Thời sự Xã hội

Nhặt được nhiều vàng và tiền, thanh niên tức tốc chạy đến công an trình báo

Vân Du

(NLĐO) – Trên đường đi công việc, một thanh niên ở Cà Mau đã nhặt được túi nilon chứa nhiều tiền mặt và vàng bên trong

Ngày 24-12, một lãnh đạo của UBND xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau cho biết sẽ khen thưởng người dân có hành động đẹp khi nhặt được nhiều vàng và tiền rồi trả lại cho người đánh rơi.

Nhặt túi nilon có nhiều vàng và tiền, thanh niên tức tốc chạy đến công an - Ảnh 1.

Chị Như nhận lại tài sản đánh rơi trước sự chứng kiến của ngành chức năng

Trước đó, khi di chuyển từ ấp 7 đến ấp 11 của xã Sông Đốc thì anh Lê Vĩnh Phước đã nhặt được một túi nilon bên trong chứa hơn 1,2 lượng vàng cùng 54 triệu đồng tiền mặt.

Ngay lập tức, anh Phước đã đến Công an xã Sông Đốc trình báo, giao nộp tài sản nhặt được và nhờ tìm người đánh rơi. Sau đó, công an xác định tài sản trên là của chị Phạm Tú Như đánh rơi.

Công an xã đã mời anh Phước đến trụ sở để làm thủ tục trao trả tài sản cho chị Như. Nhận được tài sản, chị Như gửi lời cảm ơn đến anh Phước và sự hỗ trợ nhiệt tình của Công an xã Sông Đốc.

Tin liên quan

Người dân Cà Mau "dụ" cá sấu vào ao nước đặt sẵn lú để vây bắt

Người dân Cà Mau "dụ" cá sấu vào ao nước đặt sẵn lú để vây bắt

(NLĐO) - Con cá sấu nặng khoảng 10 kg được người dân ở Cà Mau bắt thành công sau khi “dụ” con vật vào ao nước đã đặt sẵn lú

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có thư kêu gọi toàn dân tham gia tố giác tội phạm

(NLĐO) – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kêu gọi các cơ quan, tổ chức cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động này

Ông Phạm Tuấn Tài được chỉ định làm Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau

(NLĐO) – Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau khẳng định các cấp đoàn sẽ nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội đề ra

Cà Mau khen thưởng hành động đẹp vàng
