Phan Đinh Tùng lần nữa lên tiếng "Đinh" hay "Đình"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Phan Đinh Tùng lần nữa lên tiếng "Đinh" hay "Đình"

Thùy Trang

(NLĐO) - Anh tài Phan Đinh Tùng mời 3 anh tài Tự Long, Hà Lê và Đỗ Hoàng Hiệp tham dự Đinh show.

Phan Đinh Tùng hay Phan Đình Tùng?

Phan Đinh Tùng lần nữa lên tiếng "Đinh" hay "Đình" - Ảnh 1.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng, không phải Phan Đình Tùng

Ca sĩ Phan Đinh Tùng vừa thông báo 3 anh tài Tự Long, Hà Lê và Đỗ Hoàng Hiệp sẽ là khách mời đặc biệt tại "Đinh show", diễn ra vào ngày 26-12 tại Sol 8- Live stage Hà Nội, đánh dấu sinh nhật tuổi 50 của anh.

Trong thư gửi người hâm mộ, Phan Đinh Tùng chia sẻ rằng đã đến lúc anh cần một đêm nhạc "đúng nghĩa đêm nhạc", nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa những điều anh chất chứa và những tình cảm khán giả đã dành cho mình. Đó là cách "Đinh show" ra đời.

Tên gọi "Đinh" mang hai tầng ý nghĩa quan trọng với nam ca sĩ. Trước hết, đây là tên đệm thuộc họ mẹ - người có ảnh hưởng lớn nhất đối với anh trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Đồng thời, đây cũng là phần nghệ danh mà anh muốn một lần nữa khẳng định lại theo cách trân trọng nhất, sau nhiều năm thường xuyên bị gọi nhầm thành "Phan Đình Tùng".

Anh xem đây như một lời tuyên bố nhẹ nhàng nhưng đầy tự hào, rằng "Đinh" là dấu ấn không thể tách rời khỏi con người nghệ sĩ của anh: "Đầu tiên, "Đinh" cũng chính là họ Mẹ, người Mẹ kính yêu và là thần tượng lớn nhất, có sức ảnh hưởng nhất đến cuộc đời của Tùng.

Với Tùng, "Đinh" không chỉ là tên đệm trong nghệ danh mà còn gắn với nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười". Bao năm đi hát, đã có rất nhiều khán giả vô tình gọi "Phan Đình Tùng" thay vì "Phan Đinh Tùng". Điều đó khiến Tùng chợt nghĩ - đã đến lúc Tùng nên nói thật rõ ràng, đầy trân trọng - rằng "Đinh" mới thực sự chính là con người nghệ sĩ của Tùng, là dấu ấn, niềm kiêu hãnh, là một phần không thể thiếu trong hành trình nghệ thuật của mình.

Nhưng "Đinh" còn mang một ý nghĩa khác nữa - đó là những gì tốt đẹp nhất, "đinh" nhất mà Tùng cùng các cộng sự gói ghém để mang đến đêm nhạc này. Những ca khúc "đinh" đã đi cùng tuổi trẻ của bao thế hệ. Những sân khấu "đinh" từng khiến Tùng cháy hết mình…"

Phan Đinh Tùng làm hẳn show để khẳng định đúng tên

Ở một góc nhìn khác, "Đinh" cũng là tinh thần chủ đạo của chương trình. Đêm nhạc sẽ quy tụ những gì mà nam ca sĩ cho là "đinh" nhất - từ các ca khúc từng gắn bó với nhiều thế hệ khán giả, những sân khấu từng chứng kiến những khoảnh khắc bùng cháy của anh, cho đến ê-kip quen thuộc đã cùng anh tạo nên nhiều dấu ấn trong thời gian qua.

Phan Đinh Tùng mong muốn gầy dựng thương hiệu Đinh show không chỉ là một buổi diễn, mà còn là cột mốc mở ra những dự án và hành trình mới, hình ảnh mới kể từ sau hành trình của nam ca sĩ tại "Anh trai vượt ngàn chông gai'.

Phan Đinh Tùng lần nữa lên tiếng "Đinh" hay "Đình" - Ảnh 2.

"Đinh show" của Phan Đinh Tùng

Thời điểm cuối tháng 12, trong cái lạnh se se rất đặc trưng của Hà Nội, cũng là điều Phan Đinh Tùng tin rằng sẽ góp phần tạo nên bầu không khí giàu cảm xúc cho chương trình. Anh xem "Đinh show" như một đêm để khán giả và nghệ sĩ được "siết tay nhau, kề bên nhau", cùng để âm nhạc dẫn dắt trở lại những khoảnh khắc đầy hoài niệm của một hành trình hơn 26 năm.

Tin liên quan

Dàn Anh tài chúc mừng Phan Đinh Tùng

Dàn Anh tài chúc mừng Phan Đinh Tùng

(NLĐO)- Dàn sao Việt hùng hậu đổ bộ họp báo ra mắt MV mới của Phan Đinh Tùng.

Đỉnh cao của SOOBIN

(NLĐO)- Nước mắt đã rơi, mồ hôi đã đổ, SOOBIN xứng đáng với món quà "all rounder" (toàn năng) mà khán giả khen tặng.

Đinh Tiến Đạt còn "dại khờ"

(NLĐO) - Ca sĩ Đinh Tiến Đạt cho rằng trưởng thành là biết mỉm cười với những dại khờ của mình.

phan đinh tùng Đinh show show diễn của Phan Đinh Tùng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo