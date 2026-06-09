Nhan sắc Việt có thêm danh hiệu

Vân Phạm đoạt vương miện

Vân Phạm giành vương miện

Người đẹp Việt Vân Phạm đã đăng quang cuộc thi Mrs. Tourism Queen International 2026 vừa diễn ra tại Thái Lan. Cô cũng đồng thời giành danh hiệu Charity Queen 2026 (Nữ hoàng thiện nguyện), tạo nên dấu ấn đáng chú ý của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Vòng chung kết cuộc thi Mrs. Tourism Queen International 2026 với sự tham gia của các người đẹp đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ như Nga, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Nam Phi, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Philippines,...Vân Phạm đã được xướng tên ở hạng mục cao nhất của cuộc thi.

Trong suốt hành trình dự thi, nhan sắc Việt được đánh giá cao nhờ phong thái tự tin, khả năng giao tiếp tốt cùng tinh thần tích cực trong các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và thiện nguyện.

Bên cạnh chiếc vương miện, Vân Phạm còn được trao danh hiệu Charity Queen 2026. Đây là giải thưởng dành cho thí sinh có nhiều đóng góp nổi bật trong các hoạt động thiện nguyện và trách nhiệm xã hội trong khuôn khổ cuộc thi.

Theo ban tổ chức, các thí sinh đã tham gia nhiều chương trình hướng về cộng đồng, giao lưu với người dân địa phương và các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch trong thời gian diễn ra vòng chung kết.

Vân Phạm với niềm tự hào

Vân Phạm với các á hậu

Chia sẻ sau đêm đăng quang, Vân Phạm cho biết cô xúc động khi được xướng tên ở cả hai hạng mục quan trọng nhất của cuộc thi. Đặc biệt, danh hiệu Charity Queen mang đến cho cô niềm hạnh phúc rất riêng bởi đây cũng chính là điều cô luôn theo đuổi trong cuộc sống.

"Chiếc vương miện là niềm tự hào lớn, nhưng danh hiệu Charity Queen khiến tôi thực sự xúc động. Từ trước đến nay, những hoạt động thiện nguyện và sự sẻ chia với cộng đồng luôn là điều tôi hướng tới. Vì vậy, việc được ghi nhận ở hạng mục này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi" - cô chia sẻ.

Theo Vân Phạm, các cuộc thi sắc đẹp ngày nay không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn đề cao trách nhiệm xã hội và khả năng tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

"Danh hiệu này là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng hơn nữa và giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam nhân ái, tự tin đến với bạn bè quốc tế" - cô nói.

Nhan sắc Vân Phạm

Năm 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ sáu của Mrs. Tourism Queen International, đồng thời là lần đầu tiên vòng chung kết thế giới được tổ chức tại thành phố biển Hua Hin của Thái Lan.

Trong gần hai tuần diễn ra cuộc thi, 21 thí sinh đã tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch địa phương, trình diễn tài năng và giao lưu quốc tế.

Theo kết quả chung cuộc, ngoài ngôi vị Mrs. Tourism Queen International 2026 thuộc về Việt Nam, danh hiệu Mrs. Global Tourism Queen được trao cho đại diện Campuchia.

Các vị trí á hậu lần lượt thuộc về Philippines, New Zealand, Đài Loan (Trung Quốc) và Nga.