Vừa nhặt được túi tiền, người phụ nữ ở Quảng Ngãi lập tức tìm người đánh rơi

Ngày 2-12, Công an xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết chiều ngày 1-12, Công an xã Sơn Hà tiếp nhận tin báo của bà Huỳnh Thị Vàng (33 tuổi) về việc bà đánh rơi một túi tiền hơn 117 triệu đồng trên đường đi làm về.

Đây là số tiền rất lớn đối với gia đình, khiến bà vô cùng hoảng hốt và lo lắng. Ngay khi nhận tin, Công an xã Sơn Hà đã khẩn trương phân công lực lượng, rà soát tuyến đường, thông báo đến các thôn xóm và phối hợp với người dân để hỗ trợ tìm kiếm.

Bà Huế (áo đỏ) trao trả túi tiền 117 triệu đồng nhặt được cho bà Vàng

Trong lúc đó, bà Phạm Thị Huế (46 tuổi), trú thôn Làng Bồ, xã Sơn Hà phát hiện một túi tiền trên đường. Không chần chừ bà Huế đã liên hệ Công an xã trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm người đánh rơi và bàn giao toàn bộ số tiền nhặt được.

Công an xã Sơn Hà đã lập biên bản tiếp nhận, bảo quản tài sản và trao trả lại hơn 117 triệu đồng cho bà Huỳnh Thị Vàng.

Nhận lại được tài sản lớn, gia đình bà Vàng nghẹn ngào cảm ơn bà Phạm Thị Huế cùng lực lượng Công an xã Sơn Hà.