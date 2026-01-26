Nhân viên bảo vệ rừng ở Đồng Nai bị chém khi làm nhiệm vụ

UBND tỉnh Đồng Nai vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý nghiêm đối tượng chém thương tích nhân viên bảo vệ rừng. Cụ thể, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm.

Đối tượng Điểu Trung bị bắt giữ

Giao các địa phương liên quan vùng giáp ranh tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức về việc chấp hành quy định pháp luật liên quan công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục quan tâm phối hợp, hỗ trợ Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai trong công tác tuần tra, truy quét, bảo vệ rừng và kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm quy định pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp.

Hạt Kiểm lâm khu vực 5 và 6, Công an và Ban Chỉ huy quân sự các xã Phú Lý, Trị An tăng cường phối hợp, hỗ trợ việc tham gia công tác tuần tra, truy quét, bảo vệ rừng trong thời gian tới.

Vào rạng sáng 24-1, Tổ công tác của Khu Bảo tồn-Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai và Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam tuần tra, canh phục đêm tại khoảnh rừng thuộc xã Phú Lý phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, người này bỏ chạy khi được yêu cầu kiểm tra.

Ông Trần Tuấn đang được cấp cứu tại bệnh viện

Quá trình bỏ chạy, đối tượng sử dụng dao chém gây thương tích cho ông Trần Tuấn, nhân viên bảo vệ rừng thuộc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam. Sau đó, đối tượng bị tổ công tác khống chế.

Qua xác minh, người đàn ông tên là Điểu Trung (ngụ xã Phú Lý) có mang trên người 14 viên kim loại nghi vấn là đạn và một con dao; đồng thời thu giữ một khẩu súng và một viên kim loại màu vàng (đã ở trong nòng súng).