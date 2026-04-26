Nhanh chóng sa lưới "mắt thần" ở TPHCM

Ngày 26-4, Dương Minh Tài, 39 tuổi và Nguyễn Thanh Tuấn, 42 tuổi (cùng ngụ xã Nhà Bè) đã bị Công an xã Hiệp Phước, TPHCM bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản.

Dương Minh Tài và Nguyễn Thanh Tuấn cùng tang vật.

Theo điều tra, lúc 14 giờ chiều 19-4, nam thanh niên 23 tuổi (ngụ phường Khánh Hội) điều khiển xe máy hiệu Vision đến khu vực cầu Đồng Điền, ấp 24, xã Hiệp Phước để câu cá. Khi câu xong, nam thanh niên phát hiện xe máy đã mất nên đến Công an địa phương trình báo.

Công an xã Hiệp Phước phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự vào cuộc truy xét, trích xuất camera an ninh trật tự trên địa bàn. Sau khoảng 7 giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an bắt giữ Tài và Tuấn.

Hệ thống camera giám sát ở Công an xã Hiệp Phước.

Tại cơ quan công an, Tài và Tuấn cho biết lúc 14 giờ 15 ngày 19-4, khi đi qua cầu Đồng Điền, thấy xe máy không có người trông coi nên ra tay trộm cắp.

Sau khi chiếm đoạt, xe được đưa về khu vực xã Nhà Bè, tháo biển số thật và gắn biển số giả nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Công an nhanh chóng thu hồi tang vật.

Công an xã Hiệp Phước khẳng định việc đầu tư, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh trật tự là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nhanh chóng truy vết, đấu tranh, xử lý tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.