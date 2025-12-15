Nhặt được chiếc ví chứa nhiều tiền mặt, nam sinh lớp 9 lập tức giao nộp

Tối 15-12, tin từ Công an xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đã tiến hành xác minh, tổ chức trao trả lại chiếc ví chứa nhiều tiền mặt và giấy tờ tùy thân cho người đánh rơi.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 14-12, em Lê Minh Đức (học sinh lớp 9; SN 2011, ngụ tại thôn 4, xã Vĩnh Linh) nhặt được 1 chiếc ví màu nâu đen.

Trước sự chứng kiến của Công an xã Vĩnh Linh, em Lê Minh Đức đã trao trả chiếc ví nhặt được cho anh Đỗ Phú Nam. Ảnh: Công an Vĩnh Linh

Thấy bên trong chiếc ví này có nhiều giấy tờ tùy thân và số tiền gần 23 triệu đồng, em Đức ngay lập tức đã đến Công an xã Vĩnh Linh trình báo, mong tìm người đánh rơi để trả lại.

Ngày 15-12, sau khi tiến hành xác minh, Công an xã Vĩnh Linh xác định chiếc ví này do anh Đỗ Phú Nam (SN 1993, ngụ xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đánh rơi nên liên hệ để tổ chức trao trả.

Nhận lại chiếc ví từ em Lê Minh Đức và Công an xã Vĩnh Linh, anh Nam bày tỏ biết ơn sâu sắc trước hành động đẹp của nam sinh này và tinh thần trách nhiệm của Công an xã Vĩnh Linh.