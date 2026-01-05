Nhiều bất thường trên "tàu ma" bị mắc cạn ở Quảng Ngãi

Ngày 5-1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi) đã có báo cáo kết quả kiểm tra tàu cá nước ngoài nghi quốc tịch Trung Quốc trôi dạt, mắc cạn trong vùng nước cảng Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo kết quả kiểm tra, bên ngoài tàu vỏ thép có ghi chữ Trung Quốc (tạm dịch là Quỳnh Đam Ngư), số hiệu 08888, thân xanh dương, cabin trắng, các thiết bị máy móc bên ngoài không hoạt động.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tàu mắc cạn

Nhiều vị trí, bộ phận bị gỉ sét, hư hỏng. Kích thước thân tàu nơi dài nhất 46,42m, nơi rộng nhất 8,5m, độ sâu 4,2m. Kết cấu bên trong tàu còn nguyên vẹn, có sự xáo trộn đồ đạc, vật dụng trên khu vực cabin.

Lực lượng kiểm tra đã thu giữ 2 tập tài liệu, giấy tờ có chữ Trung Quốc trong buồng lái và phòng ngủ của thuyền viên, 1 thẻ nhớ tại camera giám sát, 2 sim điện thoại, để phục vụ xác minh, điều tra.

Tàu bị mắc cạn ở vùng biển Dung Quất

Tại khoang máy ghi nhận vết chập cháy, bám khói trên động cơ chính của tàu và nhiều thiết bị phục vụ sửa chữa trên khoang.

Kiểm tra hệ thống lưu chứa, cung cấp nhiên liệu cho động cơ máy chính của tàu, lực lượng biên phòng phát hiện có dầu D.O được chứa trong két hàn khép kín với 2 bên mạn tàu và khoang chứa phía sau đuôi tàu.

Về hoạt động của tàu, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, cho biết đây là loại tàu cá, không có khí tài quân sự. Tuy nhiên, không phát hiện ngư cụ trên tàu, không có dấu hiệu hoạt động sản xuất, ghi nhận có dấu hiệu sinh hoạt của thuyền viên cách thời điểm phát hiện tàu bị mắc cạn khoảng 5-7 ngày.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 4-1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc (số hiệu 08888) trọng tải khoảng 300 tấn, vỏ màu xanh dương, cabin trắng, trôi dạt, mắc cạn vào bờ biển thuộc thôn Tuyết Diêm 1 (xã Vạn Tường).