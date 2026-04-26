HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nhanh chóng sa lưới "mắt thần" ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Công an xã Hiệp Phước nhanh chóng bắt giữ hai nghi can trộm xe máy nhờ hiệu quả của hệ thống camera giám sát

Ngày 26-4, Dương Minh Tài, 39 tuổi và Nguyễn Thanh Tuấn, 42 tuổi (cùng ngụ xã Nhà Bè) đã bị Công an xã Hiệp Phước, TPHCM bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản.



Dương Minh Tài và Nguyễn Thanh Tuấn cùng tang vật.

Theo điều tra, lúc 14 giờ chiều 19-4, nam thanh niên 23 tuổi (ngụ phường Khánh Hội) điều khiển xe máy hiệu Vision đến khu vực cầu Đồng Điền, ấp 24, xã Hiệp Phước để câu cá. Khi câu xong, nam thanh niên phát hiện xe máy đã  mất nên đến Công an địa phương trình báo.

Công an xã Hiệp Phước phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự vào cuộc truy xét, trích xuất camera an ninh trật tự trên địa bàn. Sau khoảng 7 giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an bắt giữ Tài và Tuấn.



Hệ thống camera giám sát ở Công an xã Hiệp Phước.

Tại cơ quan công an, Tài và Tuấn cho biết lúc 14 giờ 15 ngày 19-4, khi đi qua cầu Đồng Điền, thấy xe máy không có người trông coi nên ra tay trộm cắp.

Sau khi chiếm đoạt, xe được đưa về khu vực xã Nhà Bè, tháo biển số thật và gắn biển số giả nhằm che giấu nguồn gốc tài sản. 

Công an nhanh chóng thu hồi tang vật.

Công an xã Hiệp Phước khẳng định việc đầu tư, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh trật tự là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nhanh chóng truy vết, đấu tranh, xử lý tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo