Nhan sắc người đẹp Hà Nội đăng quang Hoa hậu doanh nhân châu Á 2025

Nữ doanh nhân Hà thành đã chinh phục các giám khảo để đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Châu Á mùa 4 Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2025 – Miss Asian 2025 tối 31-10.

Người đẹp Hà Nội Ban Thị Thu đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Châu Á

Bên cạnh ngôi vị tân Hoa hậu, cô còn được vinh danh ở hai hạng mục Người đẹp Công sở và Người đẹp Tài năng, khẳng định hình ảnh một nữ doanh nhân thời đại mới – tự tin, thanh lịch và đầy khát vọng cống hiến.

Hiện tân Hoa hậu đảm nhiệm cương vị Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Trường Thịnh, doanh nghiệp hơn mười năm hoạt động trong lĩnh vực cung ứng và quản lý nguồn nhân lực.

Trong phần thi ứng xử, cô nhận được câu hỏi "Điều gì là động lực lớn nhất giúp bạn vượt qua khó khăn trên con đường khởi nghiệp? Và bạn có lời khuyên nào dành cho giới trẻ chuẩn bị hướng nghiệp?", Ban Thị Thu cho hay động lực lớn nhất giúp cô vượt qua mọi khó khăn trên con đường khởi nghiệp chính là niềm tin và khát vọng được góp phần giúp nhiều người có cơ hội đổi đời.

"Tôi tin rằng, mỗi người chúng ta đều xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, có công việc ổn định hơn để phát triển bản thân và cùng nhau đóng góp cho sự hưng thịnh của quê hương, đất nước. Đối với các bạn trẻ đang ấp ủ ước mơ khởi nghiệp, tôi chỉ muốn nhắn gửi một điều giản dị: hãy dám mơ ước và bắt đầu hành trình ấy từ những việc nhỏ nhất. Hãy học cách kiên trì, học cách kỷ luật, và không ngừng trau dồi tri thức" - Ban Thị Thu bày tỏ.

Chia sẻ sau khoảnh khắc đăng quang, tân Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2025 cho hay điều khiến cô hạnh phúc nhất không phải chỉ là danh hiệu, mà là khi danh hiệu ấy giúp cô nâng tầm hành trình trao đi cơ hội, lan tỏa niềm tin và khơi dậy khát vọng sống tốt đẹp hơn.

"Danh hiệu Hoa hậu đối với tôi không phải là vinh quang để giữ, mà là trách nhiệm để sống, để yêu thương, để cống hiến và để lan tỏa những giá trị nhân văn đến thật nhiều người" – người đẹp bày tỏ.