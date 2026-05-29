Pháp luật

Nhanh chóng bắt giữ kẻ ra tay trộm trong tiệm internet ở TPHCM

Đông Hoa

(NLĐO) - Thấy một thanh niên chơi game ngủ quên trong tiệm internet, Phong liền ra tay trộm để lấy tiền nộp game.

Ngày 29-5, Công an phường Gò Vấp, TPHCM cho biết đã lập hồ sơ, xử lý Dương Hoàng Hải Phong, 23 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Dương Hoàng Hải Phong tại cơ quan công an.

Theo điều tra, sáng 25-5, nam thanh niên 21 tuổi chơi game trong tiệm internet trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp thì ngủ quên. Khi tỉnh dậy, thanh niên thấy bị mất 3,2 triệu đồng. Camera ghi lại cho thấy một người lợi dụng thanh niên ngủ say đã ra tay trộm tiền.

Lực lượng trinh sát TPHCM vào cuộc truy xét, mau chóng bắt giữ Phong sau 7 giờ sau. Lúc bị bắt, Phong đang đi về nhà sau một ngày “cày” game.

Tại cơ quan công an, Phong thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Phong khai nhận thường xuyên đến các tiệm game trên địa bàn phường Gò Vấp, An Hội Tây (thuộc quận Gò Vấp cũ) để chơi game.

Vào sáng 25-5, thấy thanh niên sơ hở nên ra tay trộm rồi rời đi. Số tiền trộm, Phong trả nợ 1 triệu đồng và sử dụng hết phần tiền còn lại để nạp thẻ game.

