công, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân. Đại hội đề ra nhiều giải pháp thiết thực, góp phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận; phát huy sức mạnh đại đoàn kết; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Năm qua, người dân các ấp tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đặc biệt là "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cùng nhiều cuộc vận động như "Vì người nghèo", "Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và "Đảm bảo an toàn giao thông"...

Lãnh đạo xã Bình Chánh trao quà tặng người dân

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả nổi bật của địa phương, đồng thời biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh, Ban Công tác Mặt trận và người dân các ấp 18, 19, 20, 21.

"Địa phương tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới và nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026; phát huy vai trò làm chủ và tinh thần tự quản của nhân dân; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với chính sách an sinh xã hội" – ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - tham quan các gian hàng được tổ chức trong khuôn khổ ngày hội

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, địa phương cần tiếp tục chăm lo đời sống người dân, đổi mới tư duy và khơi dậy nội lực cộng đồng. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cần ngày càng thiết thực, ý nghĩa và trở thành hoạt động gắn kết cộng đồng sâu sắc hơn.

Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực như: ra quân trồng cây chuông vàng trên tuyến đường Giao Thông Hào; khánh thành tuyến hẻm bê tông hóa trị giá 100 triệu đồng từ nguồn vận động; trao tặng cây xanh, hạt giống hoa kiểng; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi; khen thưởng 12 gia đình văn hóa tiêu biểu, 8 cá nhân "Người tốt – việc tốt", 2 cá nhân "Người con hiếu thảo"...

Khánh thành công trình bê tông hóa tuyến hẻm tổ 13, ấp 19 trị giá 100 triệu đồng

Dịp này, thành phố và địa phương trao 40 phần quà tặng 3 hộ cận nghèo và 37 hộ khó khăn, đồng thời trao biển số nhà cho 20 hộ dân.

Trong khuôn khổ ngày hội, các ấp đăng ký thực hiện 4 công trình thuộc phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" và xây dựng 4 khu dân cư "Đoàn kết nghĩa tình – tự quản". Bên cạnh đó, nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa cũng được tổ chức.

Ngày 18-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận, TP HCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam trong không khí trang trọng, ấm áp, thấm đượm tinh thần "Đoàn kết – Đoàn kết – Đại đoàn kết". Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận biểu dương 6 tập thể với 6 công trình thi đua tiêu biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận cho biết đến nay, Ban Công tác Mặt trận của 63/63 khu phố trên địa bàn đã tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại chương trình, Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND phường Tân Thuận đã tặng quà chúc mừng, gửi lời tri ân và định hướng công tác mặt trận trong giai đoạn mới nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng phường ngày càng phát triển bền vững. Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận đã biểu dương 6 tập thể với 6 công trình thi đua tiêu biểu và tặng quà tri ân các cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phường trước sáp nhập. Lãnh đạo phường Phú Lâm, TP HCM tặng quà an sinh cho các hộ gia đình khó khăn

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Lâm, TP HCM cũng đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ đề "Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn". Ngày hội đã diễn ra với nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng. Dịp này, ban tổ chức cũng trao quà an sinh cho 29 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.



