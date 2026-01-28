Nhập khẩu táo Mỹ xếp thứ 2 châu Á, "Cô gái táo" đến Việt Nam mùa Tết

Ngày 28-1, tại siêu thị Mega An Phú (TPHCM), Hiệp hội Táo Washington (Mỹ) – nơi sản xuất táo lớn nhất nước này – tổ chức sự kiện giới thiệu "ngôi sao mới" – táo Cosmic Crisp – đến thị trường Việt Nam mùa vụ năm 2026.

Giống táo Cosmic Crisp là kết quả của hơn 20 năm nghiên cứu khoa học tại Đại học Bang Washington, tập hợp những đặc điểm nổi bật mà thị trường Việt Nam yêu thích như: màu đỏ đẹp mắt, độ giòn cao, vị ngọt thanh và chậm thâm nâu sau khi cắt, giúp táo luôn giữ được hình thức tươi ngon.

Bà Lindsey Huber, Quản lý Marketing Quốc tế của Hiệp hội Táo Washington, cho biết Việt Nam là thị trường xuất khẩu chiến lược của táo Washington với mức tăng trưởng mạnh mẽ trong 20 năm qua – từ khoảng 100 container năm 2004 lên gần 2.000 container vào năm 2024.

"Cô gái táo" Kait Thornton

Hiện Việt Nam là thị trường lớn nhất tại Đông Nam Á và lớn thứ hai tại châu Á. Theo bà Huber, việc ra mắt mùa vụ táo Cosmic Crisp 2026 thể hiện cam kết lâu dài của Hiệp hội trong việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt Nam.

Tại sự kiện còn có sự xuất hiện của "Cô gái táo" Kait Thornton – người có khoảng 600.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội, gương mặt đại diện cho ngành công nghiệp táo Washington.

Cô gái táo Kait Thornton tại sự kiện

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, "Cô gái táo" cho biết mình là thế hệ thứ tư trong một gia đình có truyền thống trồng táo tại bang Washington và từng theo học tại Đại học Bang Washington.

Cô Kait cho biết táo Cosmic Crisp được mệnh danh là "giống táo kỳ diệu" nhờ quy trình lai tạo tự nhiên, sở hữu nhiều đặc tính ưu việt.

Thành công của sản phẩm tại thị trường Việt Nam đến từ các yếu tố như: khả năng chịu được hành trình vận chuyển dài từ Mỹ về Việt Nam; dù nhiệt độ có biến động nhẹ, táo vẫn giữ nguyên chất lượng và độ giòn ngọt; khả năng lưu trữ lâu dài là nhờ đặc tính tự nhiên, không phải do sử dụng hóa chất bảo quản.

Ngoài ra, nhờ điều kiện canh tác thuận lợi tại bang Washington, mức giá táo Cosmic Crisp phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam.

Táo Cosmic Crisp tại siêu thị

Hiện tại siêu thị đang bán táo Cosmic Crisp với giá khuyến mãi 89.000 đồng/kg (giá gốc 99.000 đồng/kg).

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm 2025 Việt Nam nhập khẩu 901 triệu USD rau quả từ Mỹ, tăng 66% so với năm 2024.

Riêng tháng 12-2025, Việt Nam nhập rau quả từ Mỹ nhiều nhất với giá trị 307 triệu USD, tăng 148% để phục vụ mùa Tết.

Vụ Tết 2026, dự kiến có 500 container táo Mỹ sẽ được tiêu thụ tại Việt Nam.