Nhật Bản sắp bầu thủ tướng mới

Bà Sanae Takaichi đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền nhưng con đường trở thành thủ tướng của bà đang đối mặt thử thách.

Vào tuần rồi, Đảng Công minh quyết định rút khỏi liên minh cầm quyền do LDP lãnh đạo, kết thúc thời gian hợp tác cầm quyền hơn 20 năm. Lý do được đưa ra là đảng này không nhận được những nội dung trả lời thỏa đáng từ LDP về vấn đề tài trợ chính trị. Chủ tịch Đảng Công minh Tetsuo Saito cho biết thêm đảng này sẽ không ủng hộ bà Takaichi trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tại Quốc hội.

Trong Hạ viện gồm 465 thành viên, LDP hiện nắm 196 ghế, trong khi cần ít nhất 233 phiếu để bầu thủ tướng. Trong khi đó, Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) nắm 148 ghế, Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) 35 ghế, Đảng Dân chủ quốc dân (DPP) 27 ghế và Đảng Công minh 24 ghế.

Cuộc gặp giữa lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) tại thủ đô Tokyo - Nhật Bản hôm 16-10 Ảnh: Kyodo

Hôm 16-10, LDP và JIP bắt đầu đàm phán về việc lập liên minh và xác nhận có nhiều điểm chung trong các lập trường chính sách chủ chốt. Đại diện LDP cho biết hai đảng chia sẻ quan điểm về nhiều vấn đề như sửa đổi hiến pháp, ngoại giao, an ninh và năng lượng. Bà Takaichi đã đề nghị hợp tác trong việc bỏ phiếu và tham gia nội các mới. Trong khi đó, đồng lãnh đạo JIP Fumitake Fujita cho biết đảng của ông đã yêu cầu LDP thực hiện 12 mục tiêu chính sách mà họ xem là ưu tiên.

Đến ngày 17-10, ông Fujita cho biết các cuộc tham vấn chính sách với LDP đã "tiến triển đáng kể" trong cuộc gặp giữa hai đảng trong ngày và họ sẽ tiến hành "các bước sắp xếp cuối cùng" để hướng tới một thỏa thuận hợp tác. Mặt khác, JIP thông báo sẽ chấm dứt thương thảo với hai đảng đối lập khác là CDPJ và DPP về việc hợp tác trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng mới. Trước đó, lãnh đạo 3 đảng này đã gặp nhau hôm 15-10 để bàn về vấn đề nói trên. Tuy nhiên, ông Fujita sau đó nhận định chuyện hợp tác với CDPJ và DPP là "rất khó khăn". Theo Kyodo, những diễn biến mới này đã làm tăng khả năng bà Sanae Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.