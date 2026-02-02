HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Nhi Katy nói gì khi được so sánh với đả nữ Ngô Thanh Vân?

Thùy Trang

(NLĐO)- Tái xuất sau 4 năm, Nhi Katy và tham vọng chinh phục dòng phim hành động.

Nhi Katy tái xuất sau 4 năm: Hơn một thập kỷ bền bỉ và cú trở lại đáng chờ đợi

Nhi Katy nói gì khi được so sánh với đả nữ Ngô Thanh Vân? - Ảnh 1.

Nhi Katy trở lại sau 4 năm

Sau một thời gian tạm lắng để học hỏi và hoàn thiện bản thân, Nhi Katy chính thức trở lại đường đua nghệ thuật với hình ảnh "Chị phóng viên", mở ra một giai đoạn phát triển mới trong sự nghiệp hơn 10 năm gắn bó với diễn xuất.

Nhi Katy (tên thật Đinh Ngọc Kiều Nhi, sinh năm 1993) là nghệ sĩ hoạt động bền bỉ trong lĩnh vực nghệ thuật, tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh, được đào tạo bài bản về diễn xuất. 

Bên cạnh nền tảng chuyên môn, cô còn sở hữu Huy chương Vàng Bóng rổ Toàn quốc, tạo lợi thế lớn về thể lực, tinh thần kỷ luật và là tiền đề để theo đuổi dòng phim hành động – thể loại cô đặc biệt đam mê.

Trong sự nghiệp điện ảnh, Nhi Katy đảm nhận 4 vai chính trong các phim: Thám Tử Henry, Táo Quậy, Chiến Nam (Ve sầu thoát xác) và Bố già trở lại (đang chiếu). 

Đầu năm 2026, việc hai bộ phim điện ảnh ra mắt cùng thời điểm đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, cho thấy sự trở lại nghiêm túc và đầy quyết tâm của nữ diễn viên sau thời gian vắng bóng.

Nhi Katy nói gì khi được so sánh với đả nữ Ngô Thanh Vân? - Ảnh 2.

Đầu năm 2026, Nhi Katy có hai bộ phim điện ảnh ra mắt cùng thời điểm

Ở mảng sitcom và web drama, Nhi Katy ghi dấu ấn với khán giả trẻ qua nhiều dự án được yêu thích như: Kim Chi – Cà Pháo (Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé 3), LalaSchool, Bạn Gái Tôi Trùm Trường, Thợ Săn Học Đường, Vệ Thần Tình Yêu… 

Bên cạnh đó, cô còn tham gia các phim truyền hình như Máu Chảy Về Tim, Xuân Hạ Thu Đông, Hoa Trong Bão, Tình Yêu Lừa Dối và phát hành các sản phẩm âm nhạc như Xin Anh Đừng Đi, Swag Girl.

Từ huy chương vàng thể thao đến phim hành động, Nhi Katy chính thức bứt nhịp trở lại

Trước khi tập trung cho diễn xuất, Nhi Katy từng là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu tiêu dùng và nhãn hàng dành cho giới trẻ, đồng thời gây chú ý qua các vai diễn trong phim điện ảnh như Cung đường thảm khốc, Lối thoát, Nhà không có mẹ chồng…

Nhi Katy nói gì khi được so sánh với đả nữ Ngô Thanh Vân? - Ảnh 3.

Từ huy chương vàng thể thao đến phim hành động, Nhi Katy chính thức bứt nhịp trở lại

Dù hơn một thập kỷ theo nghề và chưa chọn con đường bứt phá ồn ào, Nhi Katy vẫn kiên định với lựa chọn đi chậm nhưng chắc, đặt sự phát triển bền vững và chiều sâu nghề nghiệp lên hàng đầu. 

Sự trở lại lần này không chỉ đánh dấu cột mốc mới sau 4 năm tạm lắng, mà còn là bước chuẩn bị cho loạt dự án phim hành động sắp ra mắt – như một lời tri ân gửi đến khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cô trong suốt hành trình dài với nghệ thuật.

Nhi Katy nói gì khi được so sánh với đả nữ Ngô Thanh Vân? - Ảnh 4.

Nhi Katy được khán giả gọi là "đả nữ"

Được khán giả khen ngợi với vai diễn hành động trong "Bố già trở lại", tuy nhiên nữ diễn viên khiêm tốn và cho rằng mình cần phải học hỏi thêm. Được đưa lên bàn cân so sánh với đả nữ Ngô Thanh Vân, Nhi Katy nói điều này là khập khiễng bởi cô không dám vì đàn chị đã có vị trí vững vàng trong lĩnh vực này.

Đả nữ Nhi Katy Nhi Katy trở lại
