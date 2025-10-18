HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nhật Bản sắp bầu thủ tướng mới

Xuân Mai

Các đảng cầm quyền và đối lập của Nhật Bản hôm 17-10 nhất trí tiến hành bỏ phiếu bầu thủ tướng mới vào ngày 21-10.

Bà Sanae Takaichi đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền nhưng con đường trở thành thủ tướng của bà đang đối mặt thử thách.

Vào tuần rồi, Đảng Công minh quyết định rút khỏi liên minh cầm quyền do LDP lãnh đạo, kết thúc thời gian hợp tác cầm quyền hơn 20 năm. Lý do được đưa ra là đảng này không nhận được những nội dung trả lời thỏa đáng từ LDP về vấn đề tài trợ chính trị. Chủ tịch Đảng Công minh Tetsuo Saito cho biết thêm đảng này sẽ không ủng hộ bà Takaichi trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tại Quốc hội. 

Trong Hạ viện gồm 465 thành viên, LDP hiện nắm 196 ghế, trong khi cần ít nhất 233 phiếu để bầu thủ tướng. Trong khi đó, Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) nắm 148 ghế, Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) 35 ghế, Đảng Dân chủ quốc dân (DPP) 27 ghế và Đảng Công minh 24 ghế.

Nhật Bản sắp bầu thủ tướng mới - Ảnh 1.

Cuộc gặp giữa lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) tại thủ đô Tokyo - Nhật Bản hôm 16-10 Ảnh: Kyodo

Hôm 16-10, LDP và JIP bắt đầu đàm phán về việc lập liên minh và xác nhận có nhiều điểm chung trong các lập trường chính sách chủ chốt. Đại diện LDP cho biết hai đảng chia sẻ quan điểm về nhiều vấn đề như sửa đổi hiến pháp, ngoại giao, an ninh và năng lượng. Bà Takaichi đã đề nghị hợp tác trong việc bỏ phiếu và tham gia nội các mới. Trong khi đó, đồng lãnh đạo JIP Fumitake Fujita cho biết đảng của ông đã yêu cầu LDP thực hiện 12 mục tiêu chính sách mà họ xem là ưu tiên.

Đến ngày 17-10, ông Fujita cho biết các cuộc tham vấn chính sách với LDP đã "tiến triển đáng kể" trong cuộc gặp giữa hai đảng trong ngày và họ sẽ tiến hành "các bước sắp xếp cuối cùng" để hướng tới một thỏa thuận hợp tác. Mặt khác, JIP thông báo sẽ chấm dứt thương thảo với hai đảng đối lập khác là CDPJ và DPP về việc hợp tác trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng mới. Trước đó, lãnh đạo 3 đảng này đã gặp nhau hôm 15-10 để bàn về vấn đề nói trên. Tuy nhiên, ông Fujita sau đó nhận định chuyện hợp tác với CDPJ và DPP là "rất khó khăn". Theo Kyodo, những diễn biến mới này đã làm tăng khả năng bà Sanae Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Tin liên quan

Bà Sanae Takaichi thắng quyết định, mở đường thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản

Bà Sanae Takaichi thắng quyết định, mở đường thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản

(NLĐO) - Vượt qua đối thủ sau vòng bỏ phiếu quyết định, bà Sanae Takaichi có cơ hội trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.

Nhật Bản: Đảng Dân chủ Tự do bầu lãnh đạo mới

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong ngày 4-10 sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu chọn lãnh đạo mới, người có thể trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản.

Nhật Bản: Cuộc đua "song mã" đến vị trí chủ tịch LDP?

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản Shinjiro Koizumi có ý định tham gia tranh cử vị trí lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.

Nhật Bản Thủ tướng Đảng Dân chủ Tự do
