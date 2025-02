Dữ liệu khảo sát mới nhất của JobsGO vừa công bố đã phác họa một bức tranh đáng suy ngẫm về nhân lực IT: một "khoảng trống" lớn giữa kỳ vọng và thực tế làm việc tại doanh nghiệp.

Sự chênh lệch này thể hiện rõ qua mức độ hài lòng thấp, áp lực công việc cao, cùng những hạn chế về cơ hội phát triển và môi trường làm việc. Những yếu tố này đang thúc đẩy làn sóng tìm kiếm "bến đỗ" mới trong ngành IT, đặt doanh nghiệp vào thế khó trong cuộc chiến thu hút và giữ chân nhân tài.

Khảo sát của JobsGO chỉ ra rằng chỉ 20,2% nhân lực IT hài lòng với công việc, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 31,2% của các ngành khác

Giai đoạn 2018 - 2023, ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam bùng nổ với nhu cầu gia công phần mềm và chuyển đổi số. Lập trình viên được săn đón với mức lương cạnh tranh và vô số cơ hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay, ngành IT đang bước vào một giai đoạn khác: kỳ vọng của nhân sự ngày càng cao, nhưng thực tế không theo kịp.

Nguy cơ "chảy máu chất xám" trở nên rõ rệt khi hơn 70% nhân sự mong muốn một môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo và có lộ trình phát triển rõ ràng, nhưng chỉ 1/3 cảm thấy công ty hiện tại đáp ứng được. Sự chênh lệch này là bài toán nan giải cho doanh nghiệp nếu muốn giữ chân nhân tài.

Dữ liệu khảo sát cho thấy nhân sự IT quan tâm nhất đến cơ hội phát triển chuyên môn (72,7%), môi trường văn hóa doanh nghiệp (69,7%) và mức đãi ngộ hấp dẫn (67,7%). Họ không chỉ tìm kiếm một công việc, mà còn kỳ vọng vào một môi trường năng động, sáng tạo và có cơ hội thăng tiến.

54,5% nhân sự IT đang tích cực tìm việc mới trong năm 2025, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn ngành (48,4%)

Tuy nhiên, áp lực công việc lại là một rào cản lớn. Với tỷ lệ 41,4%, ngành công nghệ thông tin thuộc nhóm ba lĩnh vực có mức độ căng thẳng cao nhất, chỉ sau xây dựng và marketing. Cường độ làm việc khắc nghiệt, thời gian kéo dài và yêu cầu chuyên môn cao đang tạo ra gánh nặng lớn cho nhân sự trong ngành.

Dù IT nổi tiếng với mức lương hấp dẫn, nhưng khảo sát cho thấy chỉ 23,2% nhân sự hài lòng với chế độ lương thưởng và phúc lợi – thấp hơn so với mức trung bình toàn ngành. Điều này phản ánh thực tế rằng thu nhập cao không đủ để bù đắp cho áp lực công việc và những bất cập trong môi trường làm việc. Khi đãi ngộ không tương xứng với trách nhiệm, nhân sự IT có xu hướng tìm kiếm cơ hội mới.

Hệ quả của thực trạng này là một con số đáng báo động: 54,5% nhân sự IT đang tích cực tìm việc mới trong năm 2025, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn ngành (48,4%).

Để hạn chế tình trạng "chảy máu chất xám," các doanh nghiệp IT cần tái cấu trúc môi trường làm việc, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực, điều chỉnh chính sách lương thưởng và phúc lợi hợp lý. Quan trọng hơn, họ cần tạo ra lộ trình phát triển rõ ràng, giảm áp lực công việc và nâng cao trải nghiệm nhân viên.

Nhân lực IT không chỉ cần một công việc, họ cần một nơi để phát triển lâu dài. Đây chính là chìa khóa để doanh nghiệp giữ chân nhân tài trong lĩnh vực công nghệ.