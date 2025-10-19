HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Nhân sự mới Công đoàn phường Tân Sơn Nhì

MAI CHI

(NLĐO)- Mục tiêu của Công đoàn phường Tân Sơn Nhì nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng tổ chức vững mạnh, có năng lực thích ứng với tình hình mới

Chiều 19-10, Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Tân Sơn Nhì, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra với sự tham gia của 50 đại biểu.

Ông Nguyễn Đình Vũ được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường Tân Sơn Nhì - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Tân Sơn Nhì, TP HCM

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện Công đoàn phường Tân Sơn Nhì cho biết buổi đầu thành lập mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Công đoàn phường đã phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, từng bước xây dựng hệ thống Công đoàn phường đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả. 

Các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động được duy trì thực hiện, không để gián đoạn.

Ông Nguyễn Đình Vũ được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường Tân Sơn Nhì - Ảnh 2.

Ban chấp hành Công đoàn phường Tân Sơn Nhì ra mắt hội nghị

Công đoàn phường Tân Sơn Nhì  đề ra mục tiêu vững mạnh, có năng lực thích ứng, giải quyết các vấn đề đặt ra và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Tại hội nghị, các chỉ tiêu chủ yếu được đưa ra. Cụ thể như hàng năm phát triển mới 100 đoàn viên; phấn đấu có ít nhất 95% lao động làm việc ở các đơn vị, doanh nghiệp khu vực nhà nước và 90% lao động làm việc ở các đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là đoàn viên.

Ông Nguyễn Đình Vũ được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường Tân Sơn Nhì - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam" cho cán bộ Công đoàn có nhiều cống hiến

Bên cạnh đó, Công đoàn phường Tân Sơn Nhì phấn đấu thành lập hàng năm 1 nghiệp đoàn; hàng năm bình quân giới thiệu ít nhất 10 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. 

Ngoài ra, có it nhất 80% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn và đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật tổ chức thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; thực hiện ít nhất 1 công trình thi đua hoặc phần việc tiêu biểu chào mừng kỷ niệm lần thứ 100 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2030)...

Ông Nguyễn Đình Vũ được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường Tân Sơn Nhì - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Đình Vũ được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường Tân Sơn Nhì

Dịp này, Ban chấp hành Công đoàn phường được LĐLĐ TP HCM chỉ định đã ra mắt hội nghị. Ông Nguyễn Đình Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường Tân Sơn Nhì, TP HCM.

