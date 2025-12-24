Nhặt được nhiều vàng và tiền, thanh niên tức tốc chạy đến công an trình báo

Ngày 24-12, một lãnh đạo của UBND xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau cho biết sẽ khen thưởng người dân có hành động đẹp khi nhặt được nhiều vàng và tiền rồi trả lại cho người đánh rơi.

Chị Như nhận lại tài sản đánh rơi trước sự chứng kiến của ngành chức năng

Trước đó, khi di chuyển từ ấp 7 đến ấp 11 của xã Sông Đốc thì anh Lê Vĩnh Phước đã nhặt được một túi nilon bên trong chứa hơn 1,2 lượng vàng cùng 54 triệu đồng tiền mặt.

Ngay lập tức, anh Phước đã đến Công an xã Sông Đốc trình báo, giao nộp tài sản nhặt được và nhờ tìm người đánh rơi. Sau đó, công an xác định tài sản trên là của chị Phạm Tú Như đánh rơi.

Công an xã đã mời anh Phước đến trụ sở để làm thủ tục trao trả tài sản cho chị Như. Nhận được tài sản, chị Như gửi lời cảm ơn đến anh Phước và sự hỗ trợ nhiệt tình của Công an xã Sông Đốc.