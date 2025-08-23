Chớ xem thường giao kết hợp đồng lao động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Chớ xem thường giao kết hợp đồng lao động

Bài và ảnh: HƯƠNG HUYỀN

Việc không ký hợp đồng lao động sau thời gian thử việc khiến người lao động vướng nhiều hệ lụy về sau, nhất là khi phát sinh tranh chấp lao động

Sau hơn 6 tháng làm việc tại một công ty ở phường Bình Trưng, TP HCM, vừa qua, bà V.T.K, bị cho nghỉ việc mà không báo trước. Cho rằng công ty có hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trái pháp luật, bà K. khiếu nại yêu cầu bồi thường các khoản theo quy định. Đáp lại, phía công ty cho rằng không ký HĐLĐ với bà K. nên có quyền cho bà nghỉ việc bất cứ lúc nào, với bất kỳ lý do gì.

Bị "lật kèo"

Trước đó, đầu tháng 6-2024, bà K. được công ty tuyển dụng vào vị trí trưởng nhóm marketing (tiếp thị), mức lương 20 triệu đồng/tháng. Hai bên có thỏa thuận thời gian thử việc 2 tháng, song khi hết thời gian này công ty không thông báo kết quả thử việc của bà K.

Đến ngày 10-1-2025, giám đốc doanh nghiệp (DN) lấy lý do bà không phù hợp với công ty, yêu cầu bàn giao công việc và nghỉ việc ngay trong ngày. Bà K. cho rằng thời gian thử việc đã kết thúc từ ngày 4-8-2024, sau đó bà vẫn làm việc bình thường nên mối quan hệ lao động giữa 2 bên đã xác lập. 

"Công ty cho tôi nghỉ việc với lý do không phù hợp là không chính đáng, cũng không tuân thủ quy định pháp luật về thời gian báo trước. Vậy nên, tôi đã yêu cầu họ thực hiện nghĩa vụ bồi thường vì đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. Song, phía công ty khước từ với lý do không ký HĐLĐ nên có thể cho tôi nghỉ việc bất cứ lúc nào, với bất kỳ lý do gì. Do vậy, tôi đã khởi kiện để đòi quyền lợi chính đáng" - bà K. nói.

Chớ xem thường giao kết hợp đồng lao động - Ảnh 1.

Người lao động tư vấn tại Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM

Cũng vì không ký HĐLĐ nên khi tranh chấp xảy ra, ông H.L.S cũng đã bị phía DN "lật kèo". Theo đó, ông S. từng làm việc cho một công ty ở phường Tân Tạo, TP HCM gần 1 năm nhưng không ký HĐLĐ. Khi còn làm việc, do chủ quan nghĩ rằng dù không ký HĐLĐ nhưng ông đã vượt qua thời gian thử việc, có thời gian làm việc lâu dài và được công ty trả lương hằng tháng nên HĐLĐ xác định thời hạn 1 năm giữa hai bên thì đương nhiên được xác lập. 

Nhưng vào ngày 16-7-2024, giám đốc công ty thông báo miệng cho ông nghỉ việc vì gặp khó khăn phải cắt giảm nhân sự mà không báo trước. Sau khi có thông báo, ông S. không đến công ty nữa và thực hiện thủ tục khởi kiện vì cho rằng đã bị DN đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. Thế nhưng khi ra tòa, ông S. đã bị công ty phản tố.

Theo đó, phía công ty xác định từ tháng 9-2023 đến tháng 7-2024 có xác lập quan hệ lao động với ông S. theo một công việc nhất định 3 lần, không liên tiếp nhau. Cả 3 lần đều giao kết bằng hình thức lời nói, thời hạn 2 tháng/lần. Lần giao kết cuối cùng có thời hạn đến ngày 15-8-2024 nhưng ông S. đã vắng mặt tại công ty từ ngày 17-7-2024 mà không có lý do, cũng không xin phép. 

Công ty chưa ban hành bất cứ thông báo hay quyết định nào về việc chấm dứt HĐLĐ với ông S. Ngược lại, ông S. đã có hành vi đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi tự ý nghỉ mà không tuân thủ thời gian báo trước. Kết quả, ông S. phải bồi thường cho công ty các khoản theo luật định với tổng số tiền là 18 triệu đồng.

