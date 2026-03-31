Nhiệm vụ chuyển đổi số và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể tách rời

Ngày 31-3, Ban Chấp hành Đoàn Báo Người Lao Động phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV và Đoàn Khách sạn Cửu Long (Majestic) tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 3.

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 với chủ đề "Thanh niên tiên phong chuyển đổi số, vững vàng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"

Đoàn viên, thanh niên được ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chia sẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó, gợi mở một số giải pháp để các bạn trẻ có thể thực hiện trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Minh Hải chia sẻ tại chương trình

Theo ông Nguyễn Minh Hải, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải giáo điều mà là đấu tranh chủ động, thường xuyên phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, lan tỏa giá trị tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Lợi thế của thanh niên là am hiểu công nghệ. Do đó, thanh niên phải là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, nhận diện nhanh tin giả và sử dụng công nghệ số, công cụ số để lan tỏa thông tin chính thống.

Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có mối quan hệ biện chứng. Chuyển đổi số là công cụ mạnh mẽ để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sử dụng AI, big data để phân tích, phát hiện và xử lý thông tin xấu độc, kịp thời. Ở chiều ngược lại, xây dựng nền tảng số an toàn, văn minh, phổ cập kỹ năng số để thanh niên và người dân miễn dịch với tin giả.

Ông Nguyễn Minh Hải cho rằng vững vàng tư tưởng giúp thanh niên sử dụng chuyển đổi số đúng hướng. Bởi, một thanh niên làm chủ công nghệ nhưng thiếu bản lĩnh chính trị thì dễ trở thành con rối của các thế lực bên ngoài. Ngược lại, thanh niên có lập trường vững vàng sẽ sử dụng chuyển đổi số để phục vụ lợi ích dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đoàn viên tham gia chương trình

Trong phần chia sẻ, ông Nguyễn Minh Hải cũng gợi ý một số giải pháp để thanh niên thực sự tiên phong trong chuyển đổi số và vững vàng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo đó, cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên. Các cấp bộ đoàn cần đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, kết hợp học tập lý luận với thực tiễn chuyển đổi số, đẩy mạnh bình dân học vụ số, bình dân học vụ AI...

Trước đó, các đoàn viên, thanh niên đã đến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM

"Thanh niên là lực lượng xung kích và tiên phong trên cả hai mặt trận chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hai nhiệm vụ này không tách rời nhau" - ông Nguyễn Minh Hải nhấn mạnh.

Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Minh Hải mong muốn mỗi thanh niên luôn tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình: "Tôi đã làm gì để chuyển đổi số thực sự mang lại giá trị? Tôi đã góp phần nào để không gian mạng trở nên an toàn, văn minh và trung thành với lý tưởng cách mạng?".

Theo ông, mỗi thanh niên phải luôn tự đặt câu hỏi là luôn tự trả lời theo điều kiện của mình, gắn với những yêu cầu và trách nhiệm cụ thể của từng người.