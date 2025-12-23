"Nhặt của rơi" không trả, người phụ nữ bắt chủ gói hàng quỳ xin rồi hành hung

Ngày 23-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Phương Thị Nga (55 tuổi, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.



Phương Thị Nga tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 10 giờ 25 phút ngày 15-12, Phương Thị Nga đi chợ qua khu vực ngách 12, ngõ 31 Trần Quốc Hoàn (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) thì phát hiện một gói hàng đặt dưới gầm xe máy điện. Quan sát xung quanh không có người trông coi, Nga đã lấy gói hàng rồi điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Phát hiện tài sản bị mất, chị T. (19 tuổi, chủ gói hàng) đã đuổi theo. Khi đến ngách 1, ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, gói hàng bị rơi xuống đường, Nga dừng xe, nhặt gói hàng và cho vào cốp xe máy.

Chị T. tiếp cận, xin nhận lại tài sản nhưng Nga không chấp thuận, có lời lẽ chửi bới và hành hung nạn nhân. Dù được người dân xung quanh can ngăn, Nga vẫn tiếp tục chửi bới, ép chị T. quỳ xin mới chịu trả đồ.

Sau đó, người phụ nữ 55 tuổi đã mở cốp xe, lấy gói hàng ném thẳng vào mặt nạn nhân rồi tiếp tục đánh. Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người dân can thiệp.

Tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Cầu Giấy đã khẩn trương xác minh, triệu tập Phương Thị Nga đến làm việc.

Theo hồ sơ, người phụ nữ 55 tuổi từng có 1 tiền án và 1 tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.