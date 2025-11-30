Nhiếp ảnh Lân Trần qua đời, nghệ sĩ thương tiếc





Nhiếp ảnh Lân Trần

Ngày 29-11, Lân Trần – photographer gắn bó sâu sắc với hoạt động sân khấu TP HCM, trong đó đặc biệt gắn liền với sàn diễn kịch nói Thiên Đăng, đã ra đi sau thời gian chống chọi căn bệnh ung thư.

Sự ra đi đột ngột của anh để lại nỗi bàng hoàng và thương tiếc trong lòng anh chị em nghệ sĩ, những người xem anh như một phần không thể thiếu của hậu trường sân khấu. Trên trang cá nhân, NSƯT Thành Lộc đã bày tỏ niềm thương tiếc. Ông cũng chia sẻ sau suất diễn phúc khảo vở kịch "Chung nhà" ngày 28-11, ông đã vào bệnh viện để thăm nghệ sĩ nhiếp ảnh đã đồng hành với ông nói riêng và sân khấu Thiên Đăng trong thời gian qua. Thành Lộc xem như đó là lần cuối cùng ông được nắm chặt bàn tay người nhiếp ảnh đã từng thực hiện nhiều bức ảnh đẹp cho riêng ông và các nghệ sĩ tham gia nhiều vở kịch tại sân khấu Thiên Đăng.

Dù mang khiếm khuyết ở đôi chân và phải di chuyển bằng xe lăn, Lân Trần chưa bao giờ xem đó là giới hạn. Từ vị trí thấp hơn, gần hơn với sàn diễn, anh tạo nên những góc máy độc đáo, đầy chiều sâu để có những khung hình mà nhiều nghệ sĩ xúc động nói rằng: "Qua ảnh của Lân, chúng tôi nhìn thấy chính nhân vật của mình sống lại rất có hồn trong ánh sáng sân khấu".

Lân Trần có khả năng chớp lấy những khoảnh khắc vàng: ánh mắt căng tràn cảm xúc trước cao trào, một cái nghiêng vai phảng phất nỗi niềm, hay hơi thở dồn nén trong khoảnh khắc chuyển cảnh.

Nhiếp ảnh Lân Trần luôn nghị lực, hết lòng với công việc và niềm đam mê nhiếp ảnh

Những bộ ảnh anh chụp cho sân khấu Thiên Đăng được giới chuyên môn nhận xét là rất đẹp về kỹ thuật và thấm đẫm sự thấu hiểu dành cho sân khấu. Lân Trần từng ấp ủ một dự án ảnh nghệ thuật đặc biệt: tái hiện những vai diễn nổi tiếng của các nghệ sĩ – trong quá khứ và hiện tại, để ghi lại cách họ nhìn lại chính nhân vật làm nên tên tuổi của mình.

Anh muốn hỏi họ: "Ngày ấy các nghệ sĩ đã vào vai như thế nào? Bây giờ nhìn lại nhân vật ấy, anh/chị thấy điều gì đổi khác và hãy hóa thân lại với vai diễn đó, tôi ghi lại khoảnh khắc hiện tại, qua đó thấy rõ thời gian dù có trôi qua, tình yêu của người nghệ sĩ dành cho nhân vật vẫn còn da diết".

Dự án ấy với anh không chỉ là hoài niệm mà còn là cách lưu giữ lịch sử sân khấu qua ngôn ngữ thị giác, một hành trình mà anh luôn khao khát bắt đầu. Nhưng hôm nay anh đã rời xa, bỏ lại dự án rất đẹp dành cho sân khấu Thiên Đăng và các nghệ sĩ của nhiều sàn diễn khác.

Hình ảnh quen thuộc của Lân Trần ở sân khấu Thiên Đăng

Nghệ sĩ Hoa Lan – vợ của NSND Hùng Minh, chuyên viên nhắc tuồng của sân khấu Thiên Đăng - nói: "Trong hậu trường hay phòng tập, Lân Trần luôn lặng lẽ hiện diện. Không gây tiếng động, không làm xao nhãng ai, nhưng bằng sự tinh tế trời cho, anh đã ghi lại hành trình lao động nghệ thuật của biết bao diễn viên. Nhờ anh, những khoảnh khắc mộc mạc phía sau cánh gà trở thành ký ức đẹp, thành chất liệu nuôi dưỡng tinh thần của cả tập thể Thiên Đăng. Tôi cũng đã được anh chụp và tặng nhiều bức ảnh lúc tôi đang làm việc, phải nói là rất ấn tượng. Nay anh đã rời xa chúng tôi, cảm thấy xúc động khi nhắc đến anh".

NSND Kim Xuân cũng ghi nhận những điều chưa nói hết về Lân Trần, nhất là khi nhìn ngắm lại những bức ảnh anh đã chụp cho riêng bản thân mình và các vở kịch của sân khấu Thiên Đăng.

Nghệ sĩ Vân Trang nhớ mãi những tâm sự khi có dịp cùng ngồi trên xe đưa Lân Trần về nhà trong thời gian gần đây, qua đó cô hiểu hơn về niềm đam mê nhiếp ảnh của anh và tình yêu mà anh dành cho sân khấu.

Sự ra đi của nhiếp ảnh Lân Trần là mất mát lớn với sân khấu. Nhưng di sản ảnh của anh, những lát cắt chân thật, chan chứa tình yêu dành cho nghệ sĩ sẽ còn mãi. Tiễn biệt anh, Lân Trần – người nghệ sĩ của ánh sáng, người đã biến chiếc xe lăn thành bệ đỡ cho tài năng, lòng tử tế và giấc mơ lưu giữ vẻ đẹp sân khấu. Ánh sáng ấy sẽ không bao giờ tắt...



