Tối 10-10, tại Quảng trường trung tâm đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), chương trình nghệ thuật "Trăng thu biên cương" năm 2025 đã diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng, để lại nhiều xúc động cho thiếu nhi và nhân dân nơi đảo xa.

Tiết mục ca múa nhạc đặc sắc tại chương trình

Tham dự chương trình có Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Đại tá Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Quân đội; Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn, Nguyên Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội; Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân khu 7, Bộ đội Biên phòng, Bệnh viện Quân y 354, Bệnh viện Quân y 7A, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đồng hành.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội, nhấn mạnh: "Trăng thu biên cương không chỉ là một chương trình thiện nguyện, trao tặng quà, mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương, góp phần vun đắp niềm tin, khích lệ tinh thần vượt khó, học giỏi của các em nhỏ nơi vùng biên, hải đảo".

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 500 suất quà Trung thu gồm balo, đồ dùng học tập, bánh kẹo và đèn lồng, trị giá gần 400 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đặc khu. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao 5 suất học bổng "Tiếp bước tương lai", mỗi suất trị giá 10 triệu đồng/năm trong 4 năm, tặng thêm 20 xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi, đồng thời tài trợ kinh phí xây dựng sân bóng nhân tạo tại xã Đồng Tiến, nâng tổng giá trị hỗ trợ của đơn vị lên hơn 500 triệu đồng.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, và đại diện Báo người Lao động trao tặng Đặc khu Cô Tô 500 lá cờ Tổ quốc và 15 suất học bổng

Báo Người Lao Động trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc và 15 suất học bổng, tổng trị giá 15 triệu đồng. Tập đoàn Mường Thanh gửi tặng một dù bạt lớn che sân trường trị giá 50 triệu đồng và bánh Trung thu cao cấp cho các em nhỏ. Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng quà và 5 triệu đồng cho chính quyền địa phương.

Ngoài ra, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm như Công ty Him Lam, Vietjet Air, Vinahe, Văn phòng phẩm Hồng Hà, Phương Mi Thanh Nguyên, Midomax Việt Nam, Teksea, Tạp chí Biển Việt Nam, GB Life Global… cũng đóng góp hàng ngàn phần quà gồm bánh kẹo, đồ học tập, đèn lồng, đồ thể thao, thuốc bổ và balo, với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Đặc biệt, tại chương trình, em Nguyễn Phan Bích Ngọc, học sinh Trường Tiểu học Cô Tô, là học sinh khuyết tật, mất một chân, thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và em Nguyễn Quỳnh Giang, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đặc khu - không thể có mặt để trực tiếp nhận phần quà và học bổng của mình. Dù vậy, tình cảm và sự quan tâm của chương trình vẫn được gửi trọn đến các em qua những món quà đầy ý nghĩa đó là Học bổng "Tiếp bước tới tương lai" trị giá 40 triệu đồng/suất cùng một chiếc xe đạp để giúp các em thuận lợi hơn trên con đường đến trường.

Bên cạnh đó, em Nguyễn Phan Bích Ngọc còn được Tổ chức Helping Vietnam Children hỗ trợ y tế dài hạn trị giá 200 triệu đồng, bao gồm kinh phí lắp chân giả, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe cho đến năm 18 tuổi. Đây là trường hợp được chọn làm biểu tượng nhân văn tiêu biểu của chương trình, thể hiện tinh thần "Vì trẻ em vùng biên, hải đảo - không để ai bị bỏ lại phía sau".

Ban Tổ chức và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trao tặng những suất quà ý nghĩa cho các em học sinh

Em Đinh Thị Diệu Duyên, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Cô Tô, là học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập được Trường Phổ thông Quốc tế Kinh Bắc trao học bổng "Kbis Home" trị giá 12 triệu đồng, đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ trong quá trình học tập. Đây là học sinh tiêu biểu vượt khó, được chọn để vinh danh và trao học bổng đặc biệt trong đêm hội.

Cùng với đó, chương trình còn mang đến cho các em nhỏ và người dân đảo một đêm nghệ thuật đặc sắc, với các tiết mục do cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh và học sinh các trường trên địa bàn biểu diễn.

Cũng trong ngày 10-10, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng ủy, UBND đặc khu Cô Tô tổ chức cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương".

Trước khi bước vào cuộc thi, Ban tổ chức trao tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập của 3 trường: THPT Cô Tô, THCS Cô Tô và Trường THCS Đồng Tiến; tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 3 tivi 65 inch cho 3 trường học và 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh nơi đây.

Trung tướng Bùi Quốc Oai tặng giải nhất cho em Nguyễn Thị Bảo Châu, học sinh lớp 8B, Trường THCS Cô Tô

Trước thềm tổ chức cuộc thi, Ban tổ chức phối hợp với Trường THCS Cô Tô và Trường THCS Đồng Tiến tổ chức phần thi vẽ tranh với chủ đề "Em yêu biển, đảo quê hương và Người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam".

Cũng nhân dịp này, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các đơn vị khánh thành sân bóng đá nhân tạo giành tặng cho các em học sinh trên địa bàn đặc khu Cô Tô.