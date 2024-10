Báo cáo "Thực trạng nhân sự và tuyển dụng ngành công nghệ thông tin (IT) trong làn sóng Trí tuệ nhân tạo (AI) giai đoạn 2024 - 2025" vừa được VietnamWorks công bố cung cấp tổng quan về tác động của AI đến thị trường lao động IT tại Việt Nam.

Từ phân tích xu hướng đến dự báo tương lai, báo cáo giúp nhân sự IT định hướng con đường phát triển sự nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) xây dựng chiến lược tuyển dụng hiệu quả, sẵn sàng đón đầu những thách thức và cơ hội trong kỷ nguyên AI.

Theo báo cáo, thị trường nhân lực IT toàn cầu và Việt Nam đã chứng kiến nhiều biến động quan trọng trong những năm gần đây, phản ánh sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và những thay đổi trong nhu cầu của các nhà tuyển dụng.

Bên cạnh làn sóng sa thải nhân sự số lượng lớn đến từ các "ống lớn" công nghệ từ năm 2023 thì sự bùng nổ của AI trong thời gian gần đây dần trở thành xu hướng chủ đạo, thu hút sự quan tâm và tạo cảm hứng trong lĩnh vực công nghệ.

So với năm 2023, tỉ lệ cắt giảm nhân sự bộ phận IT trong các DN giảm, bên cạnh đó là sự gia tăng về quy mô nhân sự. Gần 86% DN cho biết họ tăng khoảng 5% đến 30% nhân sự IT trong năm 2024.

Làn sóng AI đang tác động không nhỏ đến thị trường nhân lực công nghệ thông tin

Đáng chú ý, mức lương của ứng viên mảng AI khá cao so với các vị trí khác. Cụ thể, 43,7% DN tiết lộ rằng mức lương họ chi trả cho nhân sự mảng AI cao hơn từ 10% đến 20%, và 18,4% phản hồi rằng mức lương nhân sự AI của họ cao hơn từ 20% đến 50% so với các vị trí khác.

Mặc dù hình thức làm việc tại văn phòng vẫn chiếm đa số (73%), nhưng xu hướng làm việc linh hoạt đang dần trở nên phổ biến hơn trong ngành IT, với 19,2% nhân viên chọn hình thức hybrid và 7,7% làm việc từ xa hoàn toàn. Điều này cho thấy sự đa dạng hóa trong hình thức làm việc của nhân viên IT hiện nay.

Thị trường việc làm IT trong nửa đầu năm 2024 có xu hướng ổn định với tỉ lệ chuyển việc chỉ ở mức 32%. Tuy nhiên, triển vọng trong tương lai lại cho thấy dấu hiệu sôi động khi hơn 65% nhân sự IT đang hoặc có kế hoạch tìm việc mới trong vòng 6 - 12 tháng tới.

Đáng chú ý, báo cáo cho thấy gần 60% nhân sự IT bị thôi việc trong năm 2023 vẫn chưa tìm được công việc mới trong năm 2024, cao gấp rưỡi lần so với tỉ lệ tương tự ở nhóm nhân sự chủ động thôi việc trong năm 2023.

Để có được công việc mới nhanh chóng, nhiều nhân sự IT sẵn sàng cân nhắc đảm nhận thêm khối lượng công việc, đa nhiệm hơn. Điều đó cho thấy sự cạnh tranh trên thị trường việc làm ngày càng gay gắt.

Từ kết quả khảo sát dành cho nhà tuyển dụng, 2 vị trí quản lý sản phẩm và giám đốc sản phẩm đứng đầu trong những vị trí công việc khó tuyển dụng nhất trong ngành IT. Các DN đều cho rằng vị trí này khó tuyển vì ứng viên chưa đáp ứng yêu cầu.