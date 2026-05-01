Nhập khẩu đá quý, kim loại quý qua các cảng ở TPHCM tăng đột biến

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan Khu vực II (các cảng ở TPHCM), tình hình thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm 2026 đến nay ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng khả quan và công tác quản lý được tăng cường.

Từ đầu năm đến giữa tháng 4-2026, đơn vị đã làm thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu với tổng kim ngạch đạt 66,20 tỉ USD, tăng 10,38% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhập khẩu tiếp tục đóng vai trò chủ lực với 34,14 tỉ USD, tăng 14,6%, trong khi xuất khẩu đạt 32,05 tỉ USD, tăng 6,21%.

Đáng chú ý, kim ngạch hàng hóa có thuế đạt 18,94 tỉ USD, tăng 17,51%, cho thấy nền tảng thu ngân sách đang được củng cố vững chắc.

Song song với hoạt động thông quan, Chi cục Hải quan Khu vực II cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã ban hành 27 quyết định công nhận và gia hạn địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình, cơ sở sản xuất, nhà máy của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 102 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan Khu vực II cũng chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đặc biệt là phân loại hàng hóa nhằm hạn chế thất thu thuế. Trong 4 tháng đầu năm 2026, số thu từ công tác phân loại hàng hóa đạt hơn 26,7 tỉ đồng.

Công tác phúc tập và kiểm tra sau thông quan được triển khai theo hướng chủ động, chuyên sâu, dựa trên dữ liệu số, góp phần nâng cao hiệu quả chống thất thu, đồng thời giảm áp lực cho khâu thông quan và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Riêng hoạt động kiểm tra sau thông quan đã thu nộp ngân sách trên 62 tỉ đồng, đạt 41,7% chỉ tiêu được giao.

Về công tác quản lý nợ thuế, tính đến giữa tháng 4/2026, tổng số nợ thuế quá hạn ở mức hơn 2.283 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm 2025. Chi cục Hải quan Khu vực II cho biết đang tích cực triển khai các biện pháp thu hồi nợ, với số tiền xử lý nợ lũy kế đạt hơn 2,36 tỉ đồng.