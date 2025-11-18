Nhặt túi nilon giữa đường, người phụ nữ phát hiện 150 triệu đồng

Chị Lê Thị Tố Loan trao trả 150 triệu đồng cho người bị đánh rơi

Ngày 18-11, Công an phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao trả 150 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân cho ông Nguyễn Mạnh Hùng - người đánh rơi số tài sản, được một phụ nữ nhặt được và chủ động mang đến công an trình báo.

Trước đó, chiều 17-11, khi đi qua đường Tố Hữu, phường Đồng Hới, chị Lê Thị Tố Loan (37 tuổi, trú TDP 9 Nam Lý) phát hiện một túi nilon màu xanh nằm giữa đường. Kiểm tra bên trong, chị thấy có 150 triệu đồng tiền mặt cùng căn cước công dân mang tên ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Ngay lập tức, chị Loan đã mang toàn bộ số tài sản đến Công an phường Đồng Hới trình báo để nhờ tìm trả người đánh rơi.

Số tiền ông Nguyễn Mạnh Hùng đánh rơi

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Đồng Hới tiến hành xác minh và xác định chủ sở hữu là ông Nguyễn Mạnh Hùng (46 tuổi, trú TDP Đức Thủy). Ông Hùng sau đó được mời đến trụ sở công an để nhận lại tài sản.

Với sự chứng kiến của trực ban công an phường, chị Loan đã trao trả lại đầy đủ số tiền và giấy tờ cho ông Hùng. Ông Hùng bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn lực lượng công an và đặc biệt là nghĩa cử trung thực của chị Loan.

Công an phường Đồng Hới cho biết hành động của chị Loan là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần sống trung thực và trách nhiệm trong cộng đồng.