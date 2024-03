Nhiệt độ ở Nam Bộ chưa hết gay gắt

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong ngày 6-3, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở miền Đông và có một số nơi ở miền Tây. Riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; tại miền Tây có nơi 35-36 độ C.

Cũng theo đơn vị này, trong 2-3 ngày tới, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Miền Đông có nơi nắng nóng; miền Tây cục bộ có nơi nắng nóng.

Dự báo một vài nơi tại Nam Bộ sẽ có mưa về chiều tối và đêm. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Như vậy, đến nay, Nam Bộ, trong đó có TP HCM vẫn đang nối tiếp chuỗi ngày nắng nóng xuất hiện từ đầu tháng 2. Đây được coi là đợt nắng nóng diện rộng và kéo dài hiếm gặp, có thể nói là bất thường.

Cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo mức nắng nóng càng cao, càng kéo dài thì tác động càng xấu, càng gây hại tới sức khỏe con người, cây trồng, vật nuôi. Trong đó dễ gây sốc nhiệt, cảm nắng, say nắng, các bệnh về hô hấp. Vì thế, người dân mỗi khi ra đường cần cẩn trọng trong các biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo từ tháng 3 đến tháng 5 nắng nóng còn tiếp tục tại Nam Bộ. Trong đó, sẽ xuất hiện những ngày có nhiệt độ 38-39 độ C, thậm chí cao hơn. Nắng nóng tập trung ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, TP HCM, Tây Ninh và một số tỉnh Tây Nam Bộ.

Cũng theo đơn vị này, mùa mưa tại Nam Bộ bắt đầu vào khoảng giữa tháng 5. Do đó từ nửa cuối tháng 5 nắng nóng sẽ giảm dần. Sau đó, một vài địa phương thỉnh thoảng có nhiệt độ từ 35-36 độ C, rồi nắng nóng chấm dứt.