Nhân sự IT sẵn sàng giảm lương để giữ việc làm

Báo cáo Lương và thị trường tuyển dụng IT tại Việt Nam 2024 - 2025 của ITviec cho thấy trong năm 2025, 60,7% công ty dự định mở rộng đội ngũ IT, giảm so với 73% năm 2024.

Có đến 38,7% công ty IT áp dụng chiến lược "không tăng trưởng/giảm biên chế" trong nửa đầu năm 2025 - tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2020.

Nguyên nhân bao gồm giảm số lượng dự án mới, xu hướng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu suất thay vì tuyển mới và nhu cầu tối ưu chi phí.

Từ năm 2024, nhiều nhà tuyển dụng đã nhận ra rằng chiến lược "Mức lương cạnh tranh" không còn là yếu tố duy nhất để thu hút nhân sự IT mà bắt đầu chú trọng hơn vào việc quảng bá các phúc lợi khác, chẳng hạn như mô hình làm việc linh hoạt và môi trường tích cực.

Chuyên gia IT không còn tự tin đặt ra mức kỳ vọng lương cao

Khi so sánh với giai đoạn 2023 - 2024, các chuyên gia IT đang có việc làm, thuộc nhiều cấp độ, trong giai đoạn 2024 - 2025 thể hiện sự giảm sút về mong muốn mức tăng lương đối với công việc hiện tại của họ. Sự thay đổi này phản ánh tâm lý lo ngại về tương lai trước tình hình kinh tế toàn cầu không ổn định.

Các chuyên gia IT đang tìm việc cũng có cái nhìn tiêu cực về thị trường việc làm, với 85,7% cho rằng việc tìm kiếm công việc phù hợp trong thị trường hiện tại là rất khó do cạnh tranh gay gắt và phản hồi hạn chế từ nhà tuyển dụng.

Để đảm bảo việc làm, có đến 73,8% ứng viên IT chấp nhận giảm kỳ vọng và 42,9% trong số đó sẵn sàng chấp nhận mức lương thấp hơn với mức giảm tối đa là 27,6%. Hơn nữa, có một lượng ứng viên IT chấp nhận khối lượng công việc cao hơn hoặc xem xét khả năng rời bỏ ngành IT.

Tâm lý thận trọng về kỳ vọng của các chuyên gia IT không chỉ phản ánh khó khăn khi tìm việc mà còn là một xu hướng xã hội mới - nơi ổn định và an toàn trong công việc ngày càng quan trọng, khiến họ sẵn sàng chấp nhận mức lương thấp hơn để có việc làm.

Tiền lương đang chảy về "túi" ai?

Mức lương trung vị trong lĩnh vực phát triển phần mềm (Software Development), không có sự gia tăng so với các năm trước, đặc biệt với những người có 3-5 năm kinh nghiệm, thậm chí có là giảm nhẹ trong bối cảnh lạm phát.

Ngược lại, các lĩnh vực như AI và Blockchain, Phân tích dữ liệu ghi nhận mức lương trung vị tăng đáng kể, phản ánh nhu cầu cao và sự phát triển nhanh chóng của các chuyên gia trong những lĩnh vực này.