Nhiều hệ lụy

Việc không giao kết HĐLĐ ngay từ đầu cũng đã mang đến nhiều hệ lụy cho ông L.N.T, giám đốc kinh doanh của một công ty tại TP Cần Thơ.

Theo trình bày của ông T., giữa tháng 11-2023, ông vào công ty làm việc. Trao đổi trước khi vào làm, giám đốc công ty cam kết trả mức lương thử việc cho ông là 20 triệu đồng/tháng. Sau thời gian thử việc, ngoài lương chính thức là 30 triệu đồng/tháng, ông sẽ được thưởng phần trăm theo hiệu suất làm việc (KPI) tháng. 

Hết thời gian thử việc, ông T. vẫn tiếp tục làm việc nhưng công ty không ký HĐLĐ, mặc dù ông nhiều lần đề nghị. "Do là người làm thuê, đề nghị hoài tôi cũng thấy ngại nên cứ tiếp tục làm chờ đợi thêm thời gian để ký HĐLĐ với công ty" - ông T. chia sẻ.

Trong suốt thời gian ông T. làm việc tại đây, công ty cũng không trả lương, thưởng như đã cam kết. Để có tiền sinh hoạt và chi phí cho các đợt công tác, ông T. phải đề nghị chi tạm ứng... Tổng số tiền tạm ứng là gần 110 triệu đồng, còn khoản tiền lương, thưởng DN chưa trả cho ông là 340 triệu đồng.

Cuối tháng 3-2024, khi công ty yêu cầu hoàn trả số tiền tạm ứng, ông T. đề nghị cấn trừ vào khoản lương, thưởng đang bị nợ, song không được chấp thuận. Trái lại, công ty loại ông T. ra khỏi nhóm làm việc trực tuyến, ra thông báo sa thải vào ngày 21-3-2024 và gửi thông báo này kèm hình ảnh cá nhân ông T. đến các khách hàng của DN. 

Sau đó, dù ông T. khởi kiện và thắng kiện, nhưng sự việc này đã mang đến nhiều hệ lụy cho ông khi lâm vào cuộc tranh chấp không đáng có, tốn kém thời gian, chi phí, đồng thời uy tín bị ảnh hưởng, gây phiền toái khi tìm việc làm mới.

Chia sẻ về việc DN không thông báo kết quả thử việc, không giao kết HĐLĐ với người lao động (NLĐ) sau thời gian thử việc, luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, khẳng định đây là hành vi trái quy định pháp luật. Bởi tại khoản 1 điều 27 Bộ Luật Lao động 2019 nêu rõ khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho NLĐ. 

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong HĐLĐ hoặc phải giao kết HĐLĐ đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt HĐLĐ đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc. Đối với hành vi DN không thông báo kết quả thử việc cho NLĐ hay không giao kết HĐLĐ theo quy định, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP. 

Chủ động thực hiện quyền, nghĩa vụ

Theo luật sư Trần Hữu Tín, hành vi không giao kết HĐLĐ tiềm ẩn rủi ro với cả DN và NLĐ. Do đó, cả hai bên cần chủ động trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình về giao kết HĐLĐ ngay từ khi bắt đầu phát sinh quan hệ lao động. Đặc biệt, NLĐ cũng nên chủ động, cương quyết hơn trong việc yêu cầu DN thực hiện trách nhiệm của mình về giao kết HĐLĐ bằng văn bản để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân, hạn chế tranh chấp lao động và các hệ lụy về sau.


Tin liên quan

Rủi ro khi "bỏ quên" hợp đồng lao động

Rủi ro khi "bỏ quên" hợp đồng lao động

Việc chấp nhận đi làm, doanh nghiệp không ký hợp đồng sẽ khiến người lao động bị thiệt thòi quyền lợi lâu dài

Cố tình "bẻ cong" hợp đồng lao động

Nhiều doanh nghiệp đã cố tình "bẻ cong" hợp đồng lao động bằng tên gọi khác để né các khoản đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp

Lưu ý với những hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên

(NLĐO)- Từ ngày 1-7, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

hợp đồng lao động giao kết cắt giảm nhân sự hiệu suất làm việc Bộ Luật Lao động bảo vệ quyền lợi vi phạm hành chính xử phạt vi phạm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo