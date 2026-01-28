Nhập khẩu táo Mỹ xếp thứ 2 châu Á, "Cô gái táo" đến Việt Nam mùa Tết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nhập khẩu táo Mỹ xếp thứ 2 châu Á, "Cô gái táo" đến Việt Nam mùa Tết

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Việt Nam là thị trường xuất khẩu chiến lược của táo Washington với mức tăng trưởng gấp 20 lần trong 20 năm qua.

Ngày 28-1, tại siêu thị Mega An Phú (TPHCM), Hiệp hội Táo Washington (Mỹ) – nơi sản xuất táo lớn nhất nước này – tổ chức sự kiện giới thiệu "ngôi sao mới" – táo Cosmic Crisp – đến thị trường Việt Nam mùa vụ năm 2026.

TIN LIÊN QUAN

Giống táo Cosmic Crisp là kết quả của hơn 20 năm nghiên cứu khoa học tại Đại học Bang Washington, tập hợp những đặc điểm nổi bật mà thị trường Việt Nam yêu thích như: màu đỏ đẹp mắt, độ giòn cao, vị ngọt thanh và chậm thâm nâu sau khi cắt, giúp táo luôn giữ được hình thức tươi ngon.

Bà Lindsey Huber, Quản lý Marketing Quốc tế của Hiệp hội Táo Washington, cho biết Việt Nam là thị trường xuất khẩu chiến lược của táo Washington với mức tăng trưởng mạnh mẽ trong 20 năm qua – từ khoảng 100 container năm 2004 lên gần 2.000 container vào năm 2024.

Nhập khẩu táo Mỹ 2026: Cơ hội bùng nổ cho thị trường Việt Nam - Ảnh 3.

"Cô gái táo" Kait Thornton

Hiện Việt Nam là thị trường lớn nhất tại Đông Nam Á và lớn thứ hai tại châu Á. Theo bà Huber, việc ra mắt mùa vụ táo Cosmic Crisp 2026 thể hiện cam kết lâu dài của Hiệp hội trong việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt Nam.

Tại sự kiện còn có sự xuất hiện của "Cô gái táo" Kait Thornton – người có khoảng 600.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội, gương mặt đại diện cho ngành công nghiệp táo Washington.

Cô gái táo Kait Thornton tại sự kiện

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, "Cô gái táo" cho biết mình là thế hệ thứ tư trong một gia đình có truyền thống trồng táo tại bang Washington và từng theo học tại Đại học Bang Washington.

Cô Kait cho biết táo Cosmic Crisp được mệnh danh là "giống táo kỳ diệu" nhờ quy trình lai tạo tự nhiên, sở hữu nhiều đặc tính ưu việt.

Thành công của sản phẩm tại thị trường Việt Nam đến từ các yếu tố như: khả năng chịu được hành trình vận chuyển dài từ Mỹ về Việt Nam; dù nhiệt độ có biến động nhẹ, táo vẫn giữ nguyên chất lượng và độ giòn ngọt; khả năng lưu trữ lâu dài là nhờ đặc tính tự nhiên, không phải do sử dụng hóa chất bảo quản.

Ngoài ra, nhờ điều kiện canh tác thuận lợi tại bang Washington, mức giá táo Cosmic Crisp phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam.

Nhập khẩu táo Mỹ 2026: Cơ hội bùng nổ cho thị trường Việt Nam - Ảnh 4.

Táo Cosmic Crisp tại siêu thị

Hiện tại siêu thị đang bán táo Cosmic Crisp với giá khuyến mãi 89.000 đồng/kg (giá gốc 99.000 đồng/kg).

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm 2025 Việt Nam nhập khẩu 901 triệu USD rau quả từ Mỹ, tăng 66% so với năm 2024.

Riêng tháng 12-2025, Việt Nam nhập rau quả từ Mỹ nhiều nhất với giá trị 307 triệu USD, tăng 148% để phục vụ mùa Tết.

Vụ Tết 2026, dự kiến có 500 container táo Mỹ sẽ được tiêu thụ tại Việt Nam.

Tin liên quan

Bánh chưng với thịt heo Mỹ có gì hấp dẫn?

Bánh chưng với thịt heo Mỹ có gì hấp dẫn?

(NLĐO) – Hội thi gói bánh cổ truyền với thịt heo Mỹ nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026 góp phần kết nối tinh hoa ẩm thực Việt - Mỹ.

Nho khô, hạnh nhân, trái cây Mỹ tràn ngập thị trường Tết

(NLĐO) – Tết năm nay, nho khô, hạnh nhân, hồ đào, hạt dẻ cười và các loại trái cây như: táo, lê,… Mỹ tràn ngập trên thị trường

Giá cà phê hôm nay 4-1: Việt Nam là nguồn cung cà phê thứ 3 cho Mỹ

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay duy trì sự ổn định, là thời điểm thích hợp để các hợp đồng mua bán dễ khớp giá với nhau

táo Mỹ Táo Washington táo cosmic cô gái táo KOL táo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